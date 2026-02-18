  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡️ Олимпиада-2026. Сноуборд. Су Имин победил в слоупстайле, Хасегава – 2-й, Кантер – 3-й
31

⚡️ Олимпиада-2026. Сноуборд. Су Имин победил в слоупстайле, Хасегава – 2-й, Кантер – 3-й

Китайский сноубордист Су Имин победил в слоупстайле на Олимпиаде-2026.

18 февраля на Олимпиаде в Италии сноубордисты разыграли медали в слоупстайле. Победу одержал Су Имин из Китая.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Сноуборд

Слоупстайл, мужчины

1. Су Имин (Китай) – 82,41

2. Тайга Хасегава (Япония) – 82,13

3. Джейк Кантер (США) – 79,36

4. Маркус Клевеланн (Норвегия) – 78,96

5. Ромен Аллеман (Франция) – 76,95

6. Редмонд Джерард (США) – 76,60

7. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 76,10

8. Марк Макморрис (Канада) – 75,50

Ну и как вам ски-альпинизм?6901 голос
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Монс Рейсланн
Марк Макморрис
результаты
logoСу Имин
сноуборд
Дэйн Мензис
Маркус Клевеланд
Редмонд Джерард
сборная Новой Зеландии
Оливер Мартин
logoТайга Хасегава
logoсборная Китая
logoсборная США
logoсборная Норвегии
слоупстайл (сноуборд)
logoсборная Японии
logoРема Кимата
logoсборная Канады
logoсборная Франции
logoОлимпиада-2026
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
очередной фестиваль судейского абсурда, где китайцу за проезды с косяками и приземлениями на руку ставят мега баллы, за последний чистый ран при этом ставят меньше, чем за первые, японца на второе место тоже хрен пойми за что поставили при проездах МакМорриса, Кливленда и молодого американца
Ответ Spail
очередной фестиваль судейского абсурда, где китайцу за проезды с косяками и приземлениями на руку ставят мега баллы, за последний чистый ран при этом ставят меньше, чем за первые, японца на второе место тоже хрен пойми за что поставили при проездах МакМорриса, Кливленда и молодого американца
азиатам очень благоволят на этих играх. японцам особенно))))
там в пайпе, как понимаю, шла дискуссия у народа на счёт серебра австралийца)))
у девочек тоже японка вон выиграла, зоуи прямо впритык. я не смотрела, но по протоколу программа сложнее, кроме второго рейла. что там было?

биг ейре в сноуборде японцы и китайцы уже все испортили, превратив последние годы в акробатику. смотреть не возможно на однообразные блендеры. последний ба в x games тому подтверждение.

слава богу до ньюскула они не добрались.))) надеюсь и не добирутся со своей идеологией "подготовки".
Ответ ancora85
азиатам очень благоволят на этих играх. японцам особенно)))) там в пайпе, как понимаю, шла дискуссия у народа на счёт серебра австралийца))) у девочек тоже японка вон выиграла, зоуи прямо впритык. я не смотрела, но по протоколу программа сложнее, кроме второго рейла. что там было? биг ейре в сноуборде японцы и китайцы уже все испортили, превратив последние годы в акробатику. смотреть не возможно на однообразные блендеры. последний ба в x games тому подтверждение. слава богу до ньюскула они не добрались.))) надеюсь и не добирутся со своей идеологией "подготовки".
не смотрел женщин, не знаю
ну золото австралийцу не за что было давать имхо, кроме как за выслугу лет, но там с другими местами вопросы большие были

x games да, я всегда был противником этого нытья про spin to win, времена корков были очень красивые, но сейчас абсолютно все тупо делали 2 трюка
но вообще на ОИ дико бесит, что вот комментаторы в курсе, что спортсмен исполнять будет
а для меня это сюрприз должен быть?
они бы так в фк сделали и их бы тётки в лоскуты порвали )

это я всё на сайт ругаюсь
Ответ Simon Petrikov
но вообще на ОИ дико бесит, что вот комментаторы в курсе, что спортсмен исполнять будет а для меня это сюрприз должен быть? они бы так в фк сделали и их бы тётки в лоскуты порвали ) это я всё на сайт ругаюсь
а как можно заранее быть в курсе, что будет исполнять спортсмен?))

