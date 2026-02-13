Непряева о словах, что ее «не особо любят» в России: «Поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло»

Лыжница Непряева о словах, что ее не любят в России: это раздули.

Лыжница Дарья Непряева объяснила свои слова о том, что ее не любят в России.

«На самом деле его (интервью) просто раздули, там ничего такого нет. Мы просто в процессе диалога с журналистом общались, и он спросил, вижу ли я весь этот негатив, потому что его достаточно много, я сказала, что ничего не читаю, но прекрасно понимаю (что это есть).

И все это раздули, что я там сильно переживаю, загоняюсь, принимаю все близко к сердцу. На самом деле все по-другому, потому что у меня очень много поддержки. Даже из Татарстана сюда приехали лично, и все пишут сообщения.

Нет, на самом деле, поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло, ничего такого у меня нет. Руки на себя не накладываю, как некоторые думают! (смеется)» – сказала Непряева в эфире Okko.

«Мне стали так писать, как будто я умирать собралась. На самом деле мы тогда просто общались, не было такого, что я жаловалась. Я получаю огромное количество поддержки. Просто был разговор о том, что есть такая категория болельщиков, а раздули так, словно я сейчас на себя руки наложу. Даже такие сообщения получала: «Все хорошо, только не умирай».

На самом деле у меня все прекрасно, я просто трезво оцениваю обстановку. Просто понимаю, что есть такие люди. Они меня никак не касаются. Поддержки хватает: я тут стою на старте, а на трибуне кричат: «Даша, Даша!». У меня много болельщиков, просто тогда речь шла про хейтеров, до которых мне дела нет», – цитирует лыжницу ТАСС .

«Меня многие не любят в России. Считают, что на Олимпиаде должна быть не я». Переживания Дарьи Непряевой