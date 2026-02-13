Матис Делож: «Никогда в жизни я не бежал так быстро! Следующая цель – золото, однажды я опережу Клэбо»
Делож: следующая цель – золото. Однажды я опережу Клэбо.
Французский лыжник Матис Делож высказался о серебре в коньковой «разделке» на Олимпиаде-2026.
«Безумие, не могу в это поверить! Никогда в жизни я не бежал так быстро! И это принесло мне еще одну олимпийскую медаль. Слов нет. Мы это сделали! Французские лыжные гонки становятся все сильнее. Сегодня мы еще раз показали, что входим в топ сильнейших стран в лыжах.
Я знал, на что способен, и уже показал это в скиатлоне. Я усердно тренировался, чтобы подойти к Олимпиаде в хорошей форме. У меня серебро, и следующая цель – золото.
Однажды я опережу Клэбо. Я тренируюсь каждый день, потому что хочу стать лучшим лыжником в мире. Не говорю, что наверняка им стану, но приложу все усилия для этого», – заявил Делож.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так что, у нас будет новый князь серебряный, судя по всему.
Тут только если кому то плохо будет в день заезда, других шансов нет.
Клэбо вот тоже старался и постепенно пришел к победе. На ЧМ-2021 его на коньковую разделку даже не поставили, на ЧМ-2023 финишировал четвертым.
Несмотря на мощный финиш , Делож ему на последнем км не проиграл ни секунды .