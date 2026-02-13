Юрий Бородавко: «Для меня Большунов всегда будет лыжником номер один. Не представляю, что должен сделать Клэбо, чтобы я изменил свое мнение»

Юрий Бородавко: для меня Большунов всегда будет лыжником номер один.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу норвежца Йоханнеса Клэбо в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпиаде .

«Йоханнес Клэбо – феноменальный, выдающийся спортсмен. На этой Олимпиаде он отлично готов не только физически, но и стратегически. Сегодня он здорово разложился по дистанции, выдал очень мощный финиш.

Эйнар Хедегарт не раз его обыгрывал и хотел это сделать и сегодня, но Клэбо этого не позволил. Думаю, его можно считать одним из лучших спортсменов в мире, а не только в лыжных гонках.

Для меня лыжником номер один всегда был и будет Александр Большунов. Не могу представить, что должен сделать Клэбо, чтобы я изменил свое мнение.

В свое время тот же Петтер Нортуг был настолько же великим, насколько сейчас Йоханнес, так что я не стал бы называть его лучшим в истории. В будущем тоже обязательно появится человек, который сможет выиграть у Клэбо.

Почему я считаю Большунова лучшим? Александр на протяжении долгих лет навязывал Клэбо постоянную борьбу, был его главным конкурентом. Искренне жаль, что их противостояние прервалось, и Клэбо сейчас соревнуется без Александра.

Уверен, они бы провели еще не одну великолепную гонку вместе. Сожалею, что Большунов смотрит Олимпиаду только по телевизору», – сказал Бородавко.

