  • Сноубордист Фишналлер о российском флаге на шлеме: «Здесь нет никакого политического подтекста. Я наклеил флаги всех стран, где участвовал в Олимпиадах»
Сноубордист Фишналлер о российском флаге на шлеме: «Здесь нет никакого политического подтекста. Я наклеил флаги всех стран, где участвовал в Олимпиадах»

Итальянский сноубордист Фишналлер: олимпиада в Сочи была фантастической.

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер рассказал, почему выступил на Олимпиаде-2026 с российским флагом на шлеме.

– Почему вы выступали на Играх-2026 с российским флагом?

– Это моя седьмая Олимпиада. Я наклеил флаги всех стран, где участвовал: Сочи, Пхенчхан, Пекин, Ванкувер, Солт-Лейк-Сити, Нагано, Турин. Это моя работа, в которую я вложил многое, равно как и моя жена, мои дети.

Чтобы принимать участие в таком большом количестве Олимпиад, пришлось пойти на определенные жертвы. И это у меня никто не отнимет. Я горжусь, что выступал в Сочи.

Это была фантастическая Олимпиада. Именно поэтому на моем шлеме рядом располагаются флаги США, Канады, Китая, Кореи, Италии, Японии и России. Смысл только в этом. Здесь нет никакого политического подтекста.

– Россияне восприняли это как жест поддержки. Вы об этом знали?

– Теперь я знаменит в России? Ха-ха. Но никакого другого смысла. Просто в честь Олимпиады в Сочи.

Сочи-2014 считают лучшими Играми за долгое время, согласны?

– Та Олимпиада была прекрасной. Никаких нареканий: трасса отличная, организация — без вопросов. Тогда были замечательные времена. Причем я уже был там за год до этого. Уехал из дома на велосипеде и добрался до Сочи.

– Серьезно?

– Да, это было приключение длиной в 16 дней. Старт – Валь-ди-Фунес, Доломиты. Дальше Австрия, Хорватия, Венгрия, Румыния, Молдавия, Украина, Одесса. Далее пересек весь Крым, добрался до города Керчь, затем поехал через все побережье Черного моря: Анапа, Краснодар, и финиш – Сочи. Все на велосипеде.

– Сейчас не хотели бы повторить это приключение?

– Сейчас это невозможно. Но поездка была потрясающей. Я очень горжусь этим маршрутом. Все страны, которые мы проезжали, – невероятной красоты, – сказал Фишналлер. 

МОК о флаге России на шлеме сноубордиста Фишналлера: «Здесь нарушения нет»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Красавец! Не приплетает политику там, где не нужно. Да и на велике прекрасный маршрут катнул.
Красавец! Не приплетает политику там, где не нужно. Да и на велике прекрасный маршрут катнул.
Во всем красавец!
Риторика, к которой ни придраться никому!
И Россию уважил, и МОК, и самое главное -семью!!!!
Отдельный респект - не вспомнил одну страну-попрошайку
Молодец. Без всякой политики
"Я горжусь, что выступал в Сочи.
Это была фантастическая Олимпиада."

Либералы спортса, вы как там? )
"Я горжусь, что выступал в Сочи. Это была фантастическая Олимпиада." Либералы спортса, вы как там? )
Тута. Минусуют🤣
Молодчик! Живёт как считает нужным и пофиг ему вся суета вокруг
Молодчик! Живёт как считает нужным и пофиг ему вся суета вокруг
Как и 99% населения. В мире
Молодчик! Живёт как считает нужным и пофиг ему вся суета вокруг
Итальянцы вообще в большой мере плевали на политические потуги мелких новых стран Европы
а кастрюли все бегают подтекст ищут то у этого то у израйлитян. дайте грошей ну дайте
Приятно слышать тёплые слова
Это даже всем ежам было понятно.
Шлем здорового человека😀
