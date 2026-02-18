  • Спортс
  ⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Сундлинг и Далквист победили в командном спринте, Келин и Фендрих – 2-е, Гиммлер и Ридзек – 3-и
Шведки Сундлинг и Далквист выиграли командный спринт на Олимпиаде-2026.

18 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии прошел женский командный спринт в лыжных гонках. Победили шведки Йонна Сундлинг и Майя Далквист.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Женщины

Командный спринт, свободный стиль

1. Йонна Сундлинг – Майя Далквист (Швеция) – 20.29,9

2. Надя Келин – Надин Фендрих (Швейцария) – 1,40

3. Лаура Гиммлер – Колетта Ридзек (Германия) – 5,87

4. Астрид Ойре Шлинн – Юлие Дривенес (Норвегия) – 6,01

5. Джесси Диггинс – Джулия Керн (США) – 11,54

6. Элисон Маки – Лилиана Ганьон (Канада) – 19,44

7. Леони Перри – Мелисса Галь (Франция) – 23,62

8. Катерина Ганц – Ирис де Мартин Пинтер (Италия) – 40,88

9. Ясми Йоэнсуу – Ясмин Кахара (Финляндия) – 43,38

10. Хайди Бухер – Магдалена Шерц (Австрия) – 1.00,96

Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Большунов рано выскочил, ещё не мужской спринт 😁😁😁
Ответ selso99
Большунов рано выскочил, ещё не мужской спринт 😁😁😁
газзаев же
У шведок там целая Санта-Барбара произошла) Все ждали в КС понятно кого, но вдруг в заявке вместо Линн оказалась Майя. Врач шведской сборной сказал, что у Сван простуда, но при этом очень лёгкая, и в марафоне она почти наверняка выступит. Никто в это, конечно же, не поверил, потому что из-за какого-то насморка от почти гарантированного золота не отказываются. Потом появились новости, что Линн снялась сама в пользу своей подружани, чтоб та тоже уехала из Италии с золотом. Недаром они обнимались и рыдали после финиша спринта. В итоге ничего не понятно, но очень интересно) Шведки опять устраивают цирк с конями 😄
Ответ Jauhojarvinousiainen
У шведок там целая Санта-Барбара произошла) Все ждали в КС понятно кого, но вдруг в заявке вместо Линн оказалась Майя. Врач шведской сборной сказал, что у Сван простуда, но при этом очень лёгкая, и в марафоне она почти наверняка выступит. Никто в это, конечно же, не поверил, потому что из-за какого-то насморка от почти гарантированного золота не отказываются. Потом появились новости, что Линн снялась сама в пользу своей подружани, чтоб та тоже уехала из Италии с золотом. Недаром они обнимались и рыдали после финиша спринта. В итоге ничего не понятно, но очень интересно) Шведки опять устраивают цирк с конями 😄
Кстати да, не факт что Дальквист выдержит три таких круга. Странно всё. И Йонна, вместо потенциально трёх золотых, может без единой остаться.
Ответ Вовщик
Кстати да, не факт что Дальквист выдержит три таких круга. Странно всё. И Йонна, вместо потенциально трёх золотых, может без единой остаться.
Если Йонна опять пролетит с золотом, боюсь, будут жертвы среди шведской сборной и тренерского штаба 😄
Серый Волчара молодец, уверенно прошёл квалификацию, ждём в финале.
Пробежала ли собака быстрее графика Сундлинг?
Какая же красотка Йонна ,и как спортсменка ,и как девушка !!
Ответ Azat Giniyatov
Какая же красотка Йонна ,и как спортсменка ,и как девушка !!
Согласен! Фрида и Йонна - две мои любимки в лыжах! 💖💖💖
добыла Йонна золото для Далквист
Отдайте псу медаль! Он заслужил!
Ответ SlanselaP
Отдайте псу медаль! Он заслужил!
Он не на лыжах, поэтому жёлтая карточка за нарушение 😄 Сейчас за другом сбегает, чтоб квалифицироваться в финал командой 😄
Ответ SlanselaP
Отдайте псу медаль! Он заслужил!
Она у него уже была на шее . Авансом.
Золото Дальквист - прям благотворительность со стороны шведских тренеров и Сундлинг. Фейндрих - нет слов! :)
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Золото Дальквист - прям благотворительность со стороны шведских тренеров и Сундлинг. Фейндрих - нет слов! :)
Скорее от подруги Сван)
Ответ Min_Lil
Скорее от подруги Сван)
Вы действительно считаете,что в сборной Швеции спортсмены решают кому выступать в той или иной гонке? Или что Сван,которая пропустила несколько чемпионатов мира,а сейчас находится в топовой форме, вот так взяла и отдала гарантированную медаль подруге? Не забывайте,что у них нет зарплат и огромных выплат на первенствах водокачки. В переводе на русский язык: Сван сама отдала будущие контракты Майе?
Чуть-чуть не хватило трассы Файндрих, какая же прекрасная попытка!
И немки молодцы, отличный финиш от Ридзик
Жаль швейцарке не хватило чуть дистанции
