⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе, Гронден – 2-й, Дусек – 3-й

Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Италии.

Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле победил в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Италии. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Сноуборд Мужчины Сноуборд-кросс 1. Алессандро Хеммерле (Австрия) 2. Элиот Гронден (Канада) 3. Якоб Дусек (Австрия) 4. Эйдан Шолле (Франция)