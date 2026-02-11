  • Спортс
  • Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»

Вылегжанин: Непряева и Коростелев еще поборются за медали на Олимпиаде.

Чемпион мира Максим Вылегжанин считает, что Дарья Непряева и Савелий Коростелев еще поборются за медали на Олимпиаде в Италии.

Накануне российские лыжники не прошли квалификацию в классическом спринте.

– Результаты неплохие. Думаю, что Даша, наверное, и сама хотела бы лучше. Савелий боролся до конца, остался на самом обидном месте, но выступление достойное. Они не спринтеры, поэтому такой был результат.

– Есть ли у ребят еще надежда на медали?

– Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными, есть разделка. Ребята молодые, амбициозные. Конечно, они еще поборются за медали, – сказал Вылегжанин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Интересно даже послушать какой шанс может быть у Дарьи в марафоне на медаль. Ведь там никто колхозить в группе не будет из лидеров. После 10-15 км пойдут внатяг и Дарья сама не усидит в группе. Слишком разный уровень возможностей и готовности.
Дарья один раз в жизни бегала 50 км проиграв 5 минут Крупицкой , Сориной итд в Тюмене. Она вообще по складу , стилю и профилю в России все что угодно но не марафонщица. При ассовых шведках, Шлинн , Венг какая там медаль ?
Я очень уважаю Макса, но странно именно от него это слышать.
А когда последний раз представильница рф брала хоть какую-то медаль в марафоне!?
Эпошница лет 20 назад?
У домашних цыплят(Коростелев и Непряева) против витаминизированных бойлеров шансов нет
Сам то, обкурился что ли 🤡?
Непряева скорее всего сойдет с гонки не выдержит
Даша без шансов, Сава 6й.
