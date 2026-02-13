Губерниев о Непряевой: спортсмен должен держать удар со всех сторон.

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал лыжнице Дарье Непряевой брать пример с него в отношении критики в соцсетях.

«Думаю, что она готова не самым лучшим образом [к Олимпиаде]. Почему так произошло, нужно спрашивать у тренеров. Может быть, это и какая-то психологическая или эмоциональная история. Но в любом случае, спортсмен должен держать удар со всех сторон.

Нельзя позволять эмоциям взять верх, понимая, что у всех публичных людей есть поклонники и хейтеры. Всем надо брать пример с меня, потому что все мои хейтеры — мои поклонники. Я их люблю. А ненависть — обратная сторона любви, и наоборот иногда бывает.

Главное, чтобы не было равнодушно. Непряева — спортсменка хорошая, только начинает, и она справится со многими историями», — сказал Губерниев.

