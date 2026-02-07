Мария Захарова: «Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием»
Мария Захарова: МОК должен вернуть мировой спорт мировому спорту.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию The New York Times, в которой говорится о возможном снятии санкций с российского спорта.
В публикации американского издания утверждается, что на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане перед началом Олимпиады-2026 члены комитета выразили готовность приветствовать возвращение России на соревнования.
«МОК должен вернуть мировой спорт мировому спорту. Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием», – сказала Захарова.
МОК может снять санкции с российского спорта (The New York Times)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
