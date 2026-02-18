⚡️ Олимпиада-2026. Сноуборд. Су Имин победил в слоупстайле, Хасегава – 2-й, Кантер – 3-й

Китайский сноубордист Су Имин победил в слоупстайле на Олимпиаде-2026.

18 февраля на Олимпиаде в Италии сноубордисты разыграли медали в слоупстайле. Победу одержал Су Имин из Китая.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Сноуборд

Слоупстайл, мужчины

1. Су Имин (Китай) – 82,41

2. Тайга Хасегава (Япония) – 82,13

3. Джейк Кантер (США) – 79,36

4. Маркус Клевеланн (Норвегия) – 78,96

5. Ромен Аллеман (Франция) – 76,95

6. Редмонд Джерард (США) – 76,60

7. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 76,10

8. Марк Макморрис (Канада) – 75,50