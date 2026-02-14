Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки
Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым представителем южноамериканского континента, взявшим медаль на зимних Олимпийских играх.
Сегодня Бротен выиграл золото в гигантском слаломе на Играх-2026.
Спортсмен родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. В 2024 году перешел в Бразилию, так как имеет бразильские корни. Бротен является победителем этапов Кубка мира, обладателем малого хрустального глобуса в слаломе.
Я прочитал заголовок - офигел, почитал дальше, и разофигел обратно.
В Южной Америке вроде достаточно и гор, и снега.
Получается, Олимпиада - локальный междусобойчик неполного десятка стран из почти двухсот.