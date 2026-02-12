⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева – 21-я в коньковой «разделке» на 10 км, победила Карлссон, Андерссон – 2-я, Диггинс – 3-я
12 февраля российская лыжница Дарья Непряева финишировала 21-й в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии. Победу одержала шведка Фрида Карлссон.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 22.49,2
2. Эбба Андерссон (Швеция) – 46,6
3. Джесси Диггинс (США) – 49,7
4. Астри Ойре Шлинн (Норвегия) – 53,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 56,9
6. Каролине Симпсон-Ларсен (США) – 1.08,0
7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.10,8
8. Элисон Маки (Канада) – 1.17,9
9. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.21,8
10. Леони Перри (Франция) – 1.22,0
11. Моа Илар (Швеция) – 1.28,3
12. Катержина Янатова (Чехия) – 1.29,4
13. Эмма Рибом (Швеция) – 1.38,7...
16. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.46,6...
21. Дарья Непряева (Россия) – 1.55,8
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
Это человек высоких высот и низких низов
Ну всем хороша девушка - красотка, обаяшка, на позитиве всегда и феноменальная чемпионка.