Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026
Гутерриш призвал все страны соблюдать перемирие во время Олимпиады-2026.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Италии призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие.
«Единственная схватка народов, которая может иметь место, должна происходить на спортивной площадке, а не на поле боя. Я призываю все стороны конфликта соблюдать олимпийское перемирие», – сказал Гуттериш.
Генсекретарь ООН назвал Олимпийские и Паралимпийские игры «маяком надежды» на мир и человечность.
Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Известия
Дык вы нас к этой схватке не допустили, умники.
ООН абсолютно дисфункциональная организация