  • Олимпиада-2026. Горные лыжи. Шиффрин победила в слаломе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Раст – 2-я, Свен Ларссон – 3-я
Олимпиада-2026. Горные лыжи. Шиффрин победила в слаломе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Раст – 2-я, Свен Ларссон – 3-я

Шиффрин выиграла слалом на Играх-2026 и стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на Олимпиаде-2026 в Италии. Для спортсменки это третье олимпийское золото в карьере.

Олимпиада-2026

Бормио, Италия

Горные лыжи

Слалом, женщины

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.39,10

2. Камилла Раст (Швейцария) – 1,50

3. Анна Свен Ларссон (Швеция) – 1,71

4. Венди Холденер (Швейцария) – 1,93

5. Катарина Труппе (Австрия) – 2,00

6. Катарина Хубер (Австрия) – 2,08

7. Мелани Мейар (Швейцария) – 2,15

8. Пола Молтцан (США) – 2,19

9. Эмма Айхер (Германия) – 2,49

10. Кейтлин Макфарлейн (Франция) – 2,68

Лена Дюрр (Германия) и Корнелия Олунд (Швеция) не финишировали во второй попытке.

79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не должна была такая горнолыжница как Микаэла снова уходить без победы как в Пекине. Ура, справилась! Да еще и полторы секунды
Ответ Daria Tikhonova
Не должна была такая горнолыжница как Микаэла снова уходить без победы как в Пекине. Ура, справилась! Да еще и полторы секунды
Что значит должна или не должна? И кому? Это вообще то спорт, соревнование. Мики всех обыграла, просто нокаутировала! Поэтому и чемпионка, а не потому что должна.
Ответ гилберт
Что значит должна или не должна? И кому? Это вообще то спорт, соревнование. Мики всех обыграла, просто нокаутировала! Поэтому и чемпионка, а не потому что должна.
У русского слова «должна» много значений, а не только должна кому-то 🤷‍♂️
Преодолела Мики все преграды. Молодец. Красотка
Хорошо, что не повторилось, как у мужчин. Молодец Шиффрин.
золото трёх Олимпиад у Шиффрин
Ответ Винни-Грет
золото трёх Олимпиад у Шиффрин
Было бы четырех, если бы не гибель отца.
Всех поздравляю с завершением ОИ в нашем любимом виде спорта , удачи и будьте здоровы !
Ответ Lindsey Caroline Kildow-Vonn
Всех поздравляю с завершением ОИ в нашем любимом виде спорта , удачи и будьте здоровы !
Лару Гут жалко!
Третье Олимпийское Золото Микаэлы !!!
Восемь лет спустя , наконец-то , дождались )
Пекин для Микаэлы проблемный был в том числе из-за трагичной потери отца. После такого трудно восстановиться. Рада, что Шиффрин пришла в себя и забрала то, что ее по праву!
Ответ Daria Tikhonova
Пекин для Микаэлы проблемный был в том числе из-за трагичной потери отца. После такого трудно восстановиться. Рада, что Шиффрин пришла в себя и забрала то, что ее по праву!
Там прямо перед сезоном уволили сервисмена, он до этого был сервисменов Хиршера. В Пекине лыжи совершенно не были готовы. И даже момент, что самой богатой горнолыжнице мира отдалживала лыжи Илка Стухец говорит о всем.
Узнаю повадки болельщиков нейтральных спортсменов и просто не интересующихся ничем "ненашим", которые зашли на ветку буржуйского вида спорта и понаставили всем минусов.. Так сказать, поддерживают "родину" в трудные времена не словом, а делом)
Это величие!!! Мисс Олимпиада. Королева!
