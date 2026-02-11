Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»

Вылегжанин: Непряева и Коростелев еще поборются за медали на Олимпиаде.

Чемпион мира Максим Вылегжанин считает, что Дарья Непряева и Савелий Коростелев еще поборются за медали на Олимпиаде в Италии.

Накануне российские лыжники не прошли квалификацию в классическом спринте.

– Результаты неплохие. Думаю, что Даша, наверное, и сама хотела бы лучше. Савелий боролся до конца, остался на самом обидном месте, но выступление достойное. Они не спринтеры, поэтому такой был результат.

– Есть ли у ребят еще надежда на медали?

– Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными, есть разделка. Ребята молодые, амбициозные. Конечно, они еще поборются за медали, – сказал Вылегжанин.