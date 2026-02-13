Отстранение украинского скелетониста, пьяный Медвед, квады Гуменника, Канада разгромила Чехию в хоккее и другие олимпийские новости

1. МОК отстранил украинского скелетониста Гераскевича от Олимпиады из-за использования шлема с фото погибших атлетов (хотя до этого предупреждал, что это запрещено ). Позднее аккредитацию вернули , но запрет на выступление не сняли.

2. Тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Медвед лишен аккредитации на Олимпиаду-2026 из-за употребления алкоголя .

3. В Милане арестовали фаната сборной Словакии по хоккею, который 16 лет был в розыске . Он приехал поддержать команду на Играх.

4. Петр Гуменник прыгнул пять четверных в тренировочном прогоне произвольной программы. И отметил, что место на Играх его не волнует .

5. 35-летняя итальянка Федерика Бриньоне триумфально вернулась после тяжелой травмы – победила в супергиганте . И стала самой возрастной чемпионкой в горных лыжах. Наша Юлия Плешкова – 19-я.

6. Сенсация в могуле – там выиграл австралиец Купер Вудс . Победителя выявили по дополнительным показателям. Букмекеры ставили на победу Вудса меньше 2% .

7. В лыжах снова шведский дубль: Карлссон победила в коньковой разделке , Андерссон – 2-я, а американка Диггинс с переломом ребра – 3-я . Дарья Непряева – лишь 21-я, жаловалась на высокий темп гонки.

8. Франческа Лоллобриджида забрала уже второе золото в коньках , на этот раз выиграла на дистанции 5000 м. Спорстменки из топ-4 уместились в 3 десятые секунды.

9. Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле выиграл турнир по сноуборд-кроссу , серебро – у канадца Элиота Грондена, бронза – еще у одного австрийца Якоба Дусека. Гронден уступил по фотофинишу – уже на второй Олимпиаде подряд!

10. В групповом этапе мужского турнира по керлингу прошли очередные матчи: Норвегия проиграла Германии, Великобритания одолела Швецию . У женщин Дания обыграла Японию, Швеция одолела США .

11. Эстафета в санях закончилась победой Германии . Тобиас Вендль и Тобиас Арльт – уже семикратные олимпийские чемпионы!

12. У женщин в шорт-треке на 500 м победила Ксандра Велзебур из Нидерландов , Арианна Фонтана – с серебром (это ее 13-я медаль Игр). Еще одно золото Нидерландам принес Йенс ван ‘т Ваут на 1000 м .

13. 17-летняя корейская сноубордистка Чхве Га Он выиграла золото в хафпайпе , серебро и бронза у американок Хлои Ким и Мицуки Оно.

14. Прошли матчи в хоккее. У мужчин Канада разгромила Чехию – 5:0. Биннингтон отразил 26 бросков, Макдэвид сделал 3 передачи, Кросби и Харли – по 2 ассиста . США забросили 5 шайб Латвии, Швейцария победила Францию. В женском турнире сборная Канады победила Финляндию .

Цитаты дня

Эммануэль Макрон о победе Фурнье-Бодри и Сизерона: «Франция затаила дыхание, и они сделали это. Браво, чемпионы!»

Чок и Бейтс о серебре Олимпиады: «Такова жизнь. Мы сделали все возможное, откатались на максимум. Это субъективный вид спорта»

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше»

Губерниев об интервью экс-тренера биатлонисток: «Пихлер, ты свинья! Чертов лицемер, загубил женскую сборную России, потом разгребали допинговые дела»

Биатлонистка Слеттемарк о Трампе и Гренландии: «Это позор. Нас нельзя купить за деньги»

Сихарулидзе о замене музыки Гуменника: «Совершенно абсурдная ситуация. В следующий раз, видимо, заберут еще и коньки»

Зеленский об отстранении Гераскевича: «Именно российские спортсмены заслуживают дисквалификации»

