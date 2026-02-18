Олимпиада-2026. Горные лыжи. Шиффрин победила в слаломе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Раст – 2-я, Свен Ларссон – 3-я
Шиффрин выиграла слалом на Играх-2026 и стала трехкратной олимпийской чемпионкой.
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на Олимпиаде-2026 в Италии. Для спортсменки это третье олимпийское золото в карьере.
Олимпиада-2026
Бормио, Италия
Горные лыжи
Слалом, женщины
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.39,10
2. Камилла Раст (Швейцария) – 1,50
3. Анна Свен Ларссон (Швеция) – 1,71
4. Венди Холденер (Швейцария) – 1,93
5. Катарина Труппе (Австрия) – 2,00
6. Катарина Хубер (Австрия) – 2,08
7. Мелани Мейар (Швейцария) – 2,15
8. Пола Молтцан (США) – 2,19
9. Эмма Айхер (Германия) – 2,49
10. Кейтлин Макфарлейн (Франция) – 2,68
Лена Дюрр (Германия) и Корнелия Олунд (Швеция) не финишировали во второй попытке.
Ну и как вам ски-альпинизм?6901 голос
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
79 комментариев
Восемь лет спустя , наконец-то , дождались )