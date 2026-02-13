Матис Делож: «Никогда в жизни я не бежал так быстро! Следующая цель – золото, однажды я опережу Клэбо»

Делож: следующая цель – золото. Однажды я опережу Клэбо.

Французский лыжник Матис Делож высказался о серебре в коньковой «разделке» на Олимпиаде-2026.

«Безумие, не могу в это поверить! Никогда в жизни я не бежал так быстро! И это принесло мне еще одну олимпийскую медаль. Слов нет. Мы это сделали! Французские лыжные гонки становятся все сильнее. Сегодня мы еще раз показали, что входим в топ сильнейших стран в лыжах.

Я знал, на что способен, и уже показал это в скиатлоне. Я усердно тренировался, чтобы подойти к Олимпиаде в хорошей форме. У меня серебро, и следующая цель – золото.

Однажды я опережу Клэбо. Я тренируюсь каждый день, потому что хочу стать лучшим лыжником в мире. Не говорю, что наверняка им стану, но приложу все усилия для этого», – заявил Делож.