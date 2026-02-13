  • Спортс
  Юрий Бородавко: «Для меня Большунов всегда будет лыжником номер один. Не представляю, что должен сделать Клэбо, чтобы я изменил свое мнение»
Юрий Бородавко: «Для меня Большунов всегда будет лыжником номер один. Не представляю, что должен сделать Клэбо, чтобы я изменил свое мнение»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу норвежца Йоханнеса Клэбо в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпиаде.

«Йоханнес Клэбо – феноменальный, выдающийся спортсмен. На этой Олимпиаде он отлично готов не только физически, но и стратегически. Сегодня он здорово разложился по дистанции, выдал очень мощный финиш.

Эйнар Хедегарт не раз его обыгрывал и хотел это сделать и сегодня, но Клэбо этого не позволил. Думаю, его можно считать одним из лучших спортсменов в мире, а не только в лыжных гонках.

Для меня лыжником номер один всегда был и будет Александр Большунов. Не могу представить, что должен сделать Клэбо, чтобы я изменил свое мнение.

В свое время тот же Петтер Нортуг был настолько же великим, насколько сейчас Йоханнес, так что я не стал бы называть его лучшим в истории. В будущем тоже обязательно появится человек, который сможет выиграть у Клэбо.

Почему я считаю Большунова лучшим? Александр на протяжении долгих лет навязывал Клэбо постоянную борьбу, был его главным конкурентом. Искренне жаль, что их противостояние прервалось, и Клэбо сейчас соревнуется без Александра.

Уверен, они бы провели еще не одну великолепную гонку вместе. Сожалею, что Большунов смотрит Олимпиаду только по телевизору», – сказал Бородавко. 

