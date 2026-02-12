  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева – 21-я в коньковой «разделке» на 10 км, победила Карлссон, Андерссон – 2-я, Диггинс – 3-я
378

⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева – 21-я в коньковой «разделке» на 10 км, победила Карлссон, Андерссон – 2-я, Диггинс – 3-я

Лыжница Непряева заняла 21-е место в коньковой разделке на Олимпиаде-2026.

12 февраля российская лыжница Дарья Непряева финишировала 21-й в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии. Победу одержала шведка Фрида Карлссон.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 22.49,2

2. Эбба Андерссон (Швеция) – 46,6

3. Джесси Диггинс (США) – 49,7

4. Астри Ойре Шлинн (Норвегия) – 53,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 56,9

6. Каролине Симпсон-Ларсен (США) – 1.08,0

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.10,8

8. Элисон Маки (Канада) – 1.17,9

9. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.21,8

10. Леони Перри (Франция) – 1.22,0

11. Моа Илар (Швеция) – 1.28,3

12. Катержина Янатова (Чехия) – 1.29,4

13. Эмма Рибом (Швеция) – 1.38,7...

16. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.46,6...

21. Дарья Непряева (Россия) – 1.55,8

Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
logoлыжные гонки
logoОлимпийская сборная России
гонка 10 км (жен)
logoДарья Непряева
результаты
logoДжесси Диггинс
logoсборная Швеции жен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoТереза Штадлобер
logoНадин Фендрих
logoКаролине Симпсон-Ларсен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoФрида Карлссон
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoХейди Венг
logoАстрид Ойре Шлинн
сборная Чехии жен
logoКертту Нисканен
logoсборная Норвегии жен
Хелен Хоффман
logoЭмма Рибом
logoКатержина Янатова
logoПиа Финк
logoКатерина Ганц
logoсборная Беларуси жен
logoсборная Австрии жен
logoсборная Финляндии жен
Надя Келин
logoМоа Илар
logoсборная Италии жен
сборная Швейцарии жен
logoсборная США жен
logoЭбба Андерссон
logoКристин Фоснес
logoАнна Королева
378 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Люди которые пишут про допинг Карлссон видимо смотрят гонки раз в олимпиаду
Это человек высоких высот и низких низов
Ответ чистый раскат
Люди которые пишут про допинг Карлссон видимо смотрят гонки раз в олимпиаду Это человек высоких высот и низких низов
как это высоких высот и низких низов?
Диггинс просто пипец… сколько воли у нее
Ответ Виктор Ш.
Диггинс просто пипец… сколько воли у нее
Настоящий русский дух!
Ответ Виктор Ш.
Диггинс просто пипец… сколько воли у нее
С такой жуткой техникой проехать на тумбочку!
Ох девчонки что сотворили! Фрида ну какая красоточка то, двукратная олимпийская чемпионка! Эбба двукратная серебряная, а Джесси со сломанным ребром третья, аж смотреть после финиша было больно на нее
Ответ Колючий Пушистик
Ох девчонки что сотворили! Фрида ну какая красоточка то, двукратная олимпийская чемпионка! Эбба двукратная серебряная, а Джесси со сломанным ребром третья, аж смотреть после финиша было больно на нее
На нее всегда после финиша больно смотреть :))) (без под колов)
Джесси доумирала до медали. Слово подвиг тут не подходит
Ответ Гранитный камушек в груди
Джесси доумирала до медали. Слово подвиг тут не подходит
слабоумие и отвага подходит? :) если она тянет на таком пульсе выжимать из себя 110% мощности, то отчего ж и не срубить призовых напоследок. Замотали в корсет и вперёд. Может, съела ещё что :)
Ответ Гранитный камушек в груди
Джесси доумирала до медали. Слово подвиг тут не подходит
Так она почти всегда так выкладывается
Как бы сейчас Джесс не повезли на соседнюю койку к Линдси.
Ответ Ludas
Как бы сейчас Джесс не повезли на соседнюю койку к Линдси.
правильно она сделала, на марафон ее бы явно не хватило
Ответ чистый раскат
правильно она сделала, на марафон ее бы явно не хватило
Вопросов нет, выдающийся пример любви к спорту
Фрида красотка! Ну сколько же сил в этом хрупком теле, просто нет слов.
Ответ Edward Maya
Фрида красотка! Ну сколько же сил в этом хрупком теле, просто нет слов.
Ну, посравнению с другими девчонками она кобылка. Сил вагон. Наша Дашка вот хрупкая
Ответ stas msv
Ну, посравнению с другими девчонками она кобылка. Сил вагон. Наша Дашка вот хрупкая
Дашке сноуборд подходит больше
Не понимаю кто ждал тут борьбу за медали от Непряевой, совсем профаны, которые смотрят лыжи раз в 4 года? Дарья в России то проигрывала существенно той же Алине Пеклецовой.
Джесс, конечно, умеет себя выворачивать наизнанку. Техника рассыпается, когда она на пределе, однако скорость не теряется. Уникальный чемпионский характер, на зубах выгрызла медаль.
Ответ Александр Исаев
Джесс, конечно, умеет себя выворачивать наизнанку. Техника рассыпается, когда она на пределе, однако скорость не теряется. Уникальный чемпионский характер, на зубах выгрызла медаль.
характер-то есть, но вот чемпионствами не пахнет. Много навыигрывала?
Ответ Cashnet
характер-то есть, но вот чемпионствами не пахнет. Много навыигрывала?
Много.
На Фриде Карлссон я бы даже женился, будь я моложе.
Ну всем хороша девушка - красотка, обаяшка, на позитиве всегда и феноменальная чемпионка.
Ответ bel01
На Фриде Карлссон я бы даже женился, будь я моложе. Ну всем хороша девушка - красотка, обаяшка, на позитиве всегда и феноменальная чемпионка.
А согласия Карлссон на свадьбу , естественно , никто спрашивать не будет )
Ответ Lindsey Caroline Kildow-Vonn
А согласия Карлссон на свадьбу , естественно , никто спрашивать не будет )
Ну помечтать-то никому не запрещено ))
о господи опять умирает
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Карлссон выиграла золото в скиатлоне, Андерссон – 2-я, Венг – 3-я, Непряева – 17-я с отставанием в 4 минуты
7 февраля, 12:55
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 8-й в классическом масс-старте на 20 км, победила Матинтало, Диггинс – 2-я
25 января, 11:12
Рекомендуем
Главные новости
Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»
46 минут назад
Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки
сегодня, 13:41
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 13:30
Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж
сегодня, 13:01
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Превц, Кобаяси, Никайдо, Ланишек, Чофениг, Раймунд выступят в первой попытке на большом трамплине
сегодня, 12:33
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
сегодня, 12:17
Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026
сегодня, 11:50
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я
сегодня, 11:10
Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию
сегодня, 09:08
Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
вчера, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем