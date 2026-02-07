Эбба Андерссон потеряла в снегу часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде

Шведская лыжница Андерссон разбила свою медаль на Олимпиаде-2026.

Шведская лыжница Эбба Андерссон случайно разбила серебряную медаль, которую завоевала в скиатлоне на Олимпиаде-2026.

Победительницей гонки стала ее соотечественница Фрида Карлссон .

«Я бежала за Фридой, и в этой спешке моя медаль упала в снег и разбилась на три части. Сейчас я надеюсь, что у организаторов есть запасной план на случай поломки медалей.

Я подумала: черт, это было очень глупо. Потом я попыталась ее починить, и одна из трех частей улетела куда-то в совершенно другое место, где и осталась. В конце концов мы сдались», – сказала Андерссон.

