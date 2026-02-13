  • Спортс
  • Панжинский о «разделке»: «Для Коростелева успехом будет попадание в десятку сильнейших»
2

Панжинский о «разделке»: «Для Коростелева успехом будет попадание в десятку сильнейших»

Панжинский о разделке на ОИ: для Коростелева успехом будет попадание в топ-10.

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский оценил шансы российского лыжника Савелия Коростелева в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии.

«Я думаю, гонка будет очень интересной. Для Савелия успехом будет попадание в десятку сильнейших. При правильной раскладке, тактическом подходе к гонке эта задача ему вполне выполнима.

Возможно, это будет самая важная гонка для Йоханнеса Клэбо, потому что это его нелюбимая дисциплина. Перед началом Олимпиады я давал прогноз, что Клэбо завоюет пять золотых медалей, и именно в гонке с раздельного старта он не является главным фаворитом. Фаворитом будет Эйнар Хедегарт», – сказал Панжинский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
2 комментария
При этом в трансляции, когда оператор поймал Коростелева перед стартом тот же восторженный и…т Панжинский: Вот наш герой! Они же понимают кто реальный претендент на медаль!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
