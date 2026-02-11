Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»

Непряева об общении с иностранцами: нет никакого негатива, это все миф и бред.

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала об общении с иностранными спортсменами на Олимпиаде в Италии.

«Я всегда со всеми здороваюсь, мне в ответ тоже улыбаются. От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Я со всеми хорошо общаюсь, нет никакого негатива, это все миф и бред. Журналисты любят раздуть историю.

Просто есть спортсмены, которые сами по себе закрытые и ни с кем не общаются, смотрят исподлобья, не здороваются. Поэтому, наверное, и рождаются такие слухи и мифы о том, что российские спортсмены отличаются от иностранцев, у которых немного другой менталитет: они со всеми здороваются, а у нас принято только с теми, кого знаешь», – сказала Непряева.

