Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
Фристайлистка Лундхольм, считающая себя мужчиной, не прошла квалификацию на ОИ.
Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, идентифицирующая себя как мужчина, не прошла квалификацию в женском могуле на Олимпийских играх-2026 в Италии.
В первом квалификационном раунде Лундхольм набрала 12,05 балла и заняла последнее, 29-е место. Во втором раунде она заработала 59,22 очка и стала в итоге 25-й, потеряв шанс на выход в финал.
По сообщениям СМИ, Лундхольм стала первым открытым трансгендером в истории зимних Олимпийских игр.
Ранее в интервью шведскому телеканалу SVT Лундхольм заявляла, что считает себя мужчиной, но при этом участвует в женских соревнованиях на тех же условиях, что и все остальные спортсменки. По ее словам, с этим все согласны.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Я так почему-то не понял логики, почему человек считающий себя мужчиной, заявился в женские соревнования ))
Потому что он п#######на
Я так почему-то не понял логики, почему человек считающий себя мужчиной, заявился в женские соревнования ))
Потому что де факто и де юре она женщина
Этой женщине помешали яйца
👍👍😂😂
Этой женщине помешали яйца
Или их отсутствие? Блин, я запутался 🤔
Слабенький оказался мужичок
Что значит "идентифицирует"? Это женщина в брюках, которая считает себя мужчиной? Или у неё мужская генетика, она операцию сделала? Если первое, то почему всем остальным не плевать, кем она себя считает? Пусть к психологу ходит.
Это просто поехавшая баба
Так это ж не трансгендер, а квир просто - для этих никаких ограничений быть не может :))
Шизофрения какая-то.
Респект таким парням!)
Не Смогул, бывает
Плохому трансгендеру ничего не мешает
Мне это не понять.Никогда.
