Итальянский политик Тоскано: отстранение российских спортсменов – дискриминация.

Президент и сооснователь итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Франческо Тоскано заявил, что считает возмутительным отстранение российских атлетов от международных турниров.

«Мы считаем, что спорт не должен использоваться в политических целях, поэтому МОК поступил правильно, сопротивляясь давлению со стороны украинского правительства, которое намерено использовать эту международную арену для дальнейшей демонизации россиян.

Мы считаем возмутительным исключение россиян из международных спортивных соревнований, это бессмысленная дискриминация.

Надеемся добиться восстановления российских спортсменов во всех областях спорта, включая, в конечном счете, любую форму дискриминации в отношении деятелей культуры. Мы выступаем против этой попытки использовать спорт и культуру как инструменты дегуманизации всего российского народа», – сказал политик.

На Олимпийских играх-2026 , которые сейчас проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо, выступают 13 россиян в нейтральном статусе.