⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе, Гронден – 2-й, Дусек – 3-й

Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Италии.

Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле победил в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Сноуборд

Мужчины

Сноуборд-кросс

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Элиот Гронден (Канада)

3. Якоб Дусек (Австрия)

4. Эйдан Шолле (Франция)

Очень красиво австриец на финиш накатил. Просто обалденно
Душек молодец, справился с французами )
Ответ Simon Petrikov
Душек молодец, справился с французами )
Душек душком сильный 💪🏻
С ума сойти, Хамерле снова выиграл олимпиаду. Невероятно! На финиш стеной пришли
ну Ник молодец, едва не смог )
золото и серебро Пекина в финале
в 1/8 минус Визинтин, бронза Пекина
заодно снег пошёл и ветер начался, как мило
и вот про что я говорил, про эту трассу
вот куда американцу было деться?
и вот сейчас - вот куда?
второй полуфинал волшебный получается )
красота какая
а как француза съели
