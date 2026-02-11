  • Спортс
Маркус Крамер: «Лыжным гонкам очень нужна Россия, все это понимают. Норвежцы в медиа говорят одно, в личном общении – другое»

Бывший тренер российских лыжников Маркус Крамер, который сейчас работает в команде Италии, высказался о возвращении российских лыжников на международные старты.

Непряева и Коростелев на Олимпиаде – это хорошо для мировых лыжных гонок?

– Однозначно. Я всегда говорил, что лыжному спорту нужна Россия. Вы же видите, что происходит: мужские гонки постоянно выигрывают норвежцы, женские – шведки. Это скучно. 

Савелий уже добавляет интереса. Он показывает очень хороший уровень, хотя ему непросто. Такое давление! Но я скажу, что Коростелев проделал хорошую работу. 

– Что думают на этот счет другие тренеры?

– Так же. По крайней мере, большинство точно. Политика – одно, а спорт – другое. У нас здесь – про спорт. И лыжным гонкам очень нужна Россия. Все это понимают.

– Норвежцы тоже?

– Пффф... Я не знаю. В медиа они говорят одно, в личном общении другое. Мне сложно сказать, что они думают на самом деле. 

– Собирает ли FIS мнения атлетов и тренеров на этот счет?

– Мы особо не видим боссов FIS. У нас нет контактов. Я не знаю, что происходит за закрытыми дверьми, о чем они говорят, что думают и как принимают решения. Хочется верить, что будут сдвиги в ближайшее время.

Я не скрываю, что работа в России – один из лучших периодов в моей карьере. Люблю спортсменов, люблю ваших людей... Борщ, водка – это тоже было хорошо, ха-ха. 

Мне очень грустно от всей этой ситуации. Уже должно греметь новое поколение, но молодые ребята пока даже не имеют возможности выступать, – сказал Крамер в интервью Спортсу’’. 

«В Европе часто говорят в лицо приятные вещи, а за спиной – не очень». Маркус Крамер скучает по России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
40 комментариев
Ну как можно не любить Маркуса, когда он так любит нас?!❤️🌸… А вообще действительно то что о нем говорят Устюгов, Ступак- он действительно по духу «наш человек👍»… и дело не в «борще и водке», а в широкой щедрой душе, любящей лыжи и спортсменов, свое тренерское дело… Повезло все таки итальянцам с тренером😊
Лыжам Россия вообще не нужна. Это местечковая конторка, не заинтересованная в прибыли. Короче не бизнес структура, а кружок по интересам. Они не могнув глазом отказались от самого выдающегося противостояния в истории лыжных гонок, которое могло ещё длиться десятилетие и кормить организацию. Это ведь космический уровень! Как Месми и Роналду, Кросби и Овечкин, Леброн и Карри...Возможно норвежцы не захотели отдавать звание лучшего лыжника в истории Большунову, для них это очень важно, важнее денег. Ну а Александру сочуствие, его карьера уничтожена, как и карьера Устюгова. Парням теперь с этим жить.
"Мы особо не видим боссов FIS. У нас нет контактов" - вот это главные слова и так явно во всех федерациях. И ведь они на полном серьёзе говорят, что спорт вне политики. Те кто принимает решения о проведениях соревнований, о допусках, даже не пытаются понять/разобраться как спорт устроен на самом деле, как там жизнь проходит, эти "товарищи" из другого общества и у них другое на повестке.
В медиа одно, в личном общении другое) все что нужно о них знать
Голову поднять боятся, а нас чему-то научить пытаются)
Как будто у нас по другому. Также говорим, что нужно "линии партии" чтобы не иметь проблем. Говорят то, что реально думают только всякие деды, которым уже ничего не нужно и ничего и не будет. Но у них там как правильно всевозможные степени деменции и несут они околесицу в основном
Странно Вы решили: делать выводы о целом народе по тому, как себя ведут лыжники... Так ведь и о нас будут выводы делать по высказываниям отдельных особей)
Какие хорошие слова…
Лыжным гонкам нужна конкуренция, а не песочница с двумя детьми, отбирающими у других игрушки. Возвращение Раши ничего НЕ изменит координально. 2 страны - это не конкуренция, это звездец по развитию спорта!
И конкуренция не только у мужиков должна развиваться, но и у баб. Шведобабы такие же бесячие.
____________
Садись, два.
По русскому и по здравому смыслу.

Интересно, почему все, кто поливает нашу страну и российских спортсменов на этом ресурсе, такие трусливые?
Ну, кому ни начну отвечать, все «ограничили возможность ответить»😂
Только врчтли норвежцы перестанут выигрывать,если вдруг вернутся российские лыжники
