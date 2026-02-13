  • Спортс
  • МОК о флаге России на шлеме сноубордиста Фишналлера: «Здесь нарушения нет»
МОК о флаге России на шлеме сноубордиста Фишналлера: «Здесь нарушения нет»

В МОК не видят нарушений в использовании итальянским атлетом флага РФ на шлеме.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс оценил ситуацию с флагом РФ на шлеме у итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера.

На шлем спортсмена добавлены флаги стран-хозяек Олимпийских игр, в которых он принимал участие (2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) – в том числе Сочи-2014.

«Там был маленький российский флаг у одного спортсмена сзади. Были флаги всех стран, где он состязался. Он об этом даже не подумал, но мы это рассматривали. На церемонии открытия мы знаем, что было что-то под накидкой. Иногда мы можем поговорить с НОК (Национальным олимпийском комитетом), иногда еще с кем-то. Мы не оставляем это без внимания и очень серьезно к этому относимся», – сказал Адамс.

«Здесь нарушения нет. Это не российский флаг, а просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет», – добавила глава МОК Кирсти Ковентри. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Это не российский флаг."
Ну ладно.
Ответ crybaby
"Это не российский флаг." Ну ладно.
Да, наверное, хотела сказать, что флаг не используется в политических целях, а является частью истории выступлений спортсмена на ОИ
Так может сыграть не российский гимн, а просто музыку из награждений российских спорсменов прошлых олимпиад ?
Ответ mit-byer
Так может сыграть не российский гимн, а просто музыку из награждений российских спорсменов прошлых олимпиад ?
Так и поступят. Скоро уже
Адам Кадыров награжден орденом за флаг России на шлеме сноубордиста Фишналлера
Здесь вам не тут, - добавили в МОК после того, как олимпийский комитет Украины потребовал срочно принять меры к спортсмену
Ну итальянец хозяин олимпиады потому его решили не обижать и послали на хутор лесом всех жалобщиков -)
На самой олимпиаде тоже кусочек Сочи 2014 показали.
Не российский флаг? А чей, я извиняюсь?🤣
Лыжи в Telegram
