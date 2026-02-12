  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Вудс победил в могуле, Кингсбери – 2-й, Хорисима – 3-й

Австралийский фристайлист Вудс победил в могуле на Олимпиаде-2026.

12 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии фристайлисты разыграли медали в могуле. Победил австралиец Купер Вудс.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Фристайл

Мужчины

Могул

1. Купер Вудс (Австралия) – 83,71

2. Микаэль Кингсбери (Канада) – 83,71

3. Икума Хорисима (Япония) – 83,44

4. Вальтер Валльберг (Швеция) – 82,40

5. Мэтт Грэм (Австралия) – 80,88

6. Жюльен Вьель (Канада) – 79,78

7. Ник Пейдж (США) – 75,00

8. Джексон Харви (Австралия) – 74,93

Не получилось у Кингсбери добавить ещё одну победу в свою огромную коллекцию первых мест.
Ответ Йенс Мустерманн
Не получилось у Кингсбери добавить ещё одну победу в свою огромную коллекцию первых мест.
первое место дали австралийцу за счет победы в финале 1?
ведь по итогу цифры одинаковые
впервые смотрел могул, не знаю нюансов
Ответ Singidunum1389
первое место дали австралийцу за счет победы в финале 1? ведь по итогу цифры одинаковые впервые смотрел могул, не знаю нюансов
Выше технический балл.
