Маркус Крамер: «Лыжным гонкам очень нужна Россия, все это понимают. Норвежцы в медиа говорят одно, в личном общении – другое»

Тренер Крамер: лыжным гонкам очень нужна Россия.

Бывший тренер российских лыжников Маркус Крамер, который сейчас работает в команде Италии, высказался о возвращении российских лыжников на международные старты.

– Непряева и Коростелев на Олимпиаде – это хорошо для мировых лыжных гонок?

– Однозначно. Я всегда говорил, что лыжному спорту нужна Россия. Вы же видите, что происходит: мужские гонки постоянно выигрывают норвежцы, женские – шведки. Это скучно.

Савелий уже добавляет интереса. Он показывает очень хороший уровень, хотя ему непросто. Такое давление! Но я скажу, что Коростелев проделал хорошую работу.

– Что думают на этот счет другие тренеры?

– Так же. По крайней мере, большинство точно. Политика – одно, а спорт – другое. У нас здесь – про спорт. И лыжным гонкам очень нужна Россия. Все это понимают.

– Норвежцы тоже?

– Пффф... Я не знаю. В медиа они говорят одно, в личном общении другое. Мне сложно сказать, что они думают на самом деле.

– Собирает ли FIS мнения атлетов и тренеров на этот счет?

– Мы особо не видим боссов FIS . У нас нет контактов. Я не знаю, что происходит за закрытыми дверьми, о чем они говорят, что думают и как принимают решения. Хочется верить, что будут сдвиги в ближайшее время.

Я не скрываю, что работа в России – один из лучших периодов в моей карьере. Люблю спортсменов, люблю ваших людей... Борщ, водка – это тоже было хорошо, ха-ха.

Мне очень грустно от всей этой ситуации. Уже должно греметь новое поколение, но молодые ребята пока даже не имеют возможности выступать, – сказал Крамер в интервью Спортсу’’.

