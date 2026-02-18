⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Сундлинг и Далквист победили в командном спринте, Келин и Фендрих – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и
18 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии прошел женский командный спринт в лыжных гонках. Победили шведки Йонна Сундлинг и Майя Далквист.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
Женщины
Командный спринт, свободный стиль
1. Йонна Сундлинг – Майя Далквист (Швеция) – 20.29,9
2. Надя Келин – Надин Фендрих (Швейцария) – 1,40
3. Лаура Гиммлер – Колетта Ридзек (Германия) – 5,87
4. Астрид Ойре Шлинн – Юлие Дривенес (Норвегия) – 6,01
5. Джесси Диггинс – Джулия Керн (США) – 11,54
6. Элисон Маки – Лилиана Ганьон (Канада) – 19,44
7. Леони Перри – Мелисса Галь (Франция) – 23,62
8. Катерина Ганц – Ирис де Мартин Пинтер (Италия) – 40,88
9. Ясми Йоэнсуу – Ясмин Кахара (Финляндия) – 43,38
10. Хайди Бухер – Магдалена Шерц (Австрия) – 1.00,96
И немки молодцы, отличный финиш от Ридзик