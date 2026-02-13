  • Спортс
  Савелий Коростелев: «Позитивного момента сейчас нет. Тяжелая трасса. Я был зол, когда услышал, что ее не посолили»
Савелий Коростелев: «Позитивного момента сейчас нет. Тяжелая трасса. Я был зол, когда услышал, что ее не посолили»

Коростелев после 15-го места в разделке: позитивного момента сейчас нет.

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал выступление в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии (15-е место).

Победил норвежец Йоханнес Клэбо, вторым стал француз Матис Делож, третье место занял еще один норвежец Эйнар Хедегарт.

«Позитивного момента сейчас нет. Тяжелая трасса. Я был зол, когда услышал, что они не посолили трассу.

Вчера обрадовался, что у меня будет хорошая позиция, я буду знать время всех. Но отсутствие соли только ухудшило эту позицию. Первые два места проехали в начале красной группы, не хочу принижать... Разница между нами на старте плюс-минус 12 минут, это 20 с лишним спортсменов – конечно, трасса разбивается. Но я не умаляю их заслуг.

Я очень рад за Матиса. В пятницу 13-го этот демон проснулся, я не знаю, что он делал сегодня. Я ему сказал, что он чертов демон», – сказал Коростелев в эфире Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
Сава, спасибо тебе за скиатлон. На марафоне постарайся пить вовремя, не падать самому и не сбивать соперников. Получи кайф от гонки. Честно говоря, первый раз слышу жалобу на ухудшение условий за 10 минут, когда снег не идёт. Ну ничего, на марафоне трасса точно для всех будет одинаковая.
Ответ Booligan
Сава, спасибо тебе за скиатлон. На марафоне постарайся пить вовремя, не падать самому и не сбивать соперников. Получи кайф от гонки. Честно говоря, первый раз слышу жалобу на ухудшение условий за 10 минут, когда снег не идёт. Ну ничего, на марафоне трасса точно для всех будет одинаковая.
Ну трудно было не заметить разбитую трассу, которую пришлось разгребать Хедегарту, пока были силы. Но потом все увидели, что он тоже человек. А Клэбо всегда стартует в начале сороковых номеров, и я уверен, что это неспроста. У него и не слишком ранний номер, и не слишком поздний. Умное решение.
Ответ ЭЮЯ
Ну трудно было не заметить разбитую трассу, которую пришлось разгребать Хедегарту, пока были силы. Но потом все увидели, что он тоже человек. А Клэбо всегда стартует в начале сороковых номеров, и я уверен, что это неспроста. У него и не слишком ранний номер, и не слишком поздний. Умное решение.
Трудно было не заметить, как Хедегарт как школьник проходил спуск, где слил 10! секунд всем. Это усталость, ничего там принципиально не изменилось
Надеемся у тебя тоже вырастут крылья и ты даш огня на полтиннике. Газу Сава
Ответ Сергей Швалев
Надеемся у тебя тоже вырастут крылья и ты даш огня на полтиннике. Газу Сава
Какого числа, не подскажите?
Ответ SSS1
Какого числа, не подскажите?
21
Клэбо вот посолили не посолили, пофиг.
Ну клебо знал что солить не будут, потому и такой ранний номер у него. Только по этому можно было понять, что поздний номер это плохо. Конек, конечно не профиль коростелева, но даже я думал, что он поборется за 10. В марафоне соперников должно быть меньше и топ 5 должен попадать
Посолили, поперчили получился суп харчо
Ответ Олег Попов
Посолили, поперчили получился суп харчо
В кипяток свалился Гиви, было ему горячо
Наши все таки привыкли бегать в сибири по нормальному мороженому снегу с приличным минусом. А европейские водные лыжи это совершенно другая подготовка инвентаря.
Обратись к Зайцевой!
К сожалению, все ярче вырисовывается первая в истории Олимпиада вообще без наших медалей..
Ответ Docentr9
К сожалению, все ярче вырисовывается первая в истории Олимпиада вообще без наших медалей..
Так она и без наших спортсменов. Какие тут медали?
Кстати, Олимпиады без наших медалей в истории уже были, и не раз)
Ответ ЭЮЯ
Так она и без наших спортсменов. Какие тут медали? Кстати, Олимпиады без наших медалей в истории уже были, и не раз)
До революции? Или в Древней Греции? Это типа плюсиков срубить? И про то, что она без наших спортсменов уже тоже избито и вторично, так что мимо.
Я бы не сказал, что гонка провальная. До 10 места 10 секунд. Последний круг прошёл достойно. Учитывая, что это непрофильная гонка Савелия, учитывая, что он бежал в последних номерах и трасса заметно разбилась, можно сказать результат неплохой. Надеюсь к марафону Савелий подойдёт в наилучшем состоянии, чтобы дать бой за последний свой шанс на Олимпиаде.
Ответ Metapharstic
Я бы не сказал, что гонка провальная. До 10 места 10 секунд. Последний круг прошёл достойно. Учитывая, что это непрофильная гонка Савелия, учитывая, что он бежал в последних номерах и трасса заметно разбилась, можно сказать результат неплохой. Надеюсь к марафону Савелий подойдёт в наилучшем состоянии, чтобы дать бой за последний свой шанс на Олимпиаде.
У него если посм все непрофильное
Ответ Diana1324
У него если посм все непрофильное
Савелий ещё до получения нейтрального статуса в одном из интервью упоминал, что его наибольшие шансы это в скиатлоне и марафоне, отдавая предпочтения марафону.
А Москву как засолили то реагентами! Т е пересолили
Лыжи в Telegram
