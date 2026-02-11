⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й

Норвежец Йенс Офтебру выиграл золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026.

Норвежец Йенс Люрос Офтебру одержал победу в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Италии.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжное двоеборье

Мужчины

Нормальный трамплин + гонка 10 км

1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 29.59,4

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 1,0

3. Ээро Хирвонен (Финляндия) – 2,5

4. Штефан Реттенеггер (Австрия) – 17,6

5. Илкка Херола (Финляндия) – 22,1

6. Кристьян Ильвес (Эстония) – 41,1

7. Андреас Скоглунд (Норвегия) – 1.05,9

8. Йоханнес Ридзек (Германия) – 1.09,4