⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Вудс победил в могуле, Кингсбери – 2-й, Хорисима – 3-й
Австралийский фристайлист Вудс победил в могуле на Олимпиаде-2026.
12 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии фристайлисты разыграли медали в могуле. Победил австралиец Купер Вудс.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Фристайл
Мужчины
Могул
1. Купер Вудс (Австралия) – 83,71
2. Микаэль Кингсбери (Канада) – 83,71
3. Икума Хорисима (Япония) – 83,44
4. Вальтер Валльберг (Швеция) – 82,40
5. Мэтт Грэм (Австралия) – 80,88
6. Жюльен Вьель (Канада) – 79,78
7. Ник Пейдж (США) – 75,00
8. Джексон Харви (Австралия) – 74,93
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
ведь по итогу цифры одинаковые
впервые смотрел могул, не знаю нюансов