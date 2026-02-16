  • Спортс
Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»

Бьорндален о Клэбо: хочу, чтобы он приблизился к достижениям Фелпса.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален отреагировал на рекорд по победам на Олимпиадах, установленный лыжником Йоханнесом Клэбо.

Накануне норвежец Клэбо взял золото в составе эстафетной команды на Олимпиаде-2026 в Италии. По количеству золотых медалей Игр он превзошел своих соотечественников – Бьорндалена, а также лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген.

С учетом и зимних, и летних Олимпиад Клэбо по числу побед теперь уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

«Я должен отправить Йоханнесу сообщение и поздравить его. Он заслужил это, и я хочу, чтобы он участвовал еще в одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса. Но для этого ему нужно еще попотеть», – сказал Бьорндален.  

Неизвестный Йоханнес Клэбо: аскет и затворник, который перенес свадьбу из-за гонок

