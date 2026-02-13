  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Непряева о словах, что ее «не особо любят» в России: «Поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло»
Непряева о словах, что ее «не особо любят» в России: «Поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло»

Лыжница Непряева о словах, что ее не любят в России: это раздули.

Лыжница Дарья Непряева объяснила свои слова о том, что ее не любят в России.

«На самом деле его (интервью) просто раздули, там ничего такого нет. Мы просто в процессе диалога с журналистом общались, и он спросил, вижу ли я весь этот негатив, потому что его достаточно много, я сказала, что ничего не читаю, но прекрасно понимаю (что это есть).

И все это раздули, что я там сильно переживаю, загоняюсь, принимаю все близко к сердцу. На самом деле все по-другому, потому что у меня очень много поддержки. Даже из Татарстана сюда приехали лично, и все пишут сообщения.

Нет, на самом деле, поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло, ничего такого у меня нет. Руки на себя не накладываю, как некоторые думают! (смеется)» – сказала Непряева в эфире Okko.

«Мне стали так писать, как будто я умирать собралась. На самом деле мы тогда просто общались, не было такого, что я жаловалась. Я получаю огромное количество поддержки. Просто был разговор о том, что есть такая категория болельщиков, а раздули так, словно я сейчас на себя руки наложу. Даже такие сообщения получала: «Все хорошо, только не умирай».

На самом деле у меня все прекрасно, я просто трезво оцениваю обстановку. Просто понимаю, что есть такие люди. Они меня никак не касаются. Поддержки хватает: я тут стою на старте, а на трибуне кричат: «Даша, Даша!». У меня много болельщиков, просто тогда речь шла про хейтеров, до которых мне дела нет», – цитирует лыжницу ТАСС.

«Меня многие не любят в России. Считают, что на Олимпиаде должна быть не я». Переживания Дарьи Непряевой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
А как же: "Это странно, но в Европе у меня болельщиков больше, чем в России. Я говорю про реальные факты."
Вот тут уж плюнула, так плюнула.
Общение с журнализдами - это отдельный навык. Достаточно непростой, за метлой следить надо очень аккуратно, потому что все, что тебе кажется невинным, приобретет акценты и оттенки...
Ответ NoThanks
Общение с журнализдами - это отдельный навык. Достаточно непростой, за метлой следить надо очень аккуратно, потому что все, что тебе кажется невинным, приобретет акценты и оттенки...
Может журналистам стоит попытаться понять мысль которую им хотят донести, и затем передать ее читателям? Вроде в этом смысл профессии заключался
Ответ ezhedota
Может журналистам стоит попытаться понять мысль которую им хотят донести, и затем передать ее читателям? Вроде в этом смысл профессии заключался
Нет, давно уже не в этом...
Ей бы сейчас лучше помолчать ....и брать пример со старшей сестры . Та в Пхенчхане и Пекине мало говорила и много достигала .
У всех наверное свои любимые лыжники на внутренних соревнованиях, на международных соревнованиях болею в первую очередь за наших спортсменов. Даше и Савелию удачи в оставшихся гонках
Включила заднюю. Слово не воробей...
Ну, прямо скажем, журналист ее совсем не подталкивал к чему-то, она просто рассказывала свое. Когда она говорила, что ощущает себя слабой, потому что снег другой и конкурентки сильны как лошади и гораздо сильнее, чем те, к кому она привыкла в России - это одно, это лыжи, это то, как она оценивает ситуацию, это было очень открыто. Когда она начала говорить, что понимает, что ее не любят в России - кому это надо было ...
Для результатов, которая она показывает, ее слишком много
Ответ Banditogangsterito
Для результатов, которая она показывает, ее слишком много
Больше только про хлопчика со шлемом, главное не победа.
Ответ Banditogangsterito
Для результатов, которая она показывает, ее слишком много
Это все, что у нас есть, она одна. Да, лучше бы послушать Коростелева, но он очень жестко говорит с журналистами, если недоволен результатам, понятно, что приятнее говорить с Непряевой.
Никто ничего не переворачивал. Написано было все то , что произнесла. И не было там слов,о наложении рук на себя. Это сама ещё больше теперь накручиваешь.
Действительно Наталья Терентьева образец по всему... И по таланту, и по достижению целей и по умению когда и чего говорить...Дарье до нее далеко, к сожалению. И журналисты здесь ни причем.
Ответ Марина М_1117067101
Действительно Наталья Терентьева образец по всему... И по таланту, и по достижению целей и по умению когда и чего говорить...Дарье до нее далеко, к сожалению. И журналисты здесь ни причем.
Наталья пример далеко не во всем.Или Вы забыли ее вью,когда она Степанову даже по имени не называла?А так пренебрежительно именовала "девочка"...
нда… ни первое вью не поняла, ни второе. Лучше б не читала и продолжала думать, что Даша адекватная
