Клэбо о коньковой «разделке»: «Больше всего хотел победить на этой дистанции. Здесь я был фаворитом в наименьшей степени»

Клэбо о победе в разделке на Олимпиаде: об этой дистанции думал больше всего.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал победу в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии.

Это третье золото норвежца на Играх из трех возможных.

«Это что-то особенное и очень значимое. Это, пожалуй, та дистанция, о которой я думал больше всего и на которой больше всего хотел победить. На этой дистанции я был фаворитом в наименьшей степени, люди даже задавались вопросом, стоит ли мне ее бежать и заслуживаю ли я этого. Я наконец смог выйти на гонку со свежими ногами, и это здорово», – сказа Клэбо.