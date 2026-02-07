Мама Непряевой о ее 17-м месте в скиатлоне: «Человек впервые стартует на Олимпиаде, а мы сразу хотим всех шапками закидать. Такого чуда не бывает»

Мама Непряевой высказалась о ее 17-м месте в скиатлоне на Олимпиаде.

Ирина Непряева, мать российской лыжницы Дