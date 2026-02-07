  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026
23

Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026

Гутерриш призвал все страны соблюдать перемирие во время Олимпиады-2026.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Италии призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие.

«Единственная схватка народов, которая может иметь место, должна происходить на спортивной площадке, а не на поле боя. Я призываю все стороны конфликта соблюдать олимпийское перемирие», – сказал Гуттериш.

Генсекретарь ООН назвал Олимпийские и Паралимпийские игры «маяком надежды» на мир и человечность.

Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Известия
ООН
logoОлимпиада-2026
Политика
Антониу Гутерриш
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо, что РФ нет на олимпиаде.. Не нам значит.
Ответ Den3Lo
Хорошо, что РФ нет на олимпиаде.. Не нам значит.
И не говорите!
Но ведь в Олимпиаде участвует только одна сторона….
ООН это насквозь прогнившая бесполезная лживая лицемерная структура. Скорее всего доживающая свои последние дни.
Ну России нет на этой спортивной площадке, есть лишь чуточка нейтральных. без флага и гимна, которых даже не допустили на праздник открытия Олимпиады! К кому Гуттериш тогда обращается, может к американцам, чтоб не нападали на Иран, Кубу итд!
"Единственная схватка народов, которая может иметь место, должна происходить на спортивной площадке, а не на поле боя."
Дык вы нас к этой схватке не допустили, умники.
Нам плевать. Пасха, Олимпиада, Рождество или Масленица. Целевые цели будут достигнуты
Гутерриш, иди... по адресу. Лучше прекрати антисемитизм, займись проблемами в Судане или хотя бы что-нибудь полезное сделай для планеты, а не просиживай штаны и деньги просто так не получай.
ООН абсолютно дисфункциональная организация
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
7 февраля, 16:09
Актриса Шарлиз Терон выступила с речью на открытии зимней Олимпиады: «Давайте помнить, что мы все равны, и надеяться на мир во всем мире»
7 февраля, 10:24
Сборную Израиля и вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026 в Милане
7 февраля, 06:28
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем