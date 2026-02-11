  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
21

⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й

Норвежец Йенс Офтебру выиграл золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026.

Норвежец Йенс Люрос Офтебру одержал победу в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжное двоеборье

Мужчины

Нормальный трамплин + гонка 10 км

1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 29.59,4

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 1,0

3. Ээро Хирвонен (Финляндия) – 2,5

4. Штефан Реттенеггер (Австрия) – 17,6

5. Илкка Херола (Финляндия) – 22,1

6. Кристьян Ильвес (Эстония) – 41,1

7. Андреас Скоглунд (Норвегия) – 1.05,9

8. Йоханнес Ридзек (Германия) – 1.09,4

Опубликовала: Анна Лаптева
logoЙенс Люрос Офтебру
двоеборье
logoВинценц Гайгер
результаты
logoОлимпиада-2026
logoЮлиан Шмид
Штефан Реттенеггер
Йоханнес Ридзек
logoсборная Австрии
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Лампартер
logoсборная Германии
logoЭэро Хирвонен
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличная гонка.Как ожили австриец с финном,но Офтебро класс свой гоночный подтвердил всё же.
1. Эйнар Люрос Офтебру (Норвегия) – 29.59,4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Исправьте, у вас ошибка, победил Йенс, а не Эйнар.
Офтебрята хорошо отпрыгали. Вполне могут оба оказаться на подиуме. Хотя много людей плотненько разместилось в пределах 40 сек.
Похоже такая разбитая трасса совсем не для Гайгера...тяжеловат он.
Иначе такой провал и не обьяснить
гайгер с ватабе аж фотофиниш устроили )
нда, трасса ужасна по качеству.
если в середине февраля на высоте 1000 м в Европе температура +5, то в будущем как будто бы зимние игры в Европе смогут проводить лет еще максимум 30-40.
наконец-то на нормальном
Ребят, кто-то смотрел? Что случилось с Гайгером? Он упал или что? Жуткое отставание... Следила по фис
Ответ Thumbelina Stein
Ребят, кто-то смотрел? Что случилось с Гайгером? Он упал или что? Жуткое отставание... Следила по фис
Его просто вырубило в подъёме
Ответ artembabich666
Его просто вырубило в подъёме
Жесть... Спасибо большое за ответ .
Лучший лыжник кубка мира по двоеборью перемолол всех соперников.
Вот за это я и люблю двоеборье
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Коростелев о протесте Финляндии на результаты спринта на Олимпиаде: «Слышал, что использование клистерного ролика разрешили»
44 минуты назад
Бразильский горнолыжник Бротен стал первым медалистом зимних Олимпиад из Южной Америки
сегодня, 13:41
⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й
сегодня, 13:30
Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта на Олимпиаде-2026. Финны считают, что Норвегия и США нарушили правила подготовки лыж
сегодня, 13:01
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Превц, Кобаяси, Никайдо, Ланишек, Чофениг, Раймунд выступят в первой попытке на большом трамплине
сегодня, 12:33
⚡ Олимпиада-2026. Лыжи. Норвегия с Венг и Шлинн победила, Швеция с Карлссон и Сундлинг – 2-я, Финляндия с Нисканен и Йоэнсуу – 3-я
сегодня, 12:17
Эбба Андерссон дважды упала и потеряла лыжу в женской эстафете на Олимпиаде-2026
сегодня, 11:50
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я
сегодня, 11:10
Министр спорта Татарстана сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию
сегодня, 09:08
Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
вчера, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем