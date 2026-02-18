⚡️ Олимпиада-2026. Сноуборд. Су Имин победил в слоупстайле, Хасегава – 2-й, Кантер – 3-й
Китайский сноубордист Су Имин победил в слоупстайле на Олимпиаде-2026.
18 февраля на Олимпиаде в Италии сноубордисты разыграли медали в слоупстайле. Победу одержал Су Имин из Китая.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Сноуборд
Слоупстайл, мужчины
1. Су Имин (Китай) – 82,41
2. Тайга Хасегава (Япония) – 82,13
3. Джейк Кантер (США) – 79,36
4. Маркус Клевеланн (Норвегия) – 78,96
5. Ромен Аллеман (Франция) – 76,95
6. Редмонд Джерард (США) – 76,60
7. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 76,10
8. Марк Макморрис (Канада) – 75,50
Ну и как вам ски-альпинизм?6901 голос
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
там в пайпе, как понимаю, шла дискуссия у народа на счёт серебра австралийца)))
у девочек тоже японка вон выиграла, зоуи прямо впритык. я не смотрела, но по протоколу программа сложнее, кроме второго рейла. что там было?
биг ейре в сноуборде японцы и китайцы уже все испортили, превратив последние годы в акробатику. смотреть не возможно на однообразные блендеры. последний ба в x games тому подтверждение.
слава богу до ньюскула они не добрались.))) надеюсь и не добирутся со своей идеологией "подготовки".
ну золото австралийцу не за что было давать имхо, кроме как за выслугу лет, но там с другими местами вопросы большие были
x games да, я всегда был противником этого нытья про spin to win, времена корков были очень красивые, но сейчас абсолютно все тупо делали 2 трюка
а для меня это сюрприз должен быть?
они бы так в фк сделали и их бы тётки в лоскуты порвали )
это я всё на сайт ругаюсь
Комментаторы могут только на основании предыдущих прокатов и проката в квале делать предположения, но никто не мешает самому спортсмену изменить решение, какой трюк прыгать на конкретной фигуре во время проката.
только по факту проката можно давать инфографику, вот тут упущение. на этапах fis пишут обычно трюки на экране, хотя бы в БА. В СС спуск не описывают, только в протоколах есть вся информация.
ну может по совокупности за сезон смотрят, что человек исполнял обычно, не знаю )
просто забавно выглядит )
так то я ещё на всякое разное ругаюсь, сайт fis у меня недоступен (