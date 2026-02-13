Отстранение украинского скелетониста, пьяный Медвед, квады Гуменника, Канада разгромила Чехию в хоккее и другие олимпийские новости
1. МОК отстранил украинского скелетониста Гераскевича от Олимпиады из-за использования шлема с фото погибших атлетов (хотя до этого предупреждал, что это запрещено). Позднее аккредитацию вернули, но запрет на выступление не сняли.
2. Тренер сборной Финляндии по прыжкам с трамплина Медвед лишен аккредитации на Олимпиаду-2026 из-за употребления алкоголя.
3. В Милане арестовали фаната сборной Словакии по хоккею, который 16 лет был в розыске. Он приехал поддержать команду на Играх.
4. Петр Гуменник прыгнул пять четверных в тренировочном прогоне произвольной программы. И отметил, что место на Играх его не волнует.
5. 35-летняя итальянка Федерика Бриньоне триумфально вернулась после тяжелой травмы – победила в супергиганте. И стала самой возрастной чемпионкой в горных лыжах. Наша Юлия Плешкова – 19-я.
6. Сенсация в могуле – там выиграл австралиец Купер Вудс. Победителя выявили по дополнительным показателям. Букмекеры ставили на победу Вудса меньше 2%.
7. В лыжах снова шведский дубль: Карлссон победила в коньковой разделке, Андерссон – 2-я, а американка Диггинс с переломом ребра – 3-я. Дарья Непряева – лишь 21-я, жаловалась на высокий темп гонки.
8. Франческа Лоллобриджида забрала уже второе золото в коньках, на этот раз выиграла на дистанции 5000 м. Спорстменки из топ-4 уместились в 3 десятые секунды.
9. Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле выиграл турнир по сноуборд-кроссу, серебро – у канадца Элиота Грондена, бронза – еще у одного австрийца Якоба Дусека. Гронден уступил по фотофинишу – уже на второй Олимпиаде подряд!
10. В групповом этапе мужского турнира по керлингу прошли очередные матчи: Норвегия проиграла Германии, Великобритания одолела Швецию. У женщин Дания обыграла Японию, Швеция одолела США.
11. Эстафета в санях закончилась победой Германии. Тобиас Вендль и Тобиас Арльт – уже семикратные олимпийские чемпионы!
12. У женщин в шорт-треке на 500 м победила Ксандра Велзебур из Нидерландов, Арианна Фонтана – с серебром (это ее 13-я медаль Игр). Еще одно золото Нидерландам принес Йенс ван ‘т Ваут на 1000 м.
13. 17-летняя корейская сноубордистка Чхве Га Он выиграла золото в хафпайпе, серебро и бронза у американок Хлои Ким и Мицуки Оно.
14. Прошли матчи в хоккее. У мужчин Канада разгромила Чехию – 5:0. Биннингтон отразил 26 бросков, Макдэвид сделал 3 передачи, Кросби и Харли – по 2 ассиста. США забросили 5 шайб Латвии, Швейцария победила Францию. В женском турнире сборная Канады победила Финляндию.
Цитаты дня
Эммануэль Макрон о победе Фурнье-Бодри и Сизерона: «Франция затаила дыхание, и они сделали это. Браво, чемпионы!»
Чок и Бейтс о серебре Олимпиады: «Такова жизнь. Мы сделали все возможное, откатались на максимум. Это субъективный вид спорта»
Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше»
Губерниев об интервью экс-тренера биатлонисток: «Пихлер, ты свинья! Чертов лицемер, загубил женскую сборную России, потом разгребали допинговые дела»
Биатлонистка Слеттемарк о Трампе и Гренландии: «Это позор. Нас нельзя купить за деньги»
Сихарулидзе о замене музыки Гуменника: «Совершенно абсурдная ситуация. В следующий раз, видимо, заберут еще и коньки»
Зеленский об отстранении Гераскевича: «Именно российские спортсмены заслуживают дисквалификации»
«Атлетико» разбил «Барсу», УЕФА не меняет позицию по России, Шевченко встретился с Инфантино, владельца «МЮ» отменяют, гора ЦСКА на Кавказе, «Шахтер» во Второй лиге и другие новости
Дайджест выходит при поддержке ГигаЧата – ИИ-помощника от Сбера. Одно из его умений – быстрый перевод текстов на разные языки: пригодится, если вы захотите узнать, что пишут про Олимпиаду зарубежные СМИ.
18+ Реклама. ПAO «Сбербанк России». Erid: 2SDnjeyNASt
Новостники спортса молодцы. Вчера кто-то в комментариях предложил лучший вариант заголовка для этой статьи, и они исправились)