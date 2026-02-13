Роланд Фишналлер: «В России невероятно сильные сноубордисты, россыпь талантов. Надеюсь, скоро их допустят на международные старты»

Сноубордист Фишналлер: надеюсь, россиян скоро допустят на мировую арену.

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер заявил, что скучает по российским спортсменам на международных соревнованиях.

– Чем займетесь после окончания карьеры?

– Хочу проводить кемпы у себя дома. Сноубордисты смогут приезжать, кататься со мной, жить на ферме. Но речь не только о том, чтобы кататься: хочу также передавать молодому поколению свой опыт, чтобы они понимали, как живет профессиональный спортсмен, как мы тренируемся, как едим, как восстанавливаемся.

– Русским тоже?

– Особенно русским. У вас невероятно сильные сноубордисты. Талантов – россыпь. Но зачастую им не хватает наставника. Тренера, который направит на правильный путь. Здесь я могу помочь.

– Вам не хватает российских спортсменов на международной арене?

– Очень. Безумно скучаю по Дмитрию Логинову. Мы дружески обнимались сто раз, у нас колоссальное взаимное уважение. Но так ни разу нормально и не пообщались. Даже пытался говорить с ним по-русски, так как у него английский хуже, чем мой русский. Было забавно.

Еще могу вспомнить Андрея и Наталью Соболевых – это невероятные атлеты. Я их очень ценю. Очень жаль, что сейчас они не имеют возможности соревноваться как прежде. Надеюсь, их скоро допустят, – сказал Фишналлер.

Сноубордист Фишналлер выступает на Олимпиаде-2026 с российским флагом на шлеме