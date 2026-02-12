⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова – 19-я в супергиганте, победила Бриньоне, Мирадоли – 2-я, Хюттер – 3-я
12 февраля российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место супергиганте на Олимпиаде-2026 в Италии. Победу одержала итальянка Федерика Бриньоне.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Горные лыжи
Женщины
Супергигант
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.23,41
2. Роман Мирадоли (Франция) – 0,41
3. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,52
4. Ариане Редлер (Австрия) – 0,53
5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,76
6. Лаура Пировано (Италия) – 0,76
7. Елена Куртони (Италия) – 0,77
8-9. Камилла Черутти (Франция) – 1,03
8-9. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1,03
10. Мэлори Блан (Швейцария) – 1,24...
19. Юлия Плешкова (Россия) – 2,91
София Годжа (Италия), Эстер Ледецка (Чехия), Бризи Джонсон (США), Эмма Айхер (Германия), Кира Вайдль-Винкельман (Германия) – не финишировали.
После длительного восстановления добыть победу на домашней Олимпиаде , это дорогого стоит .
Именно так творится история .
Бриньоне молодец - рискнула и получилось
