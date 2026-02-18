⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Хедегарт и Клэбо выиграли командный спринт, Огден и Шумахер – 2-е, Барп и Пеллегрино – 3-и
18 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии прошел мужской командный спринт в лыжных гонках. Победу одержали норвежцы Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клэбо.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
1. Эйнар Хедегарт – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18.28,9
2. Бен Огден – Гас Шумахер (США) – 1,4
3. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия) – 3,3
4. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария) – 4,3
5. Эндрю Масгрэйв – Джеймс Клунье (Великобритания) – 7,6
6. Антуан Сир – Ксавье Маккивер (Канада) – 10,4
7. Михаэль Феттингер – Беньямин Мозер (Австрия) – 10,4
8. Иржи Туз – Михал Новак (Чехия) – 13,7
9. Якоб Элиас Мох – Ян Штельбен (Германия) – 14,2
10. Юхан Хагстрем – Эдвин Ангер (Швеция) – 17,7
11. Лаури Вуоринен – Йони Мяки (Финляндия) – 17,7
12. Матис Делож – Жюль Шаппаз (Франция) – 18,9
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
Реальность: Хедегарт привезет 10 секунд перед последним этапом Клебо
Клебо - ГОАТ.
Бегать все и вообще не устать…как такое возможно