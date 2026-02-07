  • Спортс
Эбба Андерссон потеряла в снегу часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде

Шведская лыжница Андерссон разбила свою медаль на Олимпиаде-2026.

Шведская лыжница Эбба Андерссон случайно разбила серебряную медаль, которую завоевала в скиатлоне на Олимпиаде-2026. 

Победительницей гонки стала ее соотечественница Фрида Карлссон.

«Я бежала за Фридой, и в этой спешке моя медаль упала в снег и разбилась на три части. Сейчас я надеюсь, что у организаторов есть запасной план на случай поломки медалей.

Я подумала: черт, это было очень глупо. Потом я попыталась ее починить, и одна из трех частей улетела куда-то в совершенно другое место, где и осталась. В конце концов мы сдались», – сказала Андерссон. 

Олимпийский дебют Дарьи Непряевой: падение и 17-е место – как оценить?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: SVT
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Качество медали просто супер, раз сломалась в первые же минуты,она что из стекла. А Эбба типичная шведка, без приключений как без пряников.
Ответ Doctor West
Качество медали просто супер, раз сломалась в первые же минуты,она что из стекла. А Эбба типичная шведка, без приключений как без пряников.
Эбба сильна, ломает брусок металла на три части на раз два
Ответ Poweronin
Эбба сильна, ломает брусок металла на три части на раз два
😄
Во, Олимпийские медальки сделали- из трёх частей состоят, да ещё и бьются((. Там ни грамма серебра что ли нет?! Со школы помню, что серебро- это благородный металл.... Или уже нет?!!))
Ответ Лизавета Анна -Мария
Во, Олимпийские медальки сделали- из трёх частей состоят, да ещё и бьются((. Там ни грамма серебра что ли нет?! Со школы помню, что серебро- это благородный металл.... Или уже нет?!!))
Благородные металлы в понимании школы это про окисление, а не про прочность или твердость
Все мы немного Эбба Андерссон)
сэкономили макаронники на медалях
Прикольное качество медалек
Там че, шоколадные медали что ли?)
Шведки все из анекдота про стальные шарики и пустую закрытую комнату : "один шарик сломал, другой потерял". Ожидаемо)
Завтра на этом месте будет вырыта большая яма, но ничего не найдут. А где-то будут продавать тот самый кусочек медали Эббы.
