Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026
Шведка Эбба Андерссон дважды упала в лыжной эстафете на Олимпиаде-2026.
Шведская лыжница Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в эстафете на Играх-2026.
Андерссон бежала второй этап. Она передала эстафету Фриде Карлссон на 8-м месте с отставанием 1.18,4 секунды. Лидирует сборная Норвегии.
Скриншоты из трансляции Okko:
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Сколько смотрю лыжи, такого позора с тем что нет ни одного тренера с инвентарем рядом, да еще и на спуске где падали уже не раз, не видел. Абсолютный позор тренерскому штабу. Более того - там нет вообще ни одного тренера из любой страны.
Тоже об этом подумал. Там такой простор на трассе, можно целый прокат открыть, а тут пришлось тренеру бежать и падать
Тренеры могут стоять на трассе только в определенных местах (не везде)
Там и тренер упал, пока бежал лыжу отдать, жесть невезуха какая
Эббнулась капитально вместе с тренером. Такого подарка норвежки точно не ждали на 14 февраля
Вся горькая ирония в том, что Эбба единственная у шведок, кто без Олимпийского золота.
вот именно этот психологический груз её и уничтожил сегодня на трассе
Боже, она так ударилась головой, спиной, лицом вперёд каюкнулась, чуть шею не свернула, а комментаторы ни словом.. Она еле не поломалась вся, а те - ну все, похоронила команду.. Чел, чуть себя не угробил. Хоть немного эмпатии
Там детские скорости, даже костюм не ободрался. Ни разу не как у Вонн
Вонн ногу сломала из-за не отстегнувшихся лыж, еще пару минут ей их не могли отстегнуть, крики на всю долину были слышны. А тут кувыркнулась и дальше поехала
вела себя на спуске как корова на льду, сделала сальто вперёд, сломала лыжу, зачем-то её подняла и тащила с собой, вместо того, чтобы продолжать ехать на оставшейся лыже. казалось бы выигрышную эстафету для команды запорола и подарила норвежкам золотую медаль
Удивительно было видеть , что человек со сколькими победами в карьере пошла на спуск в таком же стиле , как знаете эта картина , когда на горнолыжных курортах на самых лёгких трассах спускаются новички , согнулись, ноги дрожат , руки дерижируют невидимым концертом , и они катятся абсолютно не контролируя ни лыжи ни тело .
Эбба никак не могла отойти от двух оплеух от Фриды в двух гонках. Всё время какая то потерянная ходила
Эбба всю свою карьеру проехала на заднице. Каждый год по нескольку раз падает или красиво улетает под откос.
Бедная, мне ее жаль(((
Такого кувырка с падением и на скоростном спуске не увидишь
