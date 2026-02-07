  • Спортс
  • Мария Захарова: «Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием»
20

Мария Захарова: МОК должен вернуть мировой спорт мировому спорту.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию The New York Times, в которой говорится о возможном снятии санкций с российского спорта. 

В публикации американского издания утверждается, что на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане перед началом Олимпиады-2026 члены комитета выразили готовность приветствовать возвращение России на соревнования. 
 
«МОК должен вернуть мировой спорт мировому спорту. Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием», – сказала Захарова. 

МОК может снять санкции с российского спорта (The New York Times)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Мария Захарова
отстранение и возвращение России
20 комментариев
Вот неужели нельзя было просто сказать что да, мы приветствуем это решение, если оно будет принято. Без вот этих, уже набивших оскомину штампов.
М. Захарова должна вернуть Финляндию в КБ.
Ответ Ivan Petrov
М. Захарова должна вернуть Финляндию в КБ.
Что это КБ?
Ответ мы есть чемпионы
Что это КБ?
Ну не хотите в КБ, верните в «Градусы»🤷‍♂️
По вечерам пятницы Захарова и Медведев всегда особенно активны и остры на язык
Они прямо зациклены на извращениях). Где они их находят? Вот победила итальянка конькобежка. Сразу ребенка своего схватила вместе с флагом. Это извращение? В хоккей женский сборные играют? Может это извращение? Неужели самим не противно нести околесицу.
Ответ agentkuper
Они прямо зациклены на извращениях). Где они их находят? Вот победила итальянка конькобежка. Сразу ребенка своего схватила вместе с флагом. Это извращение? В хоккей женский сборные играют? Может это извращение? Неужели самим не противно нести околесицу.
Невозможно!!!! Всё знают что там одни ЛГБТ-Трансгендеры!! Ну кроме Донни и республиканцев... Тее пока наши и борятся за традиционные ценности ( опустим дело Эпштейна, это всё радужные демократы наговаривают)
"Спорту - спорт" (Захарова).
Миру - мир...

Ноздрям - стимулятор порошковый на основе Erythroxylum coca. )))
Хороший тост! Выпьем за это, Мария!
Куда ж без ее "экспертного мнения" )))
Остап Бендер: беспризорные дети находятся без призора.
Мария Захарова: вернуть мировой спорт мировому спорту.
Олимпиада без Захаровой , деньги на ветер.
По маленькой, по маленькой, чем поят лошадей!
