Сорин о том, что Коростелев лучше выступает в контактных гонках: «Савелий тянется за сильнейшими спортсменами мира. Его готовность позволяет за ними держаться»

Сорин: Коростелеву важно участвовать во всех гонках, не только контактных.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин рассказал, почему Савелию Коростелеву лучше удаются контактные гонки.

Сегодня Коростелев выступит в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии.

«Савелию важно участвовать во всех гонках, не только контактных. И в гонке с раздельным стартом есть определенные моменты, которые нужно исправлять. Мы про эти моменты знаем. Но, безусловно, именно в контактных гонках Савелий может почувствовать скорость лидеров, поработать с ними вблизи.

По опыту прошедших гонок на Кубках мира и Олимпиаде видно, что именно в контактных гонках Савелий показывает лучшие результаты, как раз это связано с тем, что он тянется за сильнейшими спортсменами мира. Слава богу, его готовность позволяет за ними держаться», – сказал Сорин.

«Отсутствие международных стартов, безусловно, сказывается на всех спортсменах, не только на Савелии и Дарье. Все спортсмены, которые начнут участвовать в международных стартах на другом снеге, с более высокой конкуренцией в определенный момент будут испытывать какие-то сложности. Будут допускать ошибки. Надеюсь, что на этих ошибках будут учиться», – добавил тренер.