МОК: «Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам»
МОК: наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался об ограниченном допуске россиян к Играм в Италии.
«Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам и нарушению Олимпийской хартии. У нас возникали разные вопросы в отношениях с российским правительством, в том числе по поводу Олимпийских игр в Сочи.
Но отстранение ОКР не было протестом против боевых действий. Если бы мы протестовали против них, сегодня бы в Играх участвовали только пять НОК, а в летних Играх – еще меньше», – сказал Адамс.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Что-то они уже прям в открытую врут...
Но наши функционеры на такое не способны, зачем что-то делать, когда можно просто бегать и кричать, как все нас не любят.