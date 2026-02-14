  • Спортс
56

Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки

Горнолыжник Бротен – первый медалист зимних ОИ из Южной Америки.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым представителем южноамериканского континента, взявшим медаль на зимних Олимпийских играх. 

Сегодня Бротен выиграл золото в гигантском слаломе на Играх-2026. 

Спортсмен родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. В 2024 году перешел в Бразилию, так как имеет бразильские корни. Бротен является победителем этапов Кубка мира, обладателем малого хрустального глобуса в слаломе. 

Бразильский горнолыжник взял золото Олимпиады! Он смешил Роналдо, красит ногти, считает себя изгоем

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Как там говорили раньше? Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею. Пока не совсем то, но уже близко 😄
Ответ Jauhojarvinousiainen
Как там говорили раньше? Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею. Пока не совсем то, но уже близко 😄
Ну в пляжном футболе наши что-то там выигрывали)
Ответ Nojevilka
Ну в пляжном футболе наши что-то там выигрывали)
Какой-то чемпионат мира
Мои поздравления, Братан!
Если б золото взял бы настоящий бразилец, который там родился и готовился, это было бы круче чем титул ЧМ по футболу
Ответ Олег Попов
Если б золото взял бы настоящий бразилец, который там родился и готовился, это было бы круче чем титул ЧМ по футболу
Он наполовину бразилец, почему не считается?
Ответ kikimora bolotnaya
Он наполовину бразилец, почему не считается?
Ну, вырос он всё-таки в Норвегии и тренировался большую часть жизни там же. Что не отменяет того факта, что он – молодец!
В этом контексте стоит отметить, что у Австралии и Новой Зеландии уже полно чемпионов зимних игр..
Ответ Frank Underwood
В этом контексте стоит отметить, что у Австралии и Новой Зеландии уже полно чемпионов зимних игр..
Ну там и горы есть в южном полушарии (видели горы из Властелина колец и Хоббита - это в Новой Зеландии). Летом снег лежит.
Ответ EgorArefev
Ну там и горы есть в южном полушарии (видели горы из Властелина колец и Хоббита - это в Новой Зеландии). Летом снег лежит.
Так называемые Южные Альпы
Какое надувательство)

Я прочитал заголовок - офигел, почитал дальше, и разофигел обратно.
Ответ Вечно в бане
Какое надувательство) Я прочитал заголовок - офигел, почитал дальше, и разофигел обратно.
Всё равно история
Просто радостно за этого парня на фоне остальных невеселых событий
Очень странно. И тот - норвежец.
В Южной Америке вроде достаточно и гор, и снега.
Получается, Олимпиада - локальный междусобойчик неполного десятка стран из почти двухсот.
Ответ Onion
Очень странно. И тот - норвежец. В Южной Америке вроде достаточно и гор, и снега. Получается, Олимпиада - локальный междусобойчик неполного десятка стран из почти двухсот.
Ты только сейчас это понял? ))
Ответ Onion
Очень странно. И тот - норвежец. В Южной Америке вроде достаточно и гор, и снега. Получается, Олимпиада - локальный междусобойчик неполного десятка стран из почти двухсот.
Ну поэтому Зимние игры намного менее популярны в мире, чем летние.
Комментарий удален пользователем
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
По маме
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Обязательно проверьте.
Лукас Пинейро Браатен.
