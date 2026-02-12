⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе, Гронден – 2-й, Дусек – 3-й
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Италии.
Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле победил в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Италии.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Сноуборд
Мужчины
Сноуборд-кросс
1. Алессандро Хеммерле (Австрия)
2. Элиот Гронден (Канада)
3. Якоб Дусек (Австрия)
4. Эйдан Шолле (Франция)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
