Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что перенесла третью операцию после падения на Олимпиаде.
В конце января спортсменка на тренировке получила травму – порвала крестообразные связки колена. Несмотря на это, она решила принять участие в Олимпийских играх, но во время соревнований упала и получила перелом большеберцовой кости.
«Сегодня у меня прошла третья операция, и она была успешной. Сегодня «успех» значит для меня совсем не то, что несколько дней назад. Я иду на поправку, и хотя прогресс медленный, я знаю, что все будет хорошо.
Я благодарна невероятному медицинскому персоналу, друзьям и семье, которые были рядом, а также за ту прекрасную волну любви и поддержки, что хлынула со всего мира.
Кроме того, огромные поздравления моим товарищам по команде и всем атлетам сборной США — вы вдохновляете меня и даете повод для гордости», – написала Вонн.
