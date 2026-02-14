  • Спортс
90

Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж

Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026.

Команда Финляндии подала протест на результаты мужского спринта в лыжных гонках на Олимпиаде-2026. 

Первое место в классическом спринте занял норвежец Йоханнес Клэбо, второе – американец Бен Огден, третье – еще один норвежец Оскар Опстад Вике. Финский лыжник Лаури Вуоринен финишировал 4-м.

Финская сторона добивается дисквалификации норвежцев и американца. Они считают, что Норвегия и США нарушили правила соревнований, так как имели преимущество в подготовке лыж во время гонки.

Между финальными забегами во время спринта Норвегия использовала инструмент – ролик для клистера, позволяющий быстро нанести клистер, изменяя зону держания лыж. Разрешение на применение ролика дала Международная федерация лыжного спорта (FIS), не проинформировав при этом остальные команды.

В то же время рейс-директор FIS Михаэль Ламплот сообщил NRK, что на сервисном столе сборной США была замечена и сфотографирована бутылка с жидким продуктом. В смазочной зоне запрещено иметь при себе любые жидкости.

– Как быстро, по-вашему, протест будет рассмотрен?

– Надеюсь, что быстро, но FIS также потребуется время, чтобы провести процесс рассмотрения и принять справедливое решение, – сказал Ламплот.

«Наша главная цель – обеспечить каждому равные возможности для соревнований. Мы хотим, чтобы FIS обратила на это внимание. Не знаю, каким будет окончательный результат, но я бы сказала, что все возможно»  – заявила Марлена Валтасола, генеральный секретарь Финской лыжной ассоциации. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
90 комментариев
Во что превратились олимпийские игры... Скандал за скандалом. Никакого уважения друг к другу, только махинации бесконечные
Ответ trav
Комментарий скрыт
Ответ trav
Ну здрасьте. А когда спорт высших достижений был другим?
Сенсационное разоблачение: на столе сборной США была замечена бутылка!
Ответ Мистер Уайт
Сенсационное разоблачение: на столе сборной США была замечена бутылка!
Американцы ещё и бухие серебро выиграли
Ответ Мистер Уайт
Сенсационное разоблачение: на столе сборной США была замечена бутылка!
Там мог быть парафин, поэтому и запрещены любые жидкости.
вся суть побед внучка..
одни махинации и отстранения главных конкурентов
в 2018-праймового Устюгова
в 2026-Большунова
в 2022 решил посоревноваться на равных-получил кучу унижений(от 9 минут в скиатлоне до диарее в марафоне..
еще молчу про то,как КМ и ТДС превратили в сплошной спринт в угоду звезде в розовых перчатках
Ответ Андрей Никандров
Про ТИ Большуни что напишешь? Это же в одни ворота игра, преимущество до старта
Ответ kikimora bolotnaya
Про ТИ Большуни что напишешь? Это же в одни ворота игра, преимущество до старта
я про ТИ что то писал???
норги всю дорогу на ТИ сидят всей зимней командой
Но сам подход символичный: ФИС разрешила норвежцам, а остальным не сообщили. А потом спрашивают, что за чемпионат Норвегии вместо КМ.
Накажут сервисмена жёлтой карточкой.
Ну вряд ли осмелятся. Тут только если в CAS подать
Ответ OnlyDendy
Ну вряд ли осмелятся. Тут только если в CAS подать
Можно ещё подать в городской суд Хельсинки. И тот объявит Лаури Вуоринена "Олимпийским чемпионом в спринте на территории Финляндской республики". А что, прецедент есть.
Шутка...
Ответ OnlyDendy
Ну вряд ли осмелятся. Тут только если в CAS подать
"– Как быстро, по-вашему, протест будет рассмотрен?

– Надеюсь, что быстро, но FIS также потребуется время, чтобы провести процесс рассмотрения и принять оправдательное решение, – сказал Ламплот."
: )
FIS норвежская подстилка, они не дисквальнут своих
Запасаться попкорном ?
Чтобы дисквалифицировали спортсменов из Норвегии и США ?.....🙉
Трамп ознакомился с протестом и уже принял решение о вхождении Финляндии в состав США на правах нового штата.
Скоро и на игры приезжать не будут, а сразу по судам!
Ответ Алексей Зяблов
Скоро и на игры приезжать не будут, а сразу по судам!
Тогда уже лучше камень,ножницы, бумага .Хоть на адвокатов тратиться не надо
Ответ jkov
Тогда уже лучше камень,ножницы, бумага .Хоть на адвокатов тратиться не надо
Отличный вариант)
Рекомендуем