  • Губерниев о Непряевой: «Спортсмен должен держать удар со всех сторон. Всем надо брать пример с меня, потому что все мои хейтеры — мои поклонники»
15

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал лыжнице Дарье Непряевой брать пример с него в отношении критики в соцсетях. 

«Думаю, что она готова не самым лучшим образом [к Олимпиаде]. Почему так произошло, нужно спрашивать у тренеров. Может быть, это и какая-то психологическая или эмоциональная история. Но в любом случае, спортсмен должен держать удар со всех сторон.

Нельзя позволять эмоциям взять верх, понимая, что у всех публичных людей есть поклонники и хейтеры. Всем надо брать пример с меня, потому что все мои хейтеры — мои поклонники. Я их люблю. А ненависть — обратная сторона любви, и наоборот иногда бывает.

Главное, чтобы не было равнодушно. Непряева — спортсменка хорошая, только начинает, и она справится со многими историями», — сказал Губерниев.

«Меня многие не любят в России. Считают, что на Олимпиаде должна быть не я». Переживания Дарьи Непряевой

Был бы этот персонаж индейцем, в племени звали бы его Гу - Лицемерный Шлепок
Вот с кого кого, а с Губерниева пример брать не надо :)
Шарик, ты балбес! С Непряевой все отлично. Ее типа "психологическую и эмоциональную историю" раздули на пустом месте коллеги губошлепа.
Мания величия, д.бил
А сам исходит на коричневую субстанцию каждый раз когда кто-то из спортсменов его критикует.
Губерниев не нахваливай себя , кто тебя давно здесь знает давно поняли что ты очень мстительный высокомерный самолюбимый по складу своего характера человек и не любишь, когда тебе о твоём поведении говорят правду -сразу начинаешь "цапаться " , хоть с женщинами, хоть с мужчинами - примеров здесь было много перечислять не буду !!
А кто не согласен, тот в бан
