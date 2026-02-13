  • Спортс
  • Итальянский политик Тоскано: «Исключение россиян из международных соревнований возмутительно. Это бессмысленная дискриминация»
21

Итальянский политик Тоскано: «Исключение россиян из международных соревнований возмутительно. Это бессмысленная дискриминация»

Президент и сооснователь итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Франческо Тоскано заявил, что считает возмутительным отстранение российских атлетов от международных турниров. 

«Мы считаем, что спорт не должен использоваться в политических целях, поэтому МОК поступил правильно, сопротивляясь давлению со стороны украинского правительства, которое намерено использовать эту международную арену для дальнейшей демонизации россиян.

Мы считаем возмутительным исключение россиян из международных спортивных соревнований, это бессмысленная дискриминация.

Надеемся добиться восстановления российских спортсменов во всех областях спорта, включая, в конечном счете, любую форму дискриминации в отношении деятелей культуры. Мы выступаем против этой попытки использовать спорт и культуру как инструменты дегуманизации всего российского народа», – сказал политик. 

На Олимпийских играх-2026, которые сейчас проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо, выступают 13 россиян в нейтральном статусе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
отстранение и возвращение России
logoОлимпиада-2026
Политика
21 комментарий
Очень приятно, только вот он лидер партии которая на прошедших выборах в 2024 набрала:
0,15%

Короче полный 0

У него даже в региональных парламентах нет ни одного места
Ответ OnlyDendy
Было бы странно услышать такие заявления от представителя влиятельной партии. А политическая шелупонь обычно привлекает к себе внимание эпатажными заявлениями. Но на них, естественно, никто внимание не обращает
Ответ OnlyDendy
То есть за бутылку Тоскано сказал это политик Тоскано .
Мы тоже надеемся. Я раньше Олимпиады взахлеб смотрела. Сейчас интерес совсем не того уровня.
Ответ Manatusik
А вам её и не преазывают🤷‍♂️ смотрите свои «Танцы со заездами» и слушайте свои «Валенки», как в старом советском анекдоте🤷‍♂️
Ответ TandF
Естественно что не навязывают. Вам не комфортно с Россией соревноваться. Потому что до наших фигуристов вам как до Луны! И вы это знаете. Не понять вам, что так делают только слабаки.
Опять какие-то ноунеймы нас поддерживают. Ну такое. Попади он в мейнстрим политику, быстро бы сориентировал полицию в русле Брюссельского Политбюро, как это обычно у них и бывает.
Ответ Razboynick_86
Опять какие-то ноунеймы нас поддерживают. Ну такое. Попади он в мейнстрим политику, быстро бы сориентировал полицию в русле Брюссельского Политбюро, как это обычно у них и бывает.
Почему мы их обзывам Политбюро , хотя это чисто наша фишка и наше изобретение?
Ответ agentkuper
Потому что неизбираемая на народных выборах комиссия высшей номенклатуры управляет Европой. Союзом. Также у них есть Совет Европы. так что даже по типажу названий Евросовок копирует СССР.
Очень важно, что сказал лидер итальянской партии, у которой ровно 0 депутатов где-либо.
Где же все эти лидеры разных партий были 4 года назад, когда этот же "правильный" МОК "рекомендовал" всем спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям?!..
——- МОК поступил правильно, сопротивляясь давлению со стороны украинского правительства----

О как. Оказывается, во всём виновато украинское "правительство", а МОК молодец👍
Ответ Anna Stefan
Вот и соревнуйтесь между собой.. До наших фигуристов например не дотянетесь все равно. Так что вперёд. Прыгайте ло посинения. Смеется тот, кто смеется последним.
Олимпийские игры заканчиваются, теперь можно и возвращать русских конкурентов
