Олимпиада-2026. Фристайл. Сюй Мэнтао победила в лыжной акробатике, Скотт – 2-я, Шао Ци – 3-я, белоруска Гуськова не прошла в финал

Китаянка Сюй Мэнтао взяла золото в лыжной акробатике на Олимпиаде-2026.

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао победила в лыжной акробатике на Олимпиаде-2026 в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Акробатика, женщины

1. Сюй Мэнтао (Китай) – 112,90

2. Даниэлла Скотт (Австралия) – 102,17

3. Шао Ци (Китай) – 101,90

4. Кун Фаньюй (Китай) – 101,31

5. Кайла Кюн (США) – 99,16

6. Винтер Винеки (США) – 90,58

Анна Гуськова (Беларусь) не отобралась в главный финал и заняла 8-е место в малом.