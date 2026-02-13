Эйнар Хедегарт: «Последние два километра у меня сильно кружилась голова и я почти ничего не видел. Доволен бронзой»

Норвежский лыжник Хедегарт: доволен бронзой в разделке.

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт оценил свое выступление в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии, где он взял бронзу.

«Последние два километра у меня сильно кружилась голова и я почти ничего не видел. Это совершенно новое чувство – внезапно происходит «стоп», такого раньше никогда не случалось. Это была очень тяжелая гонка.

Я доволен бронзой, хоть у меня и была возможность завоевать личное олимпийское золото», – сказал Хедегарт.