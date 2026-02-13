Савелий Коростелев: «Позитивного момента сейчас нет. Тяжелая трасса. Я был зол, когда услышал, что ее не посолили»

Коростелев после 15-го места в разделке: позитивного момента сейчас нет.

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал выступление в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии (15-е место).

Победил норвежец Йоханнес Клэбо, вторым стал француз Матис Делож, третье место занял еще один норвежец Эйнар Хедегарт.

«Позитивного момента сейчас нет. Тяжелая трасса. Я был зол, когда услышал, что они не посолили трассу.

Вчера обрадовался, что у меня будет хорошая позиция, я буду знать время всех. Но отсутствие соли только ухудшило эту позицию. Первые два места проехали в начале красной группы, не хочу принижать... Разница между нами на старте плюс-минус 12 минут, это 20 с лишним спортсменов – конечно, трасса разбивается. Но я не умаляю их заслуг.

Я очень рад за Матиса. В пятницу 13-го этот демон проснулся, я не знаю, что он делал сегодня. Я ему сказал, что он чертов демон», – сказал Коростелев в эфире Okko.