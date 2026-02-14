  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»
7

Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»

Коростелев о протесте Финляндии: все ищут способы улучшить результат.

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал новость о том, что Финляндия подала протест на результаты классического спринта на Олимпиаде. 

Первое место в классическом спринте занял норвежец Йоханнес Клэбо, второе – американец Бен Огден, третье – еще один норвежец Оскар Опстад Вике. Финский лыжник Лаури Вуоринен финишировал 4-м.

Финская сторона считает, что норвежцы нарушили правила проведения соревнований, так как имели преимущество в подготовке лыж.

Между финальными забегами во время спринта Норвегия использовала инструмент – ролик для клистера, позволяющий быстро нанести клистер, изменяя зону держания лыж. Разрешение на применение ролика дала Международная федерация лыжного спорта (FIS), не проинформировав при этом остальные команды.

«Слышал о таком моменте в спринте. Если это разрешено и было оговорено с FIS, то вопрос в том, кто быстрее что найдет. Это то же самое, что в прыжках с трамплина в том году был скандал из-за нитей, сейчас – уколов в паховую часть. Вопрос в том, запрещено ли это? Ребята находят способы улучшить результат, потому что в спорте мелочей не бывает. 

Я слышал, что по поводу использования клистерного ролика было обращение в FIS, и там разрешили», – сказал Коростелев, отметив, что не имеет ничего против использования такого рода технологий, если они не нарушают правила. 

Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная Норвегии
logoFIS
logoЛаури Вуоринен
logoСавелий Коростелев
logoОлимпиада-2026
logoсборная Финляндии
logoлыжные гонки
logoЙоханнес Клэбо
ТАСС
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какую то хрень прогнал, ничего непонятно
Все правильно Савелий понимает - это игра, в которую нужно уметь играть. К финнам никто специально не должен подходить и говорить, что тем-то, дескать, разрешили ролик, не желаете ли и вы воспользоваться, а еще у них вот такая мазь, не хотите намазаться? Самим нужно фишку рубить.
Ответ Frank Underwood
Все правильно Савелий понимает - это игра, в которую нужно уметь играть. К финнам никто специально не должен подходить и говорить, что тем-то, дескать, разрешили ролик, не желаете ли и вы воспользоваться, а еще у них вот такая мазь, не хотите намазаться? Самим нужно фишку рубить.
Странно выглядит. Если до этого запретили, то об отмене запрета должны уведомить. Спортсмены ведь не пишут каждвй месяц письма в ВАДА с вопросом а можно уже , наконец, эро принимать?
Ответ Frank Underwood
Все правильно Савелий понимает - это игра, в которую нужно уметь играть. К финнам никто специально не должен подходить и говорить, что тем-то, дескать, разрешили ролик, не желаете ли и вы воспользоваться, а еще у них вот такая мазь, не хотите намазаться? Самим нужно фишку рубить.
Очень сомнительная позиция. Если был запрет, то разрешение, также, должно быть доведено до всех.
Коростылев как всегда на все согласный.
Он слышал, блин. Значит официальной инфы от ФИС не было. И как это понимать?
Савелий научился быть стирильно нейтральным. Думаю, у него будет всегда индивидуальное приглашение.
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Фристайл. Рууд, Харрингтон, Подмилсак, Самней, Дешам выступят в биг-эйре
вчера, 22:45
Олимпиада-2026. Сноуборд. Садовски-Синнотт, Мурасе, Ивабучи, Фукада, Ю Сын Ын, Гассер выступят в слоупстайле
вчера, 22:34
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
вчера, 22:11
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
вчера, 22:07
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
вчера, 20:55
Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс и Эйнар Офтебру, Лампартер, Штефан и Томас Реттенеггер, Хирвонен, Ридзек выступят на большом трамплине
вчера, 20:52
⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и
вчера, 20:18
Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»
вчера, 15:29
Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»
вчера, 13:57
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем