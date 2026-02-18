  • Спортс
159

Российским спортсменам на Олимпиаде-2026 не подарили спонсорские смартфоны (ТАСС)

Российским спортсменам на Олимпиаде-2026 не подарили спонсорские смартфоны.

Российские спортсмены не получили в подарок от организаторов Олимпиады-2026 смартфоны, которые вручались при заселении в Олимпийскую деревню другим атлетам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самих спортсменов.

Речь идет об эксклюзивной версии смартфона, которую предоставляет южнокорейский спонсор Международного олимпийского комитета (МОК) для участников зимних Игр.

По информации агентства, на летней Олимпиаде-2024 россияне также не получили от организаторов телефоны того же производителя. ТАСС не уточняет его название, однако МОК ранее заявлял, что олимпийцы получат гаджеты от южнокорейской компании Samsung.

Зимние Игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Допуск к соревнованиям получили 13 россиян в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Ну это плохо говорит вовсе не о российских спортсменах.
Ответ DLS7
Ну это плохо говорит вовсе не о российских спортсменах.
Ответ DLS7
Ну это плохо говорит вовсе не о российских спортсменах.
О ТАСС? Или о спортсе?
Это ведь люди заморочились наверное, какое то совещание устроили по этому вопросу, проголосовали, не факт что единогласно и приняли такое их же позорящее решение. Фу мелочные.
Ответ Ю. Евгеньевич
Это ведь люди заморочились наверное, какое то совещание устроили по этому вопросу, проголосовали, не факт что единогласно и приняли такое их же позорящее решение. Фу мелочные.
не ноем))))
Ответ Ю. Евгеньевич
Это ведь люди заморочились наверное, какое то совещание устроили по этому вопросу, проголосовали, не факт что единогласно и приняли такое их же позорящее решение. Фу мелочные.
Никто не устраивал никаких совещаний. О том, что телефоны стоимостью свыше 750 евро попадают под санкции, известно уже давно и на летней Олимпиаде их тоже по этой причине не дарили. Но ТАСС, как и Спортс об этом деликатно умолчал, чтобы вы и остальные, кто этого не знает, нашли в этой новости подтверждение того, что "нас никто не любит".

Вот и думайте потом, кому вы доверяете формировать ваше мнение.
страшно мелочно
Ответ revodrok
страшно мелочно
Ответ Velirpa
бедняжки, как они только оправились от такого ущерба. надеюсь, что во всех странах по типо Гаити, Сингапура и тд обязательно висят баннеры 🪽
Потому, что олимпийцы - это одна большая семья, которая вне политики и там все равны не зависимо от цвета кожи, национальности, пола и вероисповедания.
Ответ alexnew
Потому, что олимпийцы - это одна большая семья, которая вне политики и там все равны не зависимо от цвета кожи, национальности, пола и вероисповедания.
Ответ Быстров_Иуда
Я всегда выступал и выступаю за непредвзятое судейство и никогда не одобрял какие-либо ограничения в спорте по политическим причинам. Насколько мне известно, правительство в России придерживалось и придерживается +/- аналогичных принципов. Так что довольно странное замечание.
Ну это позорище. Равное отношение ко всем олимпийцам, говорили они
Ответ Sincere
Ну это позорище. Равное отношение ко всем олимпийцам, говорили они
Ответ Sincere
Ну это позорище. Равное отношение ко всем олимпийцам, говорили они
То есть агрессивную дискриминацию россиян Вы заметили только после этих телефонов?
Наверно отдали по 2 смартфона Кырыло Марсаку и тому скелетонисту-шлемоносцу, в качестве "моральной компенсации")
Ответ limitforever
Наверно отдали по 2 смартфона Кырыло Марсаку и тому скелетонисту-шлемоносцу, в качестве "моральной компенсации")
Не смартфон, а вумнотелефонувач
Самое страшное, что может быть — это сегрегация общества по какому-либо признаку. Это — дно. Причём дно из разряда «снизу постучали». Позорище — оно и есть позорище.

И да, это повод замьютить и спонсора. Это значит, что они либо ничего не решают, либо вот так вот некрасиво поступают. Фу такими быть.

У Аделии и Петра нет проблем, они сами на смартфоны зарабатывают. А организаторам и Samsung’у — позор.
Ответ c.0l3ncka
Самое страшное, что может быть — это сегрегация общества по какому-либо признаку. Это — дно. Причём дно из разряда «снизу постучали». Позорище — оно и есть позорище. И да, это повод замьютить и спонсора. Это значит, что они либо ничего не решают, либо вот так вот некрасиво поступают. Фу такими быть. У Аделии и Петра нет проблем, они сами на смартфоны зарабатывают. А организаторам и Samsung’у — позор.
Самсунг - дно. Да будет хэштэг, коллеги❤
Ответ Пьяная Бестия
Самсунг - дно. Да будет хэштэг, коллеги❤
О да, запускать на кириллице хэштег в ру сегменте интернета про компанию, которая официально у нас не продаёт свои смартфоны... план надёжный, как швейцарские часы
как и на летних ОИ. В МОК прикарманили.
Ответ Лакс
как и на летних ОИ. В МОК прикарманили.
Вот казалось бы, солидные люди -- а туда же. С миру по нитке...
Ответ Evgen Vynokurov
Вот казалось бы, солидные люди -- а туда же. С миру по нитке...
Ну какие они солидные?) они обычные клерки этой позорной глобалистской организации, исполняющие политические заказы своих спонсоров)
А ТАСС не хочет спросить у МОК причину?
Или лучше пойдут и 20-ый раз спросят про Тутберидзе?
Ответ nina1212
А ТАСС не хочет спросить у МОК причину? Или лучше пойдут и 20-ый раз спросят про Тутберидзе?
Ответ nina1212
А ТАСС не хочет спросить у МОК причину? Или лучше пойдут и 20-ый раз спросят про Тутберидзе?
«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», — сказал Вдовин.

По его словам, в российской команде сначала огорчились, а потом подумали: «Ну, не дали телефоны и ладно». «Зато мы выиграли медали», — добавил спортсмен.
https://sportrbc.ru/news/66e829139a794748cda18268
Думаю, что смартфоны, авто и "ключи от квартиры, где деньги лежат" российским олимпийцам подарят отечественные спонсоры)
Ответ Ирина Иванова
Думаю, что смартфоны, авто и "ключи от квартиры, где деньги лежат" российским олимпийцам подарят отечественные спонсоры)
За что? Они ничего не выиграли