Теперь Клэбо выкосит всю Олимпиаду: 6 из 6 золотых

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Ничего ,просто один берет медали а другой в скандалах участвует
Ответ Игорь Егоров
Ничего ,просто один берет медали а другой в скандалах участвует
А что ему делать. Проигрывать не любит,но нет мотивации тренироваться на всю катушку.
Ответ zigzag1
А что ему делать. Проигрывать не любит,но нет мотивации тренироваться на всю катушку.
С головой дружить и всё
Клэбо это уже сделал.
Да Клэбо просто нас...ьь, что отнем думает Бородавко
И это по факту
Ответ GAL
Да Клэбо просто нас...ьь, что отнем думает Бородавко И это по факту
Не уверен, что он даже помнит или знает, кто тренирует Большунова 😅
Ответ GAL
Да Клэбо просто нас...ьь, что отнем думает Бородавко И это по факту
Ахахаха, новость о том, что Клэбо мечтал о реванше ты предпочел не заметить, правда?🤣🤣🤣
Ну Клэбо уже сделал то, что в ближайшее время повторят не только лишь все.. А Большунов, к сожалению, даже на местном уровне не всегда топ уже
Ответ I Shi3
Ну Клэбо уже сделал то, что в ближайшее время повторят не только лишь все.. А Большунов, к сожалению, даже на местном уровне не всегда топ уже
У него нет мотивация на местном уровне.Пару лет назад он почти все старты выиграл.Он единственный который давал отпор норгам.Даже с их командной тактикой.Хоть не по спортивному,но на это можно было смотреть.А сейчас породия на бороьбу.
А Клэбо в курсе, что он Бородавко должен что-то доказывать?
Клэба на голову выше невротика.
Ответ Сергей Орлов
Клэба на голову выше невротика.
Ну вообще вы не правы. Александр выше. На полтора сантиметра)
Ответ Jauhojarvinousiainen
Ну вообще вы не правы. Александр выше. На полтора сантиметра)
Не о росте же речь)
Они ровесники, разница в возрасте всего два месяца. На момент отстранения по всем статистическим показателям Клэбо опережал Большунова, и с тех пор Йоханнес стал не просто сильнее, а гораздо сильнее, Александр же - вряд ли. Но осуждать Бородавко за то, что он необъективен, язык не повернётся, учитывая их взаимоотношения с подопечным. Конечно же, он скажет, что Александр для него номер один. Он ему уже почти как сын.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Они ровесники, разница в возрасте всего два месяца. На момент отстранения по всем статистическим показателям Клэбо опережал Большунова, и с тех пор Йоханнес стал не просто сильнее, а гораздо сильнее, Александр же - вряд ли. Но осуждать Бородавко за то, что он необъективен, язык не повернётся, учитывая их взаимоотношения с подопечным. Конечно же, он скажет, что Александр для него номер один. Он ему уже почти как сын.
Сильнее кого он стал? Без участия Большунова вообще непонятно сильнее стал Клэбо или нет. Нет сейчас в мире лыжника, который могут бы натянуть так, как натягивал Большунов, когда Клэбо умирал на дистанции
Ответ sergey kbsm
Сильнее кого он стал? Без участия Большунова вообще непонятно сильнее стал Клэбо или нет. Нет сейчас в мире лыжника, который могут бы натянуть так, как натягивал Большунов, когда Клэбо умирал на дистанции
Он великого дистанционщика Нингета обыгрывает, который даже Якимушкину со Спицовым сливал и на ЧМ и ОИ не пробежал ни одной гонки к 30 годам, поэтому можно делать выводы, что он стал сильнее и обыгрывал бы и Большунова.
Йоханнес Клебо выиграл третью золотую медаль на Олимпийских играх — 2026
Тут конечно сейчас будет много хейта, да и Большунов не самый приятный человек, мягко говоря, но вот на мой взгляд, вопрос в том, что больших чемпионов делают великими их соперники - у Бьорндалена был Пуаре, у Али - Фрейзер, у Кросби - Овечкин, у Джордана вообще россыпь звёзд в НБА того периода, в общем, думаю, моя мысль понятно. И вот у Клэбо был Большунов. Оба супер таланты, оба фанаты, но разные подходы к подготовке и, наверное, подготовка Клэбо более логична, сначала максимальное развитие скорости и координации, тех качеств, которые с возрастом уходят первые, потом -объемы и выносливость. Большунов сразу марафоны начал бегать и не уверен, что ему было что улучшить сейчас и скорее всего на быстром европейском снегу он бы проиграл Клэбо, но наша проблема,что мы этого никогда не узнаем, боль Клэбо - всегда может найтись человек,который скажет: "Ты чертовски хороший лыжник, но вот если бы там был твой главный конкурент, ты бы смог также?! ". Клэбо, находясь в такой форме, должен больше всех хотеть, чтобы на Олимпиаде находился Большунов, чтобы снять всё вопросы.
Ответ aspirt
Тут конечно сейчас будет много хейта, да и Большунов не самый приятный человек, мягко говоря, но вот на мой взгляд, вопрос в том, что больших чемпионов делают великими их соперники - у Бьорндалена был Пуаре, у Али - Фрейзер, у Кросби - Овечкин, у Джордана вообще россыпь звёзд в НБА того периода, в общем, думаю, моя мысль понятно. И вот у Клэбо был Большунов. Оба супер таланты, оба фанаты, но разные подходы к подготовке и, наверное, подготовка Клэбо более логична, сначала максимальное развитие скорости и координации, тех качеств, которые с возрастом уходят первые, потом -объемы и выносливость. Большунов сразу марафоны начал бегать и не уверен, что ему было что улучшить сейчас и скорее всего на быстром европейском снегу он бы проиграл Клэбо, но наша проблема,что мы этого никогда не узнаем, боль Клэбо - всегда может найтись человек,который скажет: "Ты чертовски хороший лыжник, но вот если бы там был твой главный конкурент, ты бы смог также?! ". Клэбо, находясь в такой форме, должен больше всех хотеть, чтобы на Олимпиаде находился Большунов, чтобы снять всё вопросы.
Боль Клебо))) Он не переживает
Ответ Guillermo
Боль Клебо))) Он не переживает
Ну судя по его словам из другой новости, что он здесь собрался брать реванш за Пекин, то да, не переживает. Удобно брать реванш, когда те, кому ты проиграл не пришли))) И вот поэтому, не могу я его воспринимать как великого чемпиона (сейчас конечно будет ответ, что ему вообще от этого ни холодно, ни жарко. Так то да, но почему то, думаю, я не один такой)
А Клэбо , как то до феньки твое мнение
