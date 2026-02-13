Сноубордист Фишналлер о российском флаге на шлеме: «Здесь нет никакого политического подтекста. Я наклеил флаги всех стран, где участвовал в Олимпиадах»

Итальянский сноубордист Фишналлер: олимпиада в Сочи была фантастической.

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер рассказал, почему выступил на Олимпиаде-2026 с российским флагом на шлеме.

– Почему вы выступали на Играх-2026 с российским флагом?

– Это моя седьмая Олимпиада. Я наклеил флаги всех стран, где участвовал: Сочи, Пхенчхан, Пекин, Ванкувер, Солт-Лейк-Сити, Нагано, Турин. Это моя работа, в которую я вложил многое, равно как и моя жена, мои дети.

Чтобы принимать участие в таком большом количестве Олимпиад, пришлось пойти на определенные жертвы. И это у меня никто не отнимет. Я горжусь, что выступал в Сочи.

Это была фантастическая Олимпиада. Именно поэтому на моем шлеме рядом располагаются флаги США, Канады, Китая, Кореи, Италии, Японии и России. Смысл только в этом. Здесь нет никакого политического подтекста.

– Россияне восприняли это как жест поддержки. Вы об этом знали?

– Теперь я знаменит в России? Ха-ха. Но никакого другого смысла. Просто в честь Олимпиады в Сочи.

– Сочи-2014 считают лучшими Играми за долгое время, согласны?

– Та Олимпиада была прекрасной. Никаких нареканий: трасса отличная, организация — без вопросов. Тогда были замечательные времена. Причем я уже был там за год до этого. Уехал из дома на велосипеде и добрался до Сочи.

– Серьезно?

– Да, это было приключение длиной в 16 дней. Старт – Валь-ди-Фунес, Доломиты. Дальше Австрия, Хорватия, Венгрия, Румыния, Молдавия, Украина, Одесса. Далее пересек весь Крым, добрался до города Керчь, затем поехал через все побережье Черного моря: Анапа, Краснодар, и финиш – Сочи. Все на велосипеде.

– Сейчас не хотели бы повторить это приключение?

– Сейчас это невозможно. Но поездка была потрясающей. Я очень горжусь этим маршрутом. Все страны, которые мы проезжали, – невероятной красоты, – сказал Фишналлер.

