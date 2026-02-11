Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»

Бородавко: не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших атлетов.

Тренер Юрий Бородавко заявил, что не стремится оказать давление на российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

– На Олимпийских играх каждый старт важен. Но, естественно, у любого спортсмена есть свои коронные и любимые дистанции, свой индивидуальный стиль. Поэтому, конечно, мы ждем этих гонок на большие дистанции, чтобы посмотреть, как развернется борьба.

Но я не хочу, чтобы мои комментарии оказывали какое‑то давление на наших спортсменов и со стороны это выглядело бы как предвзятое отношение к кому‑то из атлетов. Все равно у каждого тренера есть свой профессиональный взгляд, свое понимание ситуации. И не всегда это мнение воспринимается адекватно, некоторые вообще рассматривают его как какую‑то целенаправленную критику.

– Речь про ваши высказывания после спринтерских гонок?

– Да, может быть и так. Люди пытаются читать между строк, – сказал Бородавко.

