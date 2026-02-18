Российским спортсменам на Олимпиаде-2026 не подарили спонсорские смартфоны (ТАСС)
Российским спортсменам на Олимпиаде-2026 не подарили спонсорские смартфоны.
Российские спортсмены не получили в подарок от организаторов Олимпиады-2026 смартфоны, которые вручались при заселении в Олимпийскую деревню другим атлетам.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самих спортсменов.
Речь идет об эксклюзивной версии смартфона, которую предоставляет южнокорейский спонсор Международного олимпийского комитета (МОК) для участников зимних Игр.
По информации агентства, на летней Олимпиаде-2024 россияне также не получили от организаторов телефоны того же производителя. ТАСС не уточняет его название, однако МОК ранее заявлял, что олимпийцы получат гаджеты от южнокорейской компании Samsung.
Зимние Игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Допуск к соревнованиям получили 13 россиян в нейтральном статусе.
Ну и как вам ски-альпинизм?6901 голос
Понравился!
Не понравился
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
159 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вот и думайте потом, кому вы доверяете формировать ваше мнение.
И да, это повод замьютить и спонсора. Это значит, что они либо ничего не решают, либо вот так вот некрасиво поступают. Фу такими быть.
У Аделии и Петра нет проблем, они сами на смартфоны зарабатывают. А организаторам и Samsung’у — позор.
Или лучше пойдут и 20-ый раз спросят про Тутберидзе?
По его словам, в российской команде сначала огорчились, а потом подумали: «Ну, не дали телефоны и ладно». «Зато мы выиграли медали», — добавил спортсмен.
https://sportrbc.ru/news/66e829139a794748cda18268