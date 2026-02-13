  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Клэбо о коньковой «разделке»: «Больше всего хотел победить на этой дистанции. Здесь я был фаворитом в наименьшей степени»
26

Клэбо о коньковой «разделке»: «Больше всего хотел победить на этой дистанции. Здесь я был фаворитом в наименьшей степени»

Клэбо о победе в разделке на Олимпиаде: об этой дистанции думал больше всего.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал победу в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии.

Это третье золото норвежца на Играх из трех возможных.

«Это что-то особенное и очень значимое. Это, пожалуй, та дистанция, о которой я думал больше всего и на которой больше всего хотел победить. На этой дистанции я был фаворитом в наименьшей степени, люди даже задавались вопросом, стоит ли мне ее бежать и заслуживаю ли я этого. Я наконец смог выйти на гонку со свежими ногами, и это здорово», – сказа Клэбо.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
logoОлимпиада-2026
logoЙоханнес Клэбо
logoлыжные гонки
logoсборная Норвегии
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заметно, кстати, что бежал четко по плану. Поэтому и самый ранний номер из возможных взял. Понимал, что выиграет только "от себя".
До сих пор не верится, что сработало.
Битва Клэбо с коньковой разделкой была уже несколько лет захватывающим, но и забавным зрелищем.
Чаще Йоханнес ее проигрывал. Меньше секунды проиграл в борьбе за бронзу на ЧМ в Планице.
Третьи-вторые места на КМ.
Амундсен, казалось, пришел, чтобы стать ОЧ без вариантов. Он и в Планице ЧМ уже мог выиграть, но настолько там условия были идеальны для Крюгера, а сам Симен в такой шикарной форме, что не срослось.
А потом еще этот резвый и безбашенный Хедегарт появился. Ну, бронза - тоже будет отличное достижение для Клэбо, думалось в начале сезона.
Но этот упертый опять не сдался. Проигрывал-проигрывал, а в самый нужный момент выдал все, что мог.
Ответ DelNord
Заметно, кстати, что бежал четко по плану. Поэтому и самый ранний номер из возможных взял. Понимал, что выиграет только "от себя". До сих пор не верится, что сработало. Битва Клэбо с коньковой разделкой была уже несколько лет захватывающим, но и забавным зрелищем. Чаще Йоханнес ее проигрывал. Меньше секунды проиграл в борьбе за бронзу на ЧМ в Планице. Третьи-вторые места на КМ. Амундсен, казалось, пришел, чтобы стать ОЧ без вариантов. Он и в Планице ЧМ уже мог выиграть, но настолько там условия были идеальны для Крюгера, а сам Симен в такой шикарной форме, что не срослось. А потом еще этот резвый и безбашенный Хедегарт появился. Ну, бронза - тоже будет отличное достижение для Клэбо, думалось в начале сезона. Но этот упертый опять не сдался. Проигрывал-проигрывал, а в самый нужный момент выдал все, что мог.
Подписываюсь под каждым словом. Я в шоке до сих пор. Ещё когда он к 8,6 км подходил, я написал, что он на лёгкой прогулке, потому что реально так и выглядело. А это он просто в подъём Зорзи влететь готовился, и только когда я увидел его сумасшедший финиш, то начал что-то подозревать)
Ответ DelNord
Заметно, кстати, что бежал четко по плану. Поэтому и самый ранний номер из возможных взял. Понимал, что выиграет только "от себя". До сих пор не верится, что сработало. Битва Клэбо с коньковой разделкой была уже несколько лет захватывающим, но и забавным зрелищем. Чаще Йоханнес ее проигрывал. Меньше секунды проиграл в борьбе за бронзу на ЧМ в Планице. Третьи-вторые места на КМ. Амундсен, казалось, пришел, чтобы стать ОЧ без вариантов. Он и в Планице ЧМ уже мог выиграть, но настолько там условия были идеальны для Крюгера, а сам Симен в такой шикарной форме, что не срослось. А потом еще этот резвый и безбашенный Хедегарт появился. Ну, бронза - тоже будет отличное достижение для Клэбо, думалось в начале сезона. Но этот упертый опять не сдался. Проигрывал-проигрывал, а в самый нужный момент выдал все, что мог.
Клэбо идеально всю карьеру идет/ведут. Сначала его феноменальные спринтерские качества прокачивали скоростно-силовой. Обьемов общих делал меньше остальных,хотя задатки универсала и стайера были тоже видны.Три года назад (интервью) он прилично стал добавлять обьемов-результаты пришли и в длинных дистанциях. С таким подходом будет на пике еще 4-5 лет.Только заматерел
Последний гештальт Клебо закрыл, наконец-то. По сути можно сказать, что он прошёл лыжные гонки.
Ответ Йенс Мустерманн
Последний гештальт Клебо закрыл, наконец-то. По сути можно сказать, что он прошёл лыжные гонки.
Комментарий скрыт
Ответ artpal
Комментарий скрыт
Он его уже обыграл на ЧМ 2021. А через неделю на КМ обогнал на втором подряд.
Единственный , кто смог правильно разложить силы , потому и победил заслуженно . Очевидно , что Хедегарт сильнее в этой дисциплине но опыта у него близко к нулю .
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Единственный , кто смог правильно разложить силы , потому и победил заслуженно . Очевидно , что Хедегарт сильнее в этой дисциплине но опыта у него близко к нулю .
Очевидно-невероятно) Клэбо давно уже утвердился и в том,что он может держать темп.И что вынослив. И он часто был в призах на разделках.И даже выигрывал. К тому же он только прибавляет во всем.Так с чего очевидно то?
Ответ Владимир Заварухин
Очевидно-невероятно) Клэбо давно уже утвердился и в том,что он может держать темп.И что вынослив. И он часто был в призах на разделках.И даже выигрывал. К тому же он только прибавляет во всем.Так с чего очевидно то?
До этой гонки Хедегарт опережал Клэбо во всех коньковых разделках в которых они принимали участие.
Ну тут чисто статистика , если кто-то уже неоднократно сильнее на дистанции , значит он однозначно сильнее в принципе .
Это как Клэбо проиграл спринт в Швейцарии . Проиграл один раз , но в тоже время ни у кого нет сомнения , что то был просто несчастный случай и все остальные спринты Клэбо заберёт, вернее уже забрал.
Как по мне , то что случилось с Хедегартом это был именно несчастный случай .
Заслужил победу, молодец.
Весьма примечательно, что оба известнейших рюкзака, Петросян и Клебо, выиграли золото в коньковой разделке именно в Валь-ди-Фиемме: на ЧМ 2013 и ОИ 2026.
Величайший атлет
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Уле Эйнар Бьорндален: «Клэбо – величайший лыжник всех времен, он побьет рекорд по количеству золота уже на этих Играх»
13 февраля, 12:16
Клэбо выиграл три гонки из трех на Олимпиаде-2026. Он стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив рекорд Дэли, Бьорген и Бьорндалена
13 февраля, 12:01
❄️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев стал 15-м в коньковой «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Делож – 2-й, Хедегарт – 3-й
13 февраля, 11:43
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Фристайл. Рууд, Харрингтон, Подмилсак, Самней, Дешам выступят в биг-эйре
сегодня, 22:45
Олимпиада-2026. Сноуборд. Садовски-Синнотт, Мурасе, Ивабучи, Фукада, Ю Сын Ын, Гассер выступят в слоупстайле
сегодня, 22:34
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 22:11
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
сегодня, 22:07
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
сегодня, 20:55
Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс и Эйнар Офтебру, Лампартер, Штефан и Томас Реттенеггер, Хирвонен, Ридзек выступят на большом трамплине
сегодня, 20:52
⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и
сегодня, 20:18
Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»
сегодня, 15:29
Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»
сегодня, 13:57
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем