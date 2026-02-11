  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
5

Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»

Непряева об общении с иностранцами: нет никакого негатива, это все миф и бред.

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала об общении с иностранными спортсменами на Олимпиаде в Италии.

«Я всегда со всеми здороваюсь, мне в ответ тоже улыбаются. От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Я со всеми хорошо общаюсь, нет никакого негатива, это все миф и бред. Журналисты любят раздуть историю.

Просто есть спортсмены, которые сами по себе закрытые и ни с кем не общаются, смотрят исподлобья, не здороваются. Поэтому, наверное, и рождаются такие слухи и мифы о том, что российские спортсмены отличаются от иностранцев, у которых немного другой менталитет: они со всеми здороваются, а у нас принято только с теми, кого знаешь», – сказала Непряева.

«Меня многие не любят в России. Считают, что на Олимпиаде должна быть не я». Переживания Дарьи Непряевой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoДарья Непряева
logoлыжные гонки
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда рассуждают о закрытости и необщительности российских спортсменов, почему-то всегда забывают про такую важнейшую в этом вопросе вещь, как языковой барьер. Не секрет, что в Европе больший процент людей владеют английским, чем у нас, так уж сложилось. И "хмурый, смотрящий исподлобья русский" - это иногда обычный русский, который просто не говорит по-английски (или говорит, но не очень, поэтому стесняется, Крамер ещё в 2017 году об этой проблеме рассказывал и Панжинский или Крюков, помню, про онлайн-переводчики говорили). Иностранцы на таких смотрят и думают: "Какие угрюмые, даже не разговаривает с нами". Русские на них смотрят и думают: "Какие высокомерные, даже не разговаривают с нами". А как разговаривать-то? На языке жестов, или десяток переводчиков везде с собой таскать? 🤷🏻‍♂️
При всем уважении…
Может, уже достаточно интервью, а?
Можно уже сосредоточиться непосредственно на лыжных гонках?
Как будто бы слишком много фонового шума.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Каминский о неудачном выступлении россиян в спринте на Олимпиаде: «Не ожидал, что будет так плохо. Здесь целый комплекс проблем»
11 февраля, 10:50
Петухов о выступлении Коростелева и Непряевой в спринте: «Ожидал большего, потому что на Олимпийских играх конкуренция меньше, чем на Кубке мира»
10 февраля, 20:47
«Надо спрашивать Вяльбе, наш это уровень или нет». Тихонов о Коростелеве и Непряевой, выбывших в квалификации спринта на ОИ
10 февраля, 16:05
Рекомендуем
Главные новости
Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»
45 минут назад
Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки
сегодня, 13:41
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 13:30
Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж
сегодня, 13:01
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Превц, Кобаяси, Никайдо, Ланишек, Чофениг, Раймунд выступят в первой попытке на большом трамплине
сегодня, 12:33
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
сегодня, 12:17
Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026
сегодня, 11:50
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я
сегодня, 11:10
Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию
сегодня, 09:08
Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
вчера, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем