  • Губерниев о 17-м месте Непряевой в скиатлоне: «Это наш уровень сейчас. Чудес не бывает, отстранение бесследно не проходит»
22

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что у лыжницы Дарьи Непряевой невысокие шансы взять медаль на Олимпиаде.

Непряева заняла в скиатлоне 17-е место, финишировав с отставанием в 3 минуты и 56,1 секунды от победительницы – Фриды Карлссон из Швеции. На финальном круге россиянка упала. 

«Объективно, тяжело было рассчитывать сегодня на медаль. Все прекрасно понимают, что больше шансов у Савелия [Коростелева]. Учитывая раздолбайство в фигурном катании, я боюсь уже что‑то прогнозировать. Это наш уровень сейчас.

Поэтому при стечении обстоятельств Даша может бороться за высокие места, если не упадет, зацепиться за соперников. Впереди марафон, разделка.

Глобально, мне кажется, у Коростелева, в фигурном катании, в ски-альпинизме больше шансов. Даше трудно, но это показатель наших лыж сегодня — чудес не бывает. Отстранение бесследно не проходит», – сказал Губерниев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Это уровень исключительно Непряевой, а не всех лыж.
уровень остальных еще хуже или такой же, этоу ровень обладательницы кубка России предыдущего сезона . Пеклецову пока не рассматриваю она еще не сформировалась, ей год-два надо, тогда посмотрим. Степанова хороша на этапе эстафеты.
В этом сезоне непряева классикой на дистанционных гонках на кубке России не попадала даже восьмёрку.
Не надо выдавать за действительность что результат непряемой , что это уровень российских лыж. На олимпиаде нет российских лыжниц, а есть лыжница с российским паспортом. Которая последние полтора месяца готовилась одна без тренера, и без команды сервесеров тяжело подготовить лыжи и подобрать нужную структуру. Но этого не понимает дилетант губа и лезет везде со своим мнением.
Странно, что Вяльбе не упомянул
Да, прям удивительно.
Дима, я так понимаю, ты про своё «отстранение»? Когда голова отдельно, а мозг отдельно живут
Дарья пробежала хорошо. Исполнила свою мечту. И от нее никто не требует никаких медалей или мест в шестерке.
К федерации и к уровню лыж в России тоже никаких вопросов.
Получаем удовольствие от участия спортсменов из России на ОИ.
Кто его находит и берёт у него интервью? По-моему это надо игнорировать и нигде на серьёзных ресурсах не упоминать.
При чем тут отстранение, в 2018 в Пхенчхане был такой же уровень, даже хуже- от 18 места и ниже. Одна Наталья прорвалась на 8 место, но это Наталья она одна и соответствует мировому уровню. За 20 лет она одна появилась, все остальные извините уж меня, но среднего и чуть выше среднего уровня и в основном одного этапа.
Удивляюсь что молодое поколение вообще воспринимает его как некоего эксперта по всему спорту. Дутая ( сми) величина да и только.
Так в фигурном катании раздойбайство или загавар)?
Губер забыл добавить что это наш урлвень всегда тпкой
