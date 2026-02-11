68

Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде

Линдси Вонн перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде.

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде. 

В конце января спортсменка на тренировке получила травму – порвала крестообразные связки колена. Несмотря на это, она решила принять участие в Олимпийских играх, но во время соревнований упала и получила перелом большеберцовой кости.

«Сегодня у меня прошла третья операция, и она была успешной. Сегодня «успех» значит для меня совсем не то, что несколько дней назад. Я иду на поправку, и хотя прогресс медленный, я знаю, что все будет хорошо.

Я благодарна невероятному медицинскому персоналу, друзьям и семье, которые были рядом, а также за ту прекрасную волну любви и поддержки, что хлынула со всего мира.

Кроме того, огромные поздравления моим товарищам по команде и всем атлетам сборной США — вы вдохновляете меня и даете повод для гордости», – написала Вонн.

Драма Линдси Вонн со стадиона. Вот что такое коллективный шок

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Линдси Вонн
Линдси Вонн
горные лыжи
травмы
Олимпиада-2026
сборная США жен
68 комментариев
слава Богу, что все обошлось🙌 я не очень понимаю этого хейта вокруг неё. это профессиональный спорт, травмы - оборотная сторона медали. Человек с разрывом крестов едет на Олимпиаду, это говорит о том, что для неё жизненно необходима участие в этом турнире! Это её решение, никто не может осуждать её за это!
слава Богу, что все обошлось🙌 я не очень понимаю этого хейта вокруг неё. это профессиональный спорт, травмы - оборотная сторона медали. Человек с разрывом крестов едет на Олимпиаду, это говорит о том, что для неё жизненно необходима участие в этом турнире! Это её решение, никто не может осуждать её за это!
Что обошлось? 3 операции за три дня, порванные кресты, размолотый мениск и переломы на одной ноге - всё как рукой сняло? Ногу не потеряла, сможет ходить - уже успех.

Даже ради съёмочной группы, ездившей вместе с ней на Олимпиаду, не стоило выходить на старт. Другим наука...
слава Богу, что все обошлось🙌 я не очень понимаю этого хейта вокруг неё. это профессиональный спорт, травмы - оборотная сторона медали. Человек с разрывом крестов едет на Олимпиаду, это говорит о том, что для неё жизненно необходима участие в этом турнире! Это её решение, никто не может осуждать её за это!
Я тоже не понимаю эту критику. Будто бы она рискует, подаёт плохой пример, но не в этом ли суть спорта высших достижений.

Хоккеисты весь плей-офф НХЛ бегают с ужасными болячками. Аарон Гордон вышел на седьмой матч чуть ли не на одной ноге. На то они и профессионалы.
Здоровья великой спортсменке.
Да пипец , за несколько дней три операции , поломалась так поломалась , дай бог нормально всё будет , что-то жалко её .
Я конечно не пророк, не душнила и т.д...
Но...Линдси...НУ И СТОИЛО ОНО ТОГО???
Я конечно не пророк, не душнила и т.д... Но...Линдси...НУ И СТОИЛО ОНО ТОГО???
она чуть ли ни в первом посте из больницы сказала, что ни о чём не жалеет.
Я конечно не пророк, не душнила и т.д... Но...Линдси...НУ И СТОИЛО ОНО ТОГО???
иначе она презирала бы себя за то, что испугалась и отступила. для тебя такой modus operandi привычен и не приносит душевных терзаний, но она - другая.
супергигант поедет что ли?
врачи бы там следили бы за ней, а то сбежит
Чем-то Костомарова напоминает по уровню самоуверенности. Не мне ее судить, конечно, но поступок на грани безрассудства.
Жесть конечно, здоровья
Ох, какая же она сильная и волевая женщина! Настоящий спортивный дух! Быстрейшего ей восстановления!
"Благодарна невероятному медицинскому персоналу..." Да, персонал и вправду -НЕВЕРОЯТНЫЙ!
Здоровья ей! Смотрел видео падения, очень было страшно...
Рекомендуем