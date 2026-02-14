Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) не дали визу в Италию.

На Олимпиаде выступают российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева .

– Почему решили поехать на Олимпиаду такой организованной группой?

– Я хочу сказать огромное спасибо ФЛГР и нашей региональной федерации. С Еленой Валерьевной (Вяльбе) у нас очень теплые и близкие отношения. К сожалению, она не смогла сама поддержать наших ребят.

В силу того, что из 13 спортсменов в Италии двое представляют Татарстан, мы такое решение приняли. Ильшат Шаехович Фардиев, как президент Федерации лыжных гонок Татарстана, сделал такой клич. Поэтому даже я здесь оказался буквально на два дня. Сейчас будем болеть за Дарью (разговор состоялся перед стартом женской разделки), завтра – за Савелия.

Уверен, вы знаете историю предыдущих гонок: Дарья упала в скиатлоне, а Савелий чуть не заехал в призы. Но то, что они на Олимпиаде, – это уже большая победа. Несмотря на такое долгое забвение, ребята конкурентные. Если бы поехали все лидеры, то здесь было бы громче, чем сейчас. Здорово, что у нас есть такая возможность.

Не у всех имеются визы. Думаю, могло быть больше людей, которые поддержали бы наших ребят. Для них это очень важно. Мы вчера общались с ними. Они в хорошем смысле в шоке, что самые яркие и громкие болельщики из России. Для них это тоже большой стимул.

– У сборной Татарстана сильная лыжная команда. Могли выступить на Олимпиаде, помимо Дарьи и Савелия: Александр Большунов, Вероника Степанова, Иван Горбунов, Сергей Ардашев. Не обидно, что их не допустили?

– Не буду скрывать, конечно, обидно. Но мы живем в такое время, когда слово «обидно» вообще не произносится. Есть ситуация, к которой мы адаптируемся. Была возможность у ребят поехать, и они поехали.

Вы знаете, что из Татарстана мог выступить Данил Садреев в прыжках с трамплина. К сожалению, ему тоже не дали визу, как и Елене Валерьевне Вяльбе. Обидно, жалко, неприятно. Но будем двигаться дальше. Все спортсмены сильные духом. Переживем. Значит, станем еще сильнее, – сказал Леонов.