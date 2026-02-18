⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Хедегарт и Клэбо выиграли командный спринт, Огден и Шумахер – 2-е, Барп и Пеллегрино – 3-и

  • Спортс
173

Норвежцы Хедегарт и Клэбо выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026 в Италии.

18 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии прошел мужской командный спринт в лыжных гонках. Победу одержали норвежцы Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

1. Эйнар Хедегарт – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18.28,9

2. Бен Огден – Гас Шумахер (США) – 1,4

3. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия) – 3,3

4. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария) – 4,3

5. Эндрю Масгрэйв – Джеймс Клунье (Великобритания) – 7,6

6. Антуан Сир – Ксавье Маккивер (Канада) – 10,4

7. Михаэль Феттингер – Беньямин Мозер (Австрия) – 10,4

8. Иржи Туз – Михал Новак (Чехия) – 13,7

9. Якоб Элиас Мох – Ян Штельбен (Германия) – 14,2 

10. Юхан Хагстрем – Эдвин Ангер (Швеция) – 17,7

11. Лаури Вуоринен – Йони Мяки (Финляндия) – 17,7

12. Матис Делож – Жюль Шаппаз (Франция) – 18,9

Анна Лаптева
Спортс
173 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как будто это Клэбо виноват, что соперники не ставят перед ним сверхзадач )) Он должен видимо на одной лыже бежать или с закрытыми глазами чтобы спецы со спортса хоть чуть-чуть его уважали ))))))
Ответ Yaroslove
Как будто это Клэбо виноват, что соперники не ставят перед ним сверхзадач )) Он должен видимо на одной лыже бежать или с закрытыми глазами чтобы спецы со спортса хоть чуть-чуть его уважали ))))))
Вопросов к Клебо нет никаких. Он и правду не виноват. .......Но это не сейчас началось. Сначала руководство лыж начали свои реформы. в угоду телевидения. Раньше спринтеры не могли даже мечтать на дистанционных гонках бороться за первые места.Потом стали уменьшать количество дистанционных гонок,больше балов давать за спринты и т.д.А по поводу норвежцев.Это сейчас нет конкуренции. Раньше была. Но они начали подыгрывать Клебо. Когда дистанционщики стали спринтерам,универсалам проигрывать.Лучше синица вруках,чем журавль в небе.Не интересно стало смотреть дистанционные гонки.Все толпой к финишу приходить стали.
Пелле, спасибо за эту прекрасную карьеру! Не повезло гонять в эпоху лучшего спринтера в истории. Так бы с пяток золотых медалей ГС было.
Фелпс конечно в космосе,но второй человек,разменявший 10-ку золотых медалей-это история.
Ответ Иван Литовченко
Фелпс конечно в космосе,но второй человек,разменявший 10-ку золотых медалей-это история.
ФЕЛПС НИКОГДА НЕ БЫЛ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ НИ МИРА, НИ ОЛИМПИАДЫ, А КЛЕБО МИРА БЫЛ И ДУМАЮ ОЛИМПТАДЫ БУДЕТ. ПОЕТОМУ ОН КРУЧЕ ЕТО ОДНОЗНАЧНО. ОН ЖЕ ГЕ ВИНОВАТ, ЧТО В ПЛАВАНИИ ОКОЛО 15 ДИСТАНЦИЙ, А ЛЫЖАХ ВСЕГО 6.
Ответ Иван Литовченко
Фелпс конечно в космосе,но второй человек,разменявший 10-ку золотых медалей-это история.
У Фелпса конкуренция была настоящая на каждых ОИ, а у Клэбо через раз да и то соотечественники в основном
Ожидание: Привезут Хедегарту 10 секунд перед последним этапом Клёбо
Реальность: Хедегарт привезет 10 секунд перед последним этапом Клебо
Нет, ну тут Хедигард на 5 баллов отработал
Волнения (а для хейтеров - надежды) по поводу Хедегарта не оправдались) Очень уверенно отработал.
Но Шумахер хорош был. Пытался темп внука поймать.
Всех поздравляю с историческим событием - первый в истории зимний олимпионик с двузначным (10) количеством золотых медалей.
Клебо - ГОАТ.
Ответ Йенс Мустерманн
Всех поздравляю с историческим событием - первый в истории зимний олимпионик с двузначным (10) количеством золотых медалей. Клебо - ГОАТ.
Такую G не нашёл? 😁
Ответ Йенс Мустерманн
Всех поздравляю с историческим событием - первый в истории зимний олимпионик с двузначным (10) количеством золотых медалей. Клебо - ГОАТ.
Гоут, Иван, такое знаете? Здорово вы его возвеличили!
Величайший! Император лыжни!
Какой-то нереальный результат
Бегать все и вообще не устать…как такое возможно
Ответ ekaterina_)))
Какой-то нереальный результат Бегать все и вообще не устать…как такое возможно
даже странно, не пойму это такая слабая конкуренция в этом цикле или. фарма разрешенная так его улучшила , не верю , что Клэбо так улучшился что сметает всех на пути во всех дистанциях
Ответ ekaterina_)))
Какой-то нереальный результат Бегать все и вообще не устать…как такое возможно
даже странно, не пойму это такая слабая конкуренция в этом цикле или. фарма разрешенная так его улучшила , не верю , что Клэбо так улучшился что сметает всех на пути во всех дистанциях
Рекомендуем