⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
Норвежец Йенс Офтебру выиграл золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026.
Норвежец Йенс Люрос Офтебру одержал победу в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Италии.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжное двоеборье
Мужчины
Нормальный трамплин + гонка 10 км
1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 29.59,4
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 1,0
3. Ээро Хирвонен (Финляндия) – 2,5
4. Штефан Реттенеггер (Австрия) – 17,6
5. Илкка Херола (Финляндия) – 22,1
6. Кристьян Ильвес (Эстония) – 41,1
7. Андреас Скоглунд (Норвегия) – 1.05,9
8. Йоханнес Ридзек (Германия) – 1.09,4
Опубликовала: Анна Лаптева
