Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»

Мама Коростелева считает, что у Савелия есть шансы на медаль в марафоне на ОИ.

Призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева считает, что у ее сына Савелия есть шансы на медаль в марафоне на Играх-2026 в Италии.

– Какие ожидания перед марафоном?

– Чтобы он показал то, на что он способен. Чтобы все было хорошо и с погодой, и со смазкой, с самочувствием. На Олимпийских играх всегда сложно загадывать, посмотрите на фигурное катание, на горные лыжи – очень много непредсказуемых моментов. На Олимпиаде это всегда было, есть и будет.

– Реально ли завоевать медаль в марафоне?

– Реально. Знаю по своему опыту, что некоторые едут на Олимпиаду с настроем просто поучаствовать, а некоторые едут с настроем завоевать медаль. Да, это не всегда получается. Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой. Нужно правильно настраиваться, а уже 21 февраля все расставит по своим местам. Не будем гадать на кофейной гуще, – сказала Коростелева.