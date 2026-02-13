  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сорин о том, что Коростелев лучше выступает в контактных гонках: «Савелий тянется за сильнейшими спортсменами мира. Его готовность позволяет за ними держаться»
4

Сорин о том, что Коростелев лучше выступает в контактных гонках: «Савелий тянется за сильнейшими спортсменами мира. Его готовность позволяет за ними держаться»

Сорин: Коростелеву важно участвовать во всех гонках, не только контактных.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин рассказал, почему Савелию Коростелеву лучше удаются контактные гонки.

Сегодня Коростелев выступит в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии.

«Савелию важно участвовать во всех гонках, не только контактных. И в гонке с раздельным стартом есть определенные моменты, которые нужно исправлять. Мы про эти моменты знаем. Но, безусловно, именно в контактных гонках Савелий может почувствовать скорость лидеров, поработать с ними вблизи.

По опыту прошедших гонок на Кубках мира и Олимпиаде видно, что именно в контактных гонках Савелий показывает лучшие результаты, как раз это связано с тем, что он тянется за сильнейшими спортсменами мира. Слава богу, его готовность позволяет за ними держаться», – сказал Сорин.

«Отсутствие международных стартов, безусловно, сказывается на всех спортсменах, не только на Савелии и Дарье. Все спортсмены, которые начнут участвовать в международных стартах на другом снеге, с более высокой конкуренцией в определенный момент будут испытывать какие-то сложности. Будут допускать ошибки. Надеюсь, что на этих ошибках будут учиться», – добавил тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
logoСавелий Коростелев
logoЕгор Сорин
logoОлимпиада-2026
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я почти уверен, что наши были бы в призах в эстафетах
Ответ Сергей Ниятбаев
Я почти уверен, что наши были бы в призах в эстафетах
Мертвые шведы, немки/немцы, финны/финки. Почему бы и нет?
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Егор Сорин: «Коростелев и Непряева настроены в целом на Олимпиаду, хотят бежать все. Может быть, даже чересчур у них желание»
12 февраля, 07:04
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
11 февраля, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
11 февраля, 16:44
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Фристайл. Рууд, Харрингтон, Подмилсак, Самней, Дешам выступят в биг-эйре
сегодня, 22:45
Олимпиада-2026. Сноуборд. Садовски-Синнотт, Мурасе, Ивабучи, Фукада, Ю Сын Ын, Гассер выступят в слоупстайле
сегодня, 22:34
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 22:11
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
сегодня, 22:07
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
сегодня, 20:55
Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс и Эйнар Офтебру, Лампартер, Штефан и Томас Реттенеггер, Хирвонен, Ридзек выступят на большом трамплине
сегодня, 20:52
⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и
сегодня, 20:18
Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»
сегодня, 15:29
Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»
сегодня, 13:57
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем