⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева – 21-я в коньковой «разделке» на 10 км, победила Карлссон, Андерссон – 2-я, Диггинс – 3-я

Лыжница Непряева заняла 21-е место в коньковой разделке на Олимпиаде-2026.

12 февраля российская лыжница Дарья Непряева финишировала 21-й в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии. Победу одержала шведка Фрида Карлссон.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 22.49,2

2. Эбба Андерссон (Швеция) – 46,6

3. Джесси Диггинс (США) – 49,7

4. Астри Ойре Шлинн (Норвегия) – 53,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 56,9

6. Каролине Симпсон-Ларсен (США) – 1.08,0

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.10,8

8. Элисон Маки (Канада) – 1.17,9

9. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.21,8

10. Леони Перри (Франция) – 1.22,0

11. Моа Илар (Швеция) – 1.28,3

12. Катержина Янатова (Чехия) – 1.29,4

13. Эмма Рибом (Швеция) – 1.38,7...

16. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.46,6...

21. Дарья Непряева (Россия) – 1.55,8

