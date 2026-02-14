Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж

Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026.

Команда Финляндии подала протест на результаты мужского спринта в лыжных гонках на Олимпиаде-2026.

Первое место в классическом спринте занял норвежец Йоханнес Клэбо , второе – американец Бен Огден , третье – еще один норвежец Оскар Опстад Вике. Финский лыжник Лаури Вуоринен финишировал 4-м.

Финская сторона добивается дисквалификации норвежцев и американца. Они считают, что Норвегия и США нарушили правила соревнований, так как имели преимущество в подготовке лыж во время гонки.

Между финальными забегами во время спринта Норвегия использовала инструмент – ролик для клистера, позволяющий быстро нанести клистер, изменяя зону держания лыж. Разрешение на применение ролика дала Международная федерация лыжного спорта (FIS), не проинформировав при этом остальные команды.

В то же время рейс-директор FIS Михаэль Ламплот сообщил NRK, что на сервисном столе сборной США была замечена и сфотографирована бутылка с жидким продуктом. В смазочной зоне запрещено иметь при себе любые жидкости.

– Как быстро, по-вашему, протест будет рассмотрен?

– Надеюсь, что быстро, но FIS также потребуется время, чтобы провести процесс рассмотрения и принять справедливое решение, – сказал Ламплот.

«Наша главная цель – обеспечить каждому равные возможности для соревнований. Мы хотим, чтобы FIS обратила на это внимание. Не знаю, каким будет окончательный результат, но я бы сказала, что все возможно» – заявила Марлена Валтасола, генеральный секретарь Финской лыжной ассоциации.