Комментаторы могут только на основании предыдущих прокатов и проката в квале делать предположения, но никто не мешает самому спортсмену изменить решение, какой трюк прыгать на конкретной фигуре во время проката.

только по факту проката можно давать инфографику, вот тут упущение. на этапах fis пишут обычно трюки на экране, хотя бы в БА. В СС спуск не описывают, только в протоколах есть вся информация.
Ответ ancora85
а как можно заранее быть в курсе, что будет исполнять спортсмен?)) Комментаторы могут только на основании предыдущих прокатов и проката в квале делать предположения, но никто не мешает самому спортсмену изменить решение, какой трюк прыгать на конкретной фигуре во время проката. только по факту проката можно давать инфографику, вот тут упущение. на этапах fis пишут обычно трюки на экране, хотя бы в БА. В СС спуск не описывают, только в протоколах есть вся информация.
ну британцы на тнт как то говорят, что мы сейчас увидим )
ну может по совокупности за сезон смотрят, что человек исполнял обычно, не знаю )
просто забавно выглядит )

так то я ещё на всякое разное ругаюсь, сайт fis у меня недоступен (
Судейство какое-то неадекватное абсолютно и непоследовательное. Комментаторы говорят: нужно раздать стиля. Аллеман раздает стиля, исполняет уникальные прыжки - только 5-й. Сполдинг с идеальным прокатом (и весьма сложным) только 9-й. Жерарда тоже жестко засудили. А азиаты с кучей ошибок и никакущий Кливленд почему-то в топе.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд-кросс. Найтингейл и Бэнкс выиграли золото в миксте, Соммарива и Мойоли - 2-е, Боззоло и Каста – 3-и
15 февраля, 14:06
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе, Гронден – 2-й, Дусек – 3-й
12 февраля, 14:06
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Кимура победил в биг-эйре, Кимата – 2-й, Су Имин – 3-й
7 февраля, 19:51
Рекомендуем
Главные новости
Йоханнес Клэбо: «Если бы марафон был вчера, думаю, я бы не вышел на старт. После командного спринта у меня появились некоторые симптомы»
14 минут назад
«Не хватило полноценной сервис-группы. Коростелев делал все возможное». Крянин о российском лыжнике на Олимпиаде
32 минуты назад
Эмиль Иверсен: «Будет интересно наблюдать за Коростелевым в ближайшие годы. Я впечатлен тем, что он сделал на Олимпиаде»
45 минут назад
Мартин Левстрем Нюэнгет: «Коростелев провел очень сильную Олимпиаду. Он спортсмен высокого уровня»
58 минут назад
Васильев о подиуме норвежцев в лыжах: «Коростелев стал серебряным призером чистой Олимпиады. Он достоин поощрения со стороны государства»
сегодня, 15:21
Александр Тихонов: «Клэбо – просто выдающийся спортсмен. Такие рождаются раз в век, а то и в два»
сегодня, 15:19
Клэбо об отсутствии Большунова на Олимпиаде-2026: «Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы»
сегодня, 15:18
Дмитрий Губерниев: «Клэбо – величайший из великих. Он может стать королем Норвегии, учитывая разборки с файлами Эпштейна»
сегодня, 15:05
Клэбо о победе во всех гонках Олимпиады-2026: «Трудно подобрать слова, это невероятно. Меня переполняли эмоции на финише»
сегодня, 14:43
Коростелев сравнил лыжи и фигурное катание по токсичности: «У нас не сильно лучше. Пытаюсь фильтровать информацию и класть болт на негатив»
сегодня, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
сегодня, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
сегодня, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем