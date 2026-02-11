Норвежец Стенсхаген досрочно покинет Олимпиаду из-за простуды

Норвежский лыжник Стенсхаген покинет Олимпиаду из-за простуды.

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген не примет участия в оставшихся гонках Олимпиады-2026, сообщил врач команды Уве Фераген.

На Олимпиаде Стенсхаген выступил в скиатлоне, где занял 21-е место, став худшим из норвежцев.

«К сожалению, у Маттиса появились симптомы простуды, поэтому он возвращается домой», – заявил Фераген.

Лыжникам осталось пробежать на Играх-2026 гонку с раздельным стартом на 10 км, эстафету, командный спринт и масс-старт.