  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова – 19-я в супергиганте, победила Бриньоне, Мирадоли – 2-я, Хюттер – 3-я
97

⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова – 19-я в супергиганте, победила Бриньоне, Мирадоли – 2-я, Хюттер – 3-я

Российская горнолыжница Плешкова стала 19-й в супергиганте на Олимпиаде.

12 февраля российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место супергиганте на Олимпиаде-2026 в Италии. Победу одержала итальянка Федерика Бриньоне.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Горные лыжи

Женщины

Супергигант

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.23,41

2. Роман Мирадоли (Франция) – 0,41

3. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,52

4. Ариане Редлер (Австрия) – 0,53

5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,76

6. Лаура Пировано (Италия) – 0,76

7. Елена Куртони (Италия) – 0,77

8-9. Камилла Черутти (Франция) – 1,03

8-9. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,03

10. Мэлори Блан (Швейцария) – 1,24...

19. Юлия Плешкова (Россия) – 2,91

София Годжа (Италия), Эстер Ледецка (Чехия), Бризи Джонсон (США), Эмма Айхер (Германия), Кира Вайдль-Винкельман (Германия) – не финишировали. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЮлия Плешкова
результаты
женская сборная России по горным лыжам
logoгорные лыжи
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
logoсборная Франции жен
logoсборная Италии жен
logoФедерика Бриньоне
logoРоман Мирадоли
сборная Швейцарии жен
сборная Чехии жен
logoКира Вайдле-Винкельман
logoЭмма Айхер
logoсборная Германии жен
logoЭстер Ледецка
logoсборная США жен
logoСофия Годжа
logoЭлис Робинсон
сборная Новой Зеландии жен
logoБризи Джонсон
супергигант (жен)
Елена Куртони
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За счет многочисленных сходов Плешкова может даже в двадцатку влезть)))
Вообще на этих играх 35-36-летние итальян-цы/-ки зажигают. Парис, Лолобриджида, Бриньоне..
Ответ Frank Underwood
Вообще на этих играх 35-36-летние итальян-цы/-ки зажигают. Парис, Лолобриджида, Бриньоне..
+Вирер, Фишталлер.
Ответ Frank Underwood
Вообще на этих играх 35-36-летние итальян-цы/-ки зажигают. Парис, Лолобриджида, Бриньоне..
+ Фонтана
В некотором смысле назревает достаточно справедливый исход, если в этом деле вообще есть место такому понятию, учитывая форму Снежного Тигра перед такой ненужной и тяжелой травмой. Очень не хватает Лары, Штефани, Линдси тоже, но Феде - более чем достойна.
Искренне рад золоту Федерики .
После длительного восстановления добыть победу на домашней Олимпиаде , это дорогого стоит .
Именно так творится история .
Джонсон чуть было не закосплеела Линдси Вонн. Хорошо, что так аккуратненько в сетку пошла..
Добралась тигрица наконец до золота. В 35 лет баба ягодка опять, как говорится)))
Любой любитель позавидовал бы такому спуску как у Плешковой)
ну и всё
Бриньоне молодец - рискнула и получилось
Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая.
Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Хубер и Редлер выиграли командную комбинацию, Вайдле и Айхер – 2-е, Уайлз и Молтцан – 3-и
10 февраля, 12:51
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова – 22-я в скоростном спуске, победила Джонсон, Айхер – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн упала
8 февраля, 12:30
Плешкова стала 37-й в тренировке скоростного спуска на Олимпиаде
6 февраля, 15:10
Рекомендуем
Главные новости
Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»
46 минут назад
Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки
сегодня, 13:41
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 13:30
Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж
сегодня, 13:01
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Превц, Кобаяси, Никайдо, Ланишек, Чофениг, Раймунд выступят в первой попытке на большом трамплине
сегодня, 12:33
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
сегодня, 12:17
Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026
сегодня, 11:50
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я
сегодня, 11:10
Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию
сегодня, 09:08
Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
вчера, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем