Клэбо о коньковой «разделке»: «Больше всего хотел победить на этой дистанции. Здесь я был фаворитом в наименьшей степени»
Клэбо о победе в разделке на Олимпиаде: об этой дистанции думал больше всего.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал победу в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии.
Это третье золото норвежца на Играх из трех возможных.
«Это что-то особенное и очень значимое. Это, пожалуй, та дистанция, о которой я думал больше всего и на которой больше всего хотел победить. На этой дистанции я был фаворитом в наименьшей степени, люди даже задавались вопросом, стоит ли мне ее бежать и заслуживаю ли я этого. Я наконец смог выйти на гонку со свежими ногами, и это здорово», – сказа Клэбо.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
До сих пор не верится, что сработало.
Битва Клэбо с коньковой разделкой была уже несколько лет захватывающим, но и забавным зрелищем.
Чаще Йоханнес ее проигрывал. Меньше секунды проиграл в борьбе за бронзу на ЧМ в Планице.
Третьи-вторые места на КМ.
Амундсен, казалось, пришел, чтобы стать ОЧ без вариантов. Он и в Планице ЧМ уже мог выиграть, но настолько там условия были идеальны для Крюгера, а сам Симен в такой шикарной форме, что не срослось.
А потом еще этот резвый и безбашенный Хедегарт появился. Ну, бронза - тоже будет отличное достижение для Клэбо, думалось в начале сезона.
Но этот упертый опять не сдался. Проигрывал-проигрывал, а в самый нужный момент выдал все, что мог.
Ну тут чисто статистика , если кто-то уже неоднократно сильнее на дистанции , значит он однозначно сильнее в принципе .
Это как Клэбо проиграл спринт в Швейцарии . Проиграл один раз , но в тоже время ни у кого нет сомнения , что то был просто несчастный случай и все остальные спринты Клэбо заберёт, вернее уже забрал.
Как по мне , то что случилось с Хедегартом это был именно несчастный случай .