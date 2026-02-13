  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Отстранение украинского скелетониста, пьяный Медвед, квады Гуменника, Канада разгромила Чехию в хоккее и другие олимпийские новости
6

Отстранение украинского скелетониста, пьяный Медвед, квады Гуменника, Канада разгромила Чехию в хоккее и другие олимпийские новости

1. МОК отстранил украинского скелетониста Гераскевича от Олимпиады из-за использования шлема с фото погибших атлетов (хотя до этого предупреждал, что это запрещено). Позднее аккредитацию вернули, но запрет на выступление не сняли.

2. Тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Медвед лишен аккредитации на Олимпиаду-2026 из-за употребления алкоголя.

3. В Милане арестовали фаната сборной Словакии по хоккею, который 16 лет был в розыске. Он приехал поддержать команду на Играх.

4. Петр Гуменник прыгнул пять четверных в тренировочном прогоне произвольной программы. И отметил, что место на Играх его не волнует.

5. 35-летняя итальянка Федерика Бриньоне триумфально вернулась после тяжелой травмы – победила в супергиганте. И стала самой возрастной чемпионкой в горных лыжах. Наша Юлия Плешкова – 19-я.

6. Сенсация в могуле – там выиграл австралиец Купер Вудс. Победителя выявили по дополнительным показателям. Букмекеры ставили на победу Вудса меньше 2%.

7. В лыжах снова шведский дубль: Карлссон победила в коньковой разделке, Андерссон – 2-я, а американка Диггинс с переломом ребра – 3-я. Дарья Непряева – лишь 21-я, жаловалась на высокий темп гонки.

8. Франческа Лоллобриджида забрала уже второе золото в коньках, на этот раз выиграла на дистанции 5000 м. Спорстменки из топ-4 уместились в 3 десятые секунды.

9. Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле выиграл турнир по сноуборд-кроссу, серебро – у канадца Элиота Грондена, бронза – еще у одного австрийца Якоба Дусека. Гронден уступил по фотофинишу – уже на второй Олимпиаде подряд!

10. В групповом этапе мужского турнира по керлингу прошли очередные матчи: Норвегия проиграла Германии, Великобритания одолела Швецию. У женщин Дания обыграла Японию, Швеция одолела США.

11. Эстафета в санях закончилась победой Германии. Тобиас Вендль и Тобиас Арльт – уже семикратные олимпийские чемпионы! 

12. У женщин в шорт-треке на 500 м победила Ксандра Велзебур из Нидерландов, Арианна Фонтана – с серебром (это ее 13-я медаль Игр). Еще одно золото Нидерландам принес Йенс ван ‘т Ваут на 1000 м.

13. 17-летняя корейская сноубордистка Чхве Га Он выиграла золото в хафпайпе, серебро и бронза у американок Хлои Ким и Мицуки Оно.

14. Прошли матчи в хоккее. У мужчин Канада разгромила Чехию – 5:0. Биннингтон отразил 26 бросков, Макдэвид сделал 3 передачи, Кросби и Харли – по 2 ассиста. США забросили 5 шайб Латвии, Швейцария победила Францию. В женском турнире сборная Канады победила Финляндию.

Цитаты дня

Эммануэль Макрон о победе Фурнье-Бодри и Сизерона: «Франция затаила дыхание, и они сделали это. Браво, чемпионы!»

Чок и Бейтс о серебре Олимпиады: «Такова жизнь. Мы сделали все возможное, откатались на максимум. Это субъективный вид спорта»

Глава ИИХФ Тардиф:  «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше»

Губерниев об интервью экс-тренера биатлонисток: «Пихлер, ты свинья! Чертов лицемер, загубил женскую сборную России, потом разгребали допинговые дела»

Биатлонистка Слеттемарк о Трампе и Гренландии: «Это позор. Нас нельзя купить за деньги»

Сихарулидзе о замене музыки Гуменника: «Совершенно абсурдная ситуация. В следующий раз, видимо, заберут еще и коньки»

Зеленский об отстранении Гераскевича: «Именно российские спортсмены заслуживают дисквалификации»

 «Атлетико» разбил «Барсу», УЕФА не меняет позицию по России, Шевченко встретился с Инфантино, владельца «МЮ» отменяют, гора ЦСКА на Кавказе, «Шахтер» во Второй лиге и другие новости

Дайджест выходит при поддержке ГигаЧата – ИИ-помощника от Сбера. Одно из его умений – быстрый перевод текстов на разные языки: пригодится,  если вы захотите узнать, что пишут про Олимпиаду зарубежные СМИ.

18+ Реклама. ПAO «Сбербанк России». Erid: 2SDnjeyNASt

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
утренний дайджест
logoОлимпиада-2026
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пьяный Медвед 😄
Новостники спортса молодцы. Вчера кто-то в комментариях предложил лучший вариант заголовка для этой статьи, и они исправились)
Ответ Jauhojarvinousiainen
Пьяный Медвед 😄 Новостники спортса молодцы. Вчера кто-то в комментариях предложил лучший вариант заголовка для этой статьи, и они исправились)
медвед в ушанке хоть был? с балалайкой?
Ответ dedushka
медвед в ушанке хоть был? с балалайкой?
Разумеется. Пьяный же)
Заголовок поосто топ))
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Сани. Сборная Германии победила в эстафете, Австрия – 2-я, Италия – 3-я
12 февраля, 18:31
В Милане арестовали фаната сборной Словакии, который 16 лет был в розыске. Он приехал поддержать команду на ОИ-2026
12 февраля, 17:34
Петр Гуменник: «Меня очень впечатлила короткая программа Адама Сяо Хим Фа. Она смотрелась на одном дыхании»
12 февраля, 17:30
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Сноуборд. Садовски-Синнотт, Мурасе, Ивабучи, Фукада, Ю Сын Ын, Гассер выступят в слоупстайле
сегодня, 22:34
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 22:11
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
сегодня, 22:07
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
сегодня, 20:55
Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс и Эйнар Офтебру, Лампартер, Штефан и Томас Реттенеггер, Хирвонен, Ридзек выступят на большом трамплине
сегодня, 20:52
⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и
сегодня, 20:18
Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»
сегодня, 15:29
Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»
сегодня, 13:57
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
сегодня, 13:32
Мама Коростелева об Олимпиаде: «Савелий и Дарья Непряева творят историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют»
сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем