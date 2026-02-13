108

МОК: «Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам»

МОК: наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался об ограниченном допуске россиян к Играм в Италии.

«Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам и нарушению Олимпийской хартии. У нас возникали разные вопросы в отношениях с российским правительством, в том числе по поводу Олимпийских игр в Сочи.

Но отстранение ОКР не было протестом против боевых действий. Если бы мы протестовали против них, сегодня бы в Играх участвовали только пять НОК, а в летних Играх – еще меньше», – сказал Адамс.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Политика
Марк Адамс
logoМОК
ОКР
logoОлимпийская сборная России
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Допустим. А против Беларуси?
Что-то они уже прям в открытую врут...
Ответ Zlatan
Допустим. А против Беларуси? Что-то они уже прям в открытую врут...
Не знаю с кем он разговаривает если свои ручные журналисты то понятно если нет не ясно почему не было дополняющих вопросов ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Не знаю с кем он разговаривает если свои ручные журналисты то понятно если нет не ясно почему не было дополняющих вопросов ?
Причём этих дополняющих вопросов нет всегда, все язык в жопу засунули
Это они так соломку готовят, чтобы не отстранять американцев, если те начнут операцию в Иране?
Ответ Таир Бакиев
Это они так соломку готовят, чтобы не отстранять американцев, если те начнут операцию в Иране?
А это не нарушит хартию?
Ответ alexnew
А это не нарушит хартию?
Они объяснят почему там это другое ).
Клоуны. "По спортивным причинам" лишили спортсменов карьер. А дети в чем виноваты?
Ответ Anna
Клоуны. "По спортивным причинам" лишили спортсменов карьер. А дети в чем виноваты?
тут будет мем с конем в ванной с огурцами
Ответ Anna
Клоуны. "По спортивным причинам" лишили спортсменов карьер. А дети в чем виноваты?
Спросите у деда
Надо к таким комментариям цепляться, и подавать запрос, типа, раз дело не в боевых действиях, то укажите конкретные претензии, и как мы можем их устранить.
Но наши функционеры на такое не способны, зачем что-то делать, когда можно просто бегать и кричать, как все нас не любят.
Ответ gzot11
Надо к таким комментариям цепляться, и подавать запрос, типа, раз дело не в боевых действиях, то укажите конкретные претензии, и как мы можем их устранить. Но наши функционеры на такое не способны, зачем что-то делать, когда можно просто бегать и кричать, как все нас не любят.
Уже отвечали - за включение спортивных комитетов Донецка и Луганска в состав российских
Врёт и не краснеет сразу же после начала СВО были из Пекина выставлены паралимпийцы но ведь на тот момент ни ДНР ни ЛНР не были приняты даже в состав России не говоря уже о ОКР , если речь о просто о войне в олимпийский период тоже не верю если сейчас США где-то бомбануть решит прямо таки прогонят Американцев с ОИ серьёзно )?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Врёт и не краснеет сразу же после начала СВО были из Пекина выставлены паралимпийцы но ведь на тот момент ни ДНР ни ЛНР не были приняты даже в состав России не говоря уже о ОКР , если речь о просто о войне в олимпийский период тоже не верю если сейчас США где-то бомбануть решит прямо таки прогонят Американцев с ОИ серьёзно )?
Так уже решили Иран бомбить, а чуть позжу Кубу
Ответ Степан Гузман_1117072707
Так уже решили Иран бомбить, а чуть позжу Кубу
А Венесуэла не в счет? =)
Брехня от и до! А не вы ли участвовали в организации игр в Сочи? Или это шло без контроля МОК? Лицемерные лизоблюды
Ответ Rasan
Брехня от и до! А не вы ли участвовали в организации игр в Сочи? Или это шло без контроля МОК? Лицемерные лизоблюды
Ну к Сочи из-за Крыма пристали ну ясно же ни какой Родченков за спиной у ВАДА и МОК переливать мочу не смог бы это же такой бред ).
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Ну к Сочи из-за Крыма пристали ну ясно же ни какой Родченков за спиной у ВАДА и МОК переливать мочу не смог бы это же такой бред ).
Про переливание мочи тоже ничего не доказано, почти всех спортсменов кас оправдал.
По каким же спортивным причинам?
Чтобы они ни говорили , но отстранить детей и паралимпийцев за гранью понимания , гуманизма , милосердия и всех спортивных принципов . Этому нет оправдания и извинения .
Ответ Arraches
Чтобы они ни говорили , но отстранить детей и паралимпийцев за гранью понимания , гуманизма , милосердия и всех спортивных принципов . Этому нет оправдания и извинения .
Нет, ни оправдания, ни извинения, ни прощения. Я это вспоминаю с дрожью до сих пор. И с отвращением к тем, кто это учинил.
Как же они крутятся, лишь бы не отстранять американцев
И что за причины, по которым России положен бан, который даже сроков не имеет??? Ничего не объясняя толком просто отправили паралимпийцев домой и объявили запрет на наше участие всех, включая детей и запрет на проведение соревнований. Что такого надо совершить, чтобы заслужить такое дичайшее наказание? Пусть ответят. Или в суд подавать всем спортсменам и пусть этот мок возмещает убытки.
Ответ olvl
И что за причины, по которым России положен бан, который даже сроков не имеет??? Ничего не объясняя толком просто отправили паралимпийцев домой и объявили запрет на наше участие всех, включая детей и запрет на проведение соревнований. Что такого надо совершить, чтобы заслужить такое дичайшее наказание? Пусть ответят. Или в суд подавать всем спортсменам и пусть этот мок возмещает убытки.
да то у них из-за нарушения олиперемирия остранены все, то для обеспечения безопасности рос.спортсменов. Совсем уже оборзели там со своими версиями.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Депутат Свищев о словах Тардифа: «Восстановление ОКР позволит восстановить все остальные федерации в командных видах спорта, скорее всего. И МОК об этом говорит»
12 февраля, 17:53
МОК об отстранении Гераскевича: «В мире 130 конфликтов. Если каждый будет выражать скорбь, то это будут уже не соревнования, а хаос»
12 февраля, 10:48
Роман Ротенберг: «Полноценное возвращение России должно произойти после Олимпиады-2026. Ждем решения МОК, чтобы была не рекомендация, а уже приказ»
9 февраля, 02:30
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Фристайл. Рууд, Харрингтон, Подмилсак, Самней, Дешам выступят в биг-эйре
сегодня, 22:45
Олимпиада-2026. Сноуборд. Садовски-Синнотт, Мурасе, Ивабучи, Фукада, Ю Сын Ын, Гассер выступят в слоупстайле
сегодня, 22:34
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 22:11
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
сегодня, 22:07
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
сегодня, 20:55
Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс и Эйнар Офтебру, Лампартер, Штефан и Томас Реттенеггер, Хирвонен, Ридзек выступят на большом трамплине
сегодня, 20:52
⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и
сегодня, 20:18
Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»
сегодня, 15:29
Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»
сегодня, 13:57
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем