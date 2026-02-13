Уле Эйнар Бьорндален: «Клэбо – величайший лыжник всех времен, он побьет рекорд по количеству золота уже на этих Играх»

Бьорндален заявил, что Клэбо превзойдет рекорд по золоту ОИ уже в Милане.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален считает, что Йоханнес Клэбо превзойдет рекорд по количеству золота на зимних Олимпийских играх уже в Милане-2026.

Сегодня Клэбо победил в коньковой «разделке» и сравнялся с Бьорндаленом, Марит Бьорген и Бьорном Дэли по числу золотых олимпийских наград (по восемь).

«Здорово, что есть люди, которые бросают ему вызов. Он величайший лыжник всех времен, он обойдет нас уже на этих Играх.

Он хорош во всем. Раньше он был известен своими спринтерскими качествами, но теперь он силен и в «разделках». Он остается совершенным атлетом уже долгое время», — сказал Бьорндален.