Российским спортсменам на Олимпиаде-2026 не подарили спонсорские смартфоны (ТАСС)

Российским спортсменам на Олимпиаде-2026 не подарили спонсорские смартфоны.

Российские спортсмены не получили в подарок от организаторов Олимпиады-2026 смартфоны, которые вручались при заселении в Олимпийскую деревню другим атлетам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самих спортсменов.

Речь идет об эксклюзивной версии смартфона, которую предоставляет южнокорейский спонсор Международного олимпийского комитета (МОК ) для участников зимних Игр.

По информации агентства, на летней Олимпиаде-2024 россияне также не получили от организаторов телефоны того же производителя. ТАСС не уточняет его название, однако МОК ранее заявлял , что олимпийцы получат гаджеты от южнокорейской компании Samsung.

Зимние Игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Допуск к соревнованиям получили 13 россиян в нейтральном статусе.