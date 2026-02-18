Олимпиада-2026. Фристайл. Сюй Мэнтао победила в лыжной акробатике, Скотт – 2-я, Шао Ци – 3-я, белоруска Гуськова не прошла в финал
Китаянка Сюй Мэнтао взяла золото в лыжной акробатике на Олимпиаде-2026.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Акробатика, женщины
1. Сюй Мэнтао (Китай) – 112,90
2. Даниэлла Скотт (Австралия) – 102,17
3. Шао Ци (Китай) – 101,90
4. Кун Фаньюй (Китай) – 101,31
5. Кайла Кюн (США) – 99,16
6. Винтер Винеки (США) – 90,58
Анна Гуськова (Беларусь) не отобралась в главный финал и заняла 8-е место в малом.
Ну и как вам ски-альпинизм?6901 голос
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ну и второе золото для Китая сегодня.