Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»

Коростелев о протесте Финляндии: все ищут способы улучшить результат.

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал новость о том, что Финляндия подала протест на результаты классического спринта на Олимпиаде.

Первое место в классическом спринте занял норвежец Йоханнес Клэбо , второе – американец Бен Огден, третье – еще один норвежец Оскар Опстад Вике. Финский лыжник Лаури Вуоринен финишировал 4-м.

Финская сторона считает, что норвежцы нарушили правила проведения соревнований, так как имели преимущество в подготовке лыж.

Между финальными забегами во время спринта Норвегия использовала инструмент – ролик для клистера, позволяющий быстро нанести клистер, изменяя зону держания лыж. Разрешение на применение ролика дала Международная федерация лыжного спорта (FIS), не проинформировав при этом остальные команды.

«Слышал о таком моменте в спринте. Если это разрешено и было оговорено с FIS , то вопрос в том, кто быстрее что найдет. Это то же самое, что в прыжках с трамплина в том году был скандал из-за нитей, сейчас – уколов в паховую часть. Вопрос в том, запрещено ли это? Ребята находят способы улучшить результат, потому что в спорте мелочей не бывает.

Я слышал, что по поводу использования клистерного ролика было обращение в FIS, и там разрешили», – сказал Коростелев, отметив, что не имеет ничего против использования такого рода технологий, если они не нарушают правила.

