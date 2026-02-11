Норвежец Стенсхаген досрочно покинет Олимпиаду из-за простуды
Норвежский лыжник Стенсхаген покинет Олимпиаду из-за простуды.
Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген не примет участия в оставшихся гонках Олимпиады-2026, сообщил врач команды Уве Фераген.
На Олимпиаде Стенсхаген выступил в скиатлоне, где занял 21-е место, став худшим из норвежцев.
«К сожалению, у Маттиса появились симптомы простуды, поэтому он возвращается домой», – заявил Фераген.
Лыжникам осталось пробежать на Играх-2026 гонку с раздельным стартом на 10 км, эстафету, командный спринт и масс-старт.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Dagbladet
И ещё в том же сезоне Сундби под 30 лет вдруг стал доминатором в кубке мира на долгие годы
Да он бы и в принципе уже нигде не бежал, и разделка и марафон укомплектована.
10ку бегут Клебо, Амундсен, Хедегард и Ниенге. (Эмиль естественно мимо).
В эстафете конькистов хватает.
На 50 марафон классикой , на 2 места кроме Клебо и Ниенге претендуют Амундсен и Иверсен. Рии уже ничего не остаётся. Он должен был бежать вместо Ниенге 10 км. Тот и так бежит этап эстафеты и 50 км.