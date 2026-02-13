Панжинский о «разделке»: «Для Коростелева успехом будет попадание в десятку сильнейших»

Панжинский о разделке на ОИ: для Коростелева успехом будет попадание в топ-10.

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский оценил шансы российского лыжника Савелия Коростелева в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии.

«Я думаю, гонка будет очень интересной. Для Савелия успехом будет попадание в десятку сильнейших. При правильной раскладке, тактическом подходе к гонке эта задача ему вполне выполнима.

Возможно, это будет самая важная гонка для Йоханнеса Клэбо , потому что это его нелюбимая дисциплина. Перед началом Олимпиады я давал прогноз, что Клэбо завоюет пять золотых медалей, и именно в гонке с раздельного старта он не является главным фаворитом. Фаворитом будет Эйнар Хедегарт », – сказал Панжинский.