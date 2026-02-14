Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки

Горнолыжник Бротен – первый медалист зимних ОИ из Южной Америки.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым представителем южноамериканского континента, взявшим медаль на зимних Олимпийских играх.

Сегодня Бротен выиграл золото в гигантском слаломе на Играх-2026.

Спортсмен родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. В 2024 году перешел в Бразилию, так как имеет бразильские корни. Бротен является победителем этапов Кубка мира, обладателем малого хрустального глобуса в слаломе.

