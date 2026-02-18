Олимпиада-2026, 18 февраля, все медали дня: Шиффрин победила в слаломе, Клэбо и Хедегарт – в командном спринте, Франция – в женской эстафете в биатлоне
18 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли девять комплектов медалей.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
18 февраля, среда
Сноуборд
Слоупстайл, мужчины
1. Су Имин (Китай)
2. Тайга Хасегава (Япония)
3. Джейк Кантер (США)
Слоупстайл, женщины
1. Мари Фукада (Япония)
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
3. Кокомо Мурасе (Япония)
Лыжные гонки
Командный спринт, свободный стиль, женщины
1. Йонна Сундлинг – Майя Далквист (Швеция)
2. Надя Келин – Надин Фендрих (Швейцария)
3. Лаура Гиммлер – Колетта Ридзек (Германия)
Командный спринт, свободный стиль, мужчины
1. Эйнар Хедегарт – Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Бен Огден – Гас Шумахер (США)
3. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия)
Фристайл
Акробатика, женщины
1. Сюй Мэнтао (Китай)
2. Даниэлла Скотт (Австралия)
3. Шао Ци (Китай)
Горные лыжи
Слалом, женщины
1. Микаэла Шиффрин (США)
2. Камилла Раст (Швейцария)
3. Анна Свен Ларссон (Швеция)
Биатлон
Эстафета, женщины
1. Франция
2. Швеция
3. Норвегия
Шорт-трек
3000 м, эстафета, женщины
1. Южная Корея
2. Италия
3. Канада
500 м, мужчины
1. Стивен Дюбуа (Канада)
2. Мелле ван ’т Ваут (Нидерланды)
3. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды)
Сегодня в меню:
Лёгкие закуски.
Мужской и женский командный спринт. И тут действительно очень легко назвать победителей. У женщин выиграют* шведки, у мужчин - норвежцы. Клэбо не может не взять своё пятое золото на итальянском снегу.
* Ну как -- выиграют. Прочитал в комментах про женскую эстафету "вероятность увидеть сальтуху на лыжных соревнованиях крайне маленькая, но не нулевая". А шведки да, шведки могут, мы знаем.
Горячие закуски.
Последняя гастроль Горного Цирка. Девушки посоревнуются в слаломе. Десять дней назад я бы сказал, что победит Микаэла Шифрин, и точка. Сейчас уже не скажу. Игры жестоки и обламывают фаворитов направо и налево. Бросить лыжную палку Микаэле могут соотечественница Молтцан, швейцарки Раст и Холденер, австрийки Труппе и Хубер, а также нестареющая Сара Хектор из Швеции. А то и Лара Культори из Албании, чем черт не шутит. Мне лично хочется, чтобы выиграла Шиффрин, она вечно на позитиве, а ещё она просто великая.
Основное блюдо.
Женскую биатлонную эстафету предсказать много проще. Француженки берут от жизни (и от Игр) всё, до чего могут дотянуться. У них самый сбалансированный и звёздный состав, они и победят. А я пожелаю удачи хозяйкам соревнований. Им предстоит соперничать с норвежками, шведками и немками. Будет красиво.
Десерт сегодня на выбор: интересные четвертьфиналы в хоккее, техничные сноуборд и фристайл, а я лично вечером включу непредсказуемый шорт-трек, там разыгрываются два комплекта наград.