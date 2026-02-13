Уле Эйнар Бьорндален: «Клэбо – величайший лыжник всех времен, он побьет рекорд по количеству золота уже на этих Играх»
Бьорндален заявил, что Клэбо превзойдет рекорд по золоту ОИ уже в Милане.
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален считает, что Йоханнес Клэбо превзойдет рекорд по количеству золота на зимних Олимпийских играх уже в Милане-2026.
Сегодня Клэбо победил в коньковой «разделке» и сравнялся с Бьорндаленом, Марит Бьорген и Бьорном Дэли по числу золотых олимпийских наград (по восемь).
«Здорово, что есть люди, которые бросают ему вызов. Он величайший лыжник всех времен, он обойдет нас уже на этих Играх.
Он хорош во всем. Раньше он был известен своими спринтерскими качествами, но теперь он силен и в «разделках». Он остается совершенным атлетом уже долгое время», — сказал Бьорндален.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
К тому же даже при всех сильнейших нельзя сравнивать спортсменов разных эпох тупо по титулам. Ну нельзя сравнивать, когда количество сильных спортсменов отличается в разы, когда претендентов на победу 4-5, с тем, когда претендентов на победу около 20. Сейчас сильных лыжников почти нет, конкуренция очень слабая лет 10 как, когда остались только две сильные сборные, после ОИ-2010 сильные лыжники почти не появляются, кроме как у Норвегии и России, у остальных за это время можно вспомнить только Нисканена, который аж в 2014 году появился. В те же нулевые на подиум в каждой гонке претендовали лыжники из десятка стран, порядка 30-40 лыжников в каждой гонке, вот это была конкуренция. Норвежцы все нулевые не могли выиграть БХГ. А Клэбо и Большунов стали брать глобусы и доминировать не сколько из-за своей силы, сколько из-за слабой оппозиции.
Сейчас единицы претендентов на призовые места (их даже меньше, чем количество флагов в борьбе за подиумы раньше), топы даже в не лучший день редко за пределы десятки вываливаются, а лет 15-20 назад легко можно было мимо топ-30 пролететь. Француз Делож подвёлся хорошо к Олимпиаде, но кроме него и норвежцев никого. И то середняк Нингет сейчас среди лучших, это же смешно, он к 30 годам даже на главные старты не попадал до отстранения россиян, это даже не уровень условных Спицова и Якимушкина.