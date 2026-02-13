МОК: наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК ) Марк Адамс высказался об ограниченном допуске россиян к Играм в Италии.

«Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам и нарушению Олимпийской хартии. У нас возникали разные вопросы в отношениях с российским правительством, в том числе по поводу Олимпийских игр в Сочи.

Но отстранение ОКР не было протестом против боевых действий. Если бы мы протестовали против них, сегодня бы в Играх участвовали только пять НОК, а в летних Играх – еще меньше», – сказал Адамс.