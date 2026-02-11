13

Норвежец Стенсхаген досрочно покинет Олимпиаду из-за простуды

Норвежский лыжник Стенсхаген покинет Олимпиаду из-за простуды.

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген не примет участия в оставшихся гонках Олимпиады-2026, сообщил врач команды Уве Фераген.

На Олимпиаде Стенсхаген выступил в скиатлоне, где занял 21-е место, став худшим из норвежцев. 

«К сожалению, у Маттиса появились симптомы простуды, поэтому он возвращается домой», – заявил Фераген.

Лыжникам осталось пробежать на Играх-2026 гонку с раздельным стартом на 10 км, эстафету, командный спринт и масс-старт.

Маттис Стенсхаген
Теперь стало понятно, почему Стенсхагена так рубануло на скиатлоне. Видимо, уже начал заболевать. Очень жалко. ТдС в его исполнении был шикарным.
Маттиса реально жалко. Человек на пороге 30-летия нашел лучшую форму в карьере, выиграл свои первые этапы КМ, мощно выступил на ТдС, заслуженно получил место в сборной и в первой же гонке подхватил простуду. Теперь буду болеть за него, чтоб взял дистанционный МХГ, шансы в этом сезоне неплохие.
Напоминает пусть Йесперсена в 14 году. Сильное начало сезона, подиум в Давосе, победа на горе, второе место на ТдС, попадание в олимпийский состав. Но на самих ОИ не получилось
Йесперсен после Тура ничего не показывал в карьере вообще. И это странно. Тогда ещё Нельсон у шведов из ниоткуда взялся в 28 лет прям перед Олимпиадой, на ней хорошо выступил, затащил первый этап эстафеты, а потом также внезапно пропал.
И ещё в том же сезоне Сундби под 30 лет вдруг стал доминатором в кубке мира на долгие годы
ну про Сунбю и дисквал как бы всё понятно... Да и вообще, любой середняк кто днил в годы праймового здоровья (20-27 лет в циклике), ближе к 30 резко прорывается в супертоп, в возрасте когда обычные нормальные спортсмены уже проходят свой скоростной пик возможностей, можно уверенно сказать, человек вмазался препаратами. Вспоминается ещё Улсбю-Ройселанд, например. 30-летний доминатор из ниоткуда.
Уже никто, он принял участие в одной гонке.
Да он бы и в принципе уже нигде не бежал, и разделка и марафон укомплектована.
А кто-то его заменит?
Мда, Стенсхаген так убивался на ТДС, чтобы его заметили, а в итоге получил шиш со своих стараний
Тут пишут с Рии связались , вопрос зачем и куда.
10ку бегут Клебо, Амундсен, Хедегард и Ниенге. (Эмиль естественно мимо).
В эстафете конькистов хватает.
На 50 марафон классикой , на 2 места кроме Клебо и Ниенге претендуют Амундсен и Иверсен. Рии уже ничего не остаётся. Он должен был бежать вместо Ниенге 10 км. Тот и так бежит этап эстафеты и 50 км.
