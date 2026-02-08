Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»
Виталий Смирнов: Непряева не смогла бы бороться за медаль в скиатлоне.
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), почетный член МОК Виталий Смирнов считает, что российская лыжница Дарья Непряева не претендовала на медаль в скиатлоне на Олимпиаде.
Непряева заняла в скиатлоне 17-е место, финишировав с отставанием 3 минуты и 56,1 секунды от победительницы – шведки Фриды Карлссон. На финальном круге россиянка упала.
«Непряевой в скиатлоне явно медаль не светила, раз она 17‑й пришла. Даже если бы не упала, вряд ли бы она что‑то смогла. Там пятерка сразу оторвалась, ушла вперед. И между собой они разыгрывали эти медали», – сказал Смирнов.
Дарья Непряева: «Я пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира»
Дарья молодец. Набирается опыта, все будет хорошо!
Все остальные опыт то теряют🤷♂️
Чего набирается))))))?
А что так ??? Мало тренировок ?
после гонки, прогнозы на гонку у всех стопроцентно точные:)
Медаль, это из разряда фантазии, там вон какие тигрицы, а она ещё котенок. На следующей олимпиаде, вполне возможно.
