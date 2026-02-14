19

Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию

Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не дали визу в Италию.

На Олимпиаде выступают российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

– Почему решили поехать на Олимпиаду такой организованной группой?

– Я хочу сказать огромное спасибо ФЛГР и нашей региональной федерации. С Еленой Валерьевной (Вяльбе) у нас очень теплые и близкие отношения. К сожалению, она не смогла сама поддержать наших ребят.

В силу того, что из 13 спортсменов в Италии двое представляют Татарстан, мы такое решение приняли. Ильшат Шаехович Фардиев, как президент Федерации лыжных гонок Татарстана, сделал такой клич. Поэтому даже я здесь оказался буквально на два дня. Сейчас будем болеть за Дарью (разговор состоялся перед стартом женской разделки), завтра – за Савелия.

Уверен, вы знаете историю предыдущих гонок: Дарья упала в скиатлоне, а Савелий чуть не заехал в призы. Но то, что они на Олимпиаде, – это уже большая победа. Несмотря на такое долгое забвение, ребята конкурентные. Если бы поехали все лидеры, то здесь было бы громче, чем сейчас. Здорово, что у нас есть такая возможность.

Не у всех имеются визы. Думаю, могло быть больше людей, которые поддержали бы наших ребят. Для них это очень важно. Мы вчера общались с ними. Они в хорошем смысле в шоке, что самые яркие и громкие болельщики из России. Для них это тоже большой стимул.

– У сборной Татарстана сильная лыжная команда. Могли выступить на Олимпиаде, помимо Дарьи и Савелия: Александр Большунов, Вероника Степанова, Иван Горбунов, Сергей Ардашев. Не обидно, что их не допустили?

– Не буду скрывать, конечно, обидно. Но мы живем в такое время, когда слово «обидно» вообще не произносится. Есть ситуация, к которой мы адаптируемся. Была возможность у ребят поехать, и они поехали.

Вы знаете, что из Татарстана мог выступить Данил Садреев в прыжках с трамплина. К сожалению, ему тоже не дали визу, как и Елене Валерьевне Вяльбе. Обидно, жалко, неприятно. Но будем двигаться дальше. Все спортсмены сильные духом. Переживем. Значит, станем еще сильнее, – сказал Леонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Вяльбе о показе Олимпиады 2026: «Если для этого нам нужно потратить деньги, я против. Если же можно сделать это бесплатно, почему нет».

Тратить деньги на показ Олимпиады для людей - это плохо. А вот самой на Олимпиаду смотаться за счёт государства (читай - этих же самых людей) - это другое, понимать надо 😉
Вяльбе помню Лондон вспоминала в своих высказываниях, итальянцы видимо решили поберечь Милан с Римом на всякий случай от Елены Валерьевны и оставили её в любимой всем сердцем Москве)
Ответ Alex.K71
Вяльбе помню Лондон вспоминала в своих высказываниях, итальянцы видимо решили поберечь Милан с Римом на всякий случай от Елены Валерьевны и оставили её в любимой всем сердцем Москве)
Комментарий скрыт
Итальянцы мудро поступили, браво
Целая группа чиновников из Татарстана приехала на Олимпиаду? )) И Вяльбе ещё хотела.
И аж два спортсмена, и ничего в головах не щелкает.
Ответ NoN
Целая группа чиновников из Татарстана приехала на Олимпиаду? )) И Вяльбе ещё хотела. И аж два спортсмена, и ничего в головах не щелкает.
судя по интервью этого чиновника не щелкает ни у него ни у многих других типа "патриотов"
Вам то что там делать, туристы за государственный счёт((
Если документы на итальянскую визу подавать в консульство Татарстана, то так обычно и бывает.
Вяльбе пускай ездит по внутренним соревнованиям и болеет душой за развитие спорта в стране, как там интересно поживает шведский трейлер_ привет ему🤣
Правильно и сделали
Федерация спорта Татарстана не может не радовать-очень мудро, эмоционально тепло… понимаю что такое повальное «мигрирование» наших ведущих лыжников туда не только за деньгами было-чувствуется что горят они за ребят и условия им создают… Сама в Казань ездила два раза специально город и достопримечательности посмотреть- в восторге просто, целые улице заново построены, метро быстро растет и расширяется… набережная Волги -красивейшая стала… а напротив казанского Кремля- целый шикарный европейского уровня микрорайон. А Булгар и Свияжск как отстроили и отреставрировали?! Дай Бог здоровья и процветания и краю нашему российскому нефтяному и людям его
Ответ Cler
Федерация спорта Татарстана не может не радовать-очень мудро, эмоционально тепло… понимаю что такое повальное «мигрирование» наших ведущих лыжников туда не только за деньгами было-чувствуется что горят они за ребят и условия им создают… Сама в Казань ездила два раза специально город и достопримечательности посмотреть- в восторге просто, целые улице заново построены, метро быстро растет и расширяется… набережная Волги -красивейшая стала… а напротив казанского Кремля- целый шикарный европейского уровня микрорайон. А Булгар и Свияжск как отстроили и отреставрировали?! Дай Бог здоровья и процветания и краю нашему российскому нефтяному и людям его
Какие замечательные слова про Казань..По сути везде так строится,растет,расширяется,благоустраивается. Видна работа государственных мужей (без иронии)...Только в лыжах абсолютное болото и застой.Когда дело дойдет до спорта.Это же отсталость полная.Лидеры наши (одни из) мировым лидерам минуты проигрывают.Полная деградация
