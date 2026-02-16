Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален отреагировал на рекорд по победам на Олимпиадах, установленный лыжником Йоханнесом Клэбо.
Накануне норвежец Клэбо взял золото в составе эстафетной команды на Олимпиаде-2026 в Италии. По количеству золотых медалей Игр он превзошел своих соотечественников – Бьорндалена, а также лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген.
С учетом и зимних, и летних Олимпиад Клэбо по числу побед теперь уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).
«Я должен отправить Йоханнесу сообщение и поздравить его. Он заслужил это, и я хочу, чтобы он участвовал еще в одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса. Но для этого ему нужно еще попотеть», – сказал Бьорндален.
На мой скромный взгляд, лучшим олимпийцем XXI века (т.е. из того, что я видел собственными глазами) является легендарный кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес. 5 Олимпиад подряд дядька выиграл, единственный в своём роде. Причём свой олимпийский путь он начал с поражения в Афинах нашему великому Хасану Бароеву, который тогда стал чемпионом. И потом дядя Миша сотворил историю, выиграв последнее золото в почти 42 года!
А вы тут со своим Фелпсом 😄 (при всём к нему уважении).
Вот, кстати, сам Бьорндален оттрубивший пять ОИ и всегда бравший медали, вот это нереально круто.