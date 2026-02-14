Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026

Шведка Эбба Андерссон дважды упала в лыжной эстафете на Олимпиаде-2026.

Андерссон бежала второй этап. Она передала эстафету Фриде Карлссон на 8-м месте с отставанием 1.18,4 секунды. Лидирует сборная Норвегии.

Скриншоты из трансляции Okko: