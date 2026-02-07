Генеральный секретарь ООН Гутерриш призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026

Гутерриш призвал все страны соблюдать перемирие во время Олимпиады-2026.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Италии призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие.

«Единственная схватка народов, которая может иметь место, должна происходить на спортивной площадке, а не на поле боя. Я призываю все стороны конфликта соблюдать олимпийское перемирие», – сказал Гуттериш.

Генсекретарь ООН назвал Олимпийские и Паралимпийские игры «маяком надежды» на мир и человечность.

Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.