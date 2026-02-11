Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде

Линдси Вонн перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде.

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде.

В конце января спортсменка на тренировке получила травму – порвала крестообразные связки колена. Несмотря на это, она решила принять участие в Олимпийских играх, но во время соревнований упала и получила перелом большеберцовой кости.

«Сегодня у меня прошла третья операция, и она была успешной. Сегодня «успех» значит для меня совсем не то, что несколько дней назад. Я иду на поправку, и хотя прогресс медленный, я знаю, что все будет хорошо.

Я благодарна невероятному медицинскому персоналу, друзьям и семье, которые были рядом, а также за ту прекрасную волну любви и поддержки, что хлынула со всего мира.

Кроме того, огромные поздравления моим товарищам по команде и всем атлетам сборной США — вы вдохновляете меня и даете повод для гордости», – написала Вонн.

