  • Матис Делож: «Никогда в жизни я не бежал так быстро! Следующая цель – золото, однажды я опережу Клэбо»
20

Французский лыжник Матис Делож высказался о серебре в коньковой «разделке» на Олимпиаде-2026. 

«Безумие, не могу в это поверить! Никогда в жизни я не бежал так быстро! И это принесло мне еще одну олимпийскую медаль. Слов нет. Мы это сделали! Французские лыжные гонки становятся все сильнее. Сегодня мы еще раз показали, что входим в топ сильнейших стран в лыжах. 

Я знал, на что способен, и уже показал это в скиатлоне. Я усердно тренировался, чтобы подойти к Олимпиаде в хорошей форме. У меня серебро, и следующая цель – золото. 

Однажды я опережу Клэбо. Я тренируюсь каждый день, потому что хочу стать лучшим лыжником в мире. Не говорю, что наверняка им стану, но приложу все усилия для этого», – заявил Делож. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
20 комментариев
У французов интересная четвёрка подбирается на эстафету. Не золото, но серебро-то точно будет!
Так что, у нас будет новый князь серебряный, судя по всему.
Пока складывается ощущение, что Клэбо ничего не привезут к четвертому этапу. Да, они убегут от всех, но французы будут висеть на спине. И там уже с Деложем разыграют золото на последнем этапе
С чего такие выводы? Ни у кого нет такого равноценного состава, как у норвежцев.
Тут только если кому то плохо будет в день заезда, других шансов нет.
Чего ж не победить? Надо стараться, потенциал выявился ого-го какой.
Клэбо вот тоже старался и постепенно пришел к победе. На ЧМ-2021 его на коньковую разделку даже не поставили, на ЧМ-2023 финишировал четвертым.
Хорошее стремление, одобряю. Будем следить за этой взошедшей молодой французской звездой.
Замена Большунова в новом прочтении бессмертной оды "Вечно второй" )))
Очень удивился , когда увидел те же 4 секунды отрыва после финиша от Клэбо.
Несмотря на мощный финиш , Делож ему на последнем км не проиграл ни секунды .
А норги дадут пятачку классический этап или побоятся рисковать
Лапулю убегать будет на первом этапе?)
а Делож то молодой, 23 ему, всего на 1,5 года старше Савелия
Ну еще не факт что он сохранит свой потенциал на всю карьеру, так что не говори оп…
он почти на 7 лет младше внука) У внука же когда-то пойдёт возрастной спад, хотя бы минимальный, верно? Годика через два. начнет не одну калитку выигрывать, а вытягивать гонки на зубах. Природу не обманешь. А Делож ещё будет свеж в свои 25. Может и начнёт урабатывать Клебо.
Было бы интересно увидеть конкурентов неноргов
когда-то начинал биатлонистом, но в юниорском возрасте его удачно привлекли в лыжи!
Вот бы Делож взял марафон, это был бы номер! Поневоле засимпатизируешь человеку, который в отсутствие нашей основы практически в одного бросает вызов всей норвежской орде. Сан Саныч на минималках пока что в целом )
