Эбба Андерссон потеряла в снегу часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде
Шведская лыжница Андерссон разбила свою медаль на Олимпиаде-2026.
Шведская лыжница Эбба Андерссон случайно разбила серебряную медаль, которую завоевала в скиатлоне на Олимпиаде-2026.
Победительницей гонки стала ее соотечественница Фрида Карлссон.
«Я бежала за Фридой, и в этой спешке моя медаль упала в снег и разбилась на три части. Сейчас я надеюсь, что у организаторов есть запасной план на случай поломки медалей.
Я подумала: черт, это было очень глупо. Потом я попыталась ее починить, и одна из трех частей улетела куда-то в совершенно другое место, где и осталась. В конце концов мы сдались», – сказала Андерссон.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: SVT
Качество медали просто супер, раз сломалась в первые же минуты,она что из стекла. А Эбба типичная шведка, без приключений как без пряников.
Эбба сильна, ломает брусок металла на три части на раз два
😄
ПроЭББАла.
Во, Олимпийские медальки сделали- из трёх частей состоят, да ещё и бьются((. Там ни грамма серебра что ли нет?! Со школы помню, что серебро- это благородный металл.... Или уже нет?!!))
Благородные металлы в понимании школы это про окисление, а не про прочность или твердость
Все мы немного Эбба Андерссон)
сэкономили макаронники на медалях
Прикольное качество медалек
Там че, шоколадные медали что ли?)
Шведки все из анекдота про стальные шарики и пустую закрытую комнату : "один шарик сломал, другой потерял". Ожидаемо)
Завтра на этом месте будет вырыта большая яма, но ничего не найдут. А где-то будут продавать тот самый кусочек медали Эббы.
