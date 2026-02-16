  • Спортс
  • Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»
13

Мама Коростелева считает, что у Савелия есть шансы на медаль в марафоне на ОИ.

Призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева считает, что у ее сына Савелия есть шансы на медаль в марафоне на Играх-2026 в Италии.

– Какие ожидания перед марафоном?

– Чтобы он показал то, на что он способен. Чтобы все было хорошо и с погодой, и со смазкой, с самочувствием. На Олимпийских играх всегда сложно загадывать, посмотрите на фигурное катание, на горные лыжи – очень много непредсказуемых моментов. На Олимпиаде это всегда было, есть и будет.

– Реально ли завоевать медаль в марафоне?

– Реально. Знаю по своему опыту, что некоторые едут на Олимпиаду с настроем просто поучаствовать, а некоторые едут с настроем завоевать медаль. Да, это не всегда получается. Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой. Нужно правильно настраиваться, а уже 21 февраля все расставит по своим местам. Не будем гадать на кофейной гуще, – сказала Коростелева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
13 комментариев
Финишный спурт бы Савелию подтянуть , тогда будет топом в масс-стартах, по крайней мере в классике. А так пока большие сомнения насчет марафона применительно к медальным шансам. Клэбо, Нингет и Иверсен практически наверняка до финиша в голове группы доедут и как их обходить на финише? Иво думаю не потянет темп и отвалится, французы в классике на полтиннике...ну сомнительно как то, шведы в около нулевой форме. В топ-5 наш пацан должен быть.
Не подтянет он финиш , будет как Крюгер всем его сливать
Коростелев вместе с Ииво отвалится...Клебо, Нюнгет, Эмиль натянут разок и до свиданья
Очень жаль,что Большунова нет на Олимпиаде,украли у спортсмена 4 лучших года (возраст как раз пиковый).Уверен пару золотых точно бы забрал .Коростылёв -это пока далеко не Большунов
У Устюгова тоже в 2018 году украли Олимпиаду, и с ней Олимпийские медали. Большунов хоть в расцвете сил попал на ОИ, в отличие от Устюгова, я про ОИ-22. Может теперь у некоторых будет понимание, и перестанут стебать Устюгова той эстафетной медалью, мол незаслуженной.
Фоточку вставьте в ее профиль.
Зато остальные приехали получить удовольствие без какой либо мысли на подиум
При чем не стесняются об этом говорить
Сейчас в лыжах вообще конкуренции почти нет, амудсен не в форме, эмилька вообще уже старый, нюнгет хер его знает как он в марафонах. Вообщем тут остатьс без медали для савелушки, это большой зашквар
Уровень Нингета ниже даже Спицова, что подтверждают его результаты до отстранения, которых и не было, и это к 30 годам. Сейчас стал одним из лучших в дистанциях только из-за того, что его сильные товарищи по сборной и Нисканен сдали и завершили карьеру.
Расцвет у Большунова как раз на этой Олимпиаде,у лыжников считается 26-30 лет,Большунов на первой Олимпиаде была призах на всех дистанциях где выступал,так же и на следующей,такого в историях лыж никогда не было.На счёт не допуска на Олимпиаду совсем разные истории,там подозрения в допинге были,а здесь политические игры .
