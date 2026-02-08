Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»

Виталий Смирнов: Непряева не смогла бы бороться за медаль в скиатлоне.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член МОК Виталий Смирнов считает, что российская лыжница Дарья Непряева не претендовала на медаль в скиатлоне на Олимпиаде .

Непряева заняла в скиатлоне 17-е место, финишировав с отставанием 3 минуты и 56,1 секунды от победительницы – шведки Фриды Карлссон. На финальном круге россиянка упала.

«Непряевой в скиатлоне явно медаль не светила, раз она 17‑й пришла. Даже если бы не упала, вряд ли бы она что‑то смогла. Там пятерка сразу оторвалась, ушла вперед. И между собой они разыгрывали эти медали», – сказал Смирнов.

