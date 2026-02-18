Олимпиада-2026. Горные лыжи. Шиффрин победила в слаломе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Раст – 2-я, Свен Ларссон – 3-я

Шиффрин выиграла слалом на Играх-2026 и стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на Олимпиаде-2026 в Италии. Для спортсменки это третье олимпийское золото в карьере.

Олимпиада-2026

Бормио, Италия

Горные лыжи

Слалом, женщины

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.39,10

2. Камилла Раст (Швейцария) – 1,50

3. Анна Свен Ларссон (Швеция) – 1,71

4. Венди Холденер (Швейцария) – 1,93

5. Катарина Труппе (Австрия) – 2,00

6. Катарина Хубер (Австрия) – 2,08

7. Мелани Мейар (Швейцария) – 2,15

8. Пола Молтцан (США) – 2,19

9. Эмма Айхер (Германия) – 2,49

10. Кейтлин Макфарлейн (Франция) – 2,68

Лена Дюрр (Германия) и Корнелия Олунд (Швеция) не финишировали во второй попытке.