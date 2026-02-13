  • Спортс
Уле Эйнар Бьорндален: «Клэбо – величайший лыжник всех времен, он побьет рекорд по количеству золота уже на этих Играх»

Бьорндален заявил, что Клэбо превзойдет рекорд по золоту ОИ уже в Милане.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален считает, что Йоханнес Клэбо превзойдет рекорд по количеству золота на зимних Олимпийских играх уже в Милане-2026. 

Сегодня Клэбо победил в коньковой «разделке» и сравнялся с Бьорндаленом, Марит Бьорген и Бьорном Дэли по числу золотых олимпийских наград (по восемь). 

«Здорово, что есть люди, которые бросают ему вызов. Он величайший лыжник всех времен, он обойдет нас уже на этих Играх.

Он хорош во всем. Раньше он был известен своими спринтерскими качествами, но теперь он силен и в «разделках». Он остается совершенным атлетом уже долгое время», — сказал Бьорндален. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
Не представляю как (и главное, зачем) сравнивать лыжников разных эпох, когда было другим почти всё - начиная с качества экипировки и уровня развития спорта в целом, заканчивая лыжными дистанциями. Но безусловно то, что Клэбо лучший и самый универсальный лыжник современности. Для тех, кто захочет с этим поспорить - приведите мне пример лыжника, который бы смог выиграть 6 гонок из 6 с дистанциями от 1,5 км до 50 км в пределах одного крупного старта, пусть даже чемпионата лыжной страны.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Не приведут, зато с упоением будут повторять мантру про "безнашихнето".
Ответ Adolf Glieder
Можно еще вспомнить мантру - он же астматик и жрет вкусняшки =)
Кто-то обязательно напишет: "Да что он понимает в лыжах, этот Бьорндален?! Вот мы - и в лыжах, и допингах — ну как никто. Причём, даже не слезая с дивана."
В этом нет сомнений. Он лучший и превзойдет все рекорды в этом виде спорта. Удачи этому гениальному спортсмену.🇳🇴👑👍.
Главных конкурентов нет уже 4 года, так что всё это полноценным считать нельзя. К тому же, дистанции сокращённые, 15 и 30 км нет, вместо них 10 и 20 км, это пародия на лыжи какая-то.
К тому же даже при всех сильнейших нельзя сравнивать спортсменов разных эпох тупо по титулам. Ну нельзя сравнивать, когда количество сильных спортсменов отличается в разы, когда претендентов на победу 4-5, с тем, когда претендентов на победу около 20. Сейчас сильных лыжников почти нет, конкуренция очень слабая лет 10 как, когда остались только две сильные сборные, после ОИ-2010 сильные лыжники почти не появляются, кроме как у Норвегии и России, у остальных за это время можно вспомнить только Нисканена, который аж в 2014 году появился. В те же нулевые на подиум в каждой гонке претендовали лыжники из десятка стран, порядка 30-40 лыжников в каждой гонке, вот это была конкуренция. Норвежцы все нулевые не могли выиграть БХГ. А Клэбо и Большунов стали брать глобусы и доминировать не сколько из-за своей силы, сколько из-за слабой оппозиции.

Сейчас единицы претендентов на призовые места (их даже меньше, чем количество флагов в борьбе за подиумы раньше), топы даже в не лучший день редко за пределы десятки вываливаются, а лет 15-20 назад легко можно было мимо топ-30 пролететь. Француз Делож подвёлся хорошо к Олимпиаде, но кроме него и норвежцев никого. И то середняк Нингет сейчас среди лучших, это же смешно, он к 30 годам даже на главные старты не попадал до отстранения россиян, это даже не уровень условных Спицова и Якимушкина.
Ответ M-7
Очень правильно написали… вот почему и напрашивается вывод о том, что современный «большой спорт»-это допинг…. А ОИ- это борьба фарм-компаний или даже фарм-лабороторий под прикрытием ВАДА…. Клэбо с первых дней когда стал первые успехи детские показывать- стал бизнес- проектом семьи в спорте, заинтересовавшим потом и Федерацию и инвесторов, вложивших деньги в этот долгоиграющий сериал «Величайший лыжник всех времен и народов»… как в свое время была создана такая же легенда спорта «Фелпс», «Симона Байлз» и т.д. Иначе откуда ВАДА так много знала бы о допинге и ловила бы его?
Ответ M-7
Ниенге не уровень Спицова и Якимушкина? Вспомни Сундбю. Ниенге только на топ-уровень вышел, он бы переехал Спицова и особенно Якимушкина не заметив. Согласен только с уменьшением дистанций
Без россиян...все его награды и рекорды...фуфло.
Ответ Vfccfutn
Без россиян...все его награды и рекорды...фуфло.
Собака лает - караван идёт
Ответ Vfccfutn
Без россиян...все его награды и рекорды...фуфло.
На "без россиян" можно списать только последние 3 золота ОИ (и то, кто-то сомневается, что он и с россиянами спринт бы взял?). А предыдущие 5 золотых он в присутствии россиян выигрывал, и даже Большунов во всех этих гонках участвовал.
Жаль,что побит рекорд великого и ужасного.
Внук творит историю лыжных гонок! Пожелаем ему успеха!
Не говорите это Тихонову. Старик в запой уйдёт. Тем более пятница.
Кому королём быть, а кому с жеребятьевой кувыркаться. 🤣🤣🤣
Ответ Sergey Livshin
Кому королём быть, а кому с жеребятьевой кувыркаться. 🤣🤣🤣
Так Большунов Александр и есть Король лыж. Он взял все гонки на стартах, последнюю точку поставил в марафоне на ОИ. Он уже фоткался на олимпиаде в 22 году в жёлтых бибах. Даже Нортуг дал комментарий тогда и признал факт.
Конечно, Большунова то нет
Ответ Андрей Верман
Конечно, Большунова то нет
Задолбали вы своим вечно фторым
Ответ Андрей Верман
Конечно, Большунова то нет
Правда, не надоело?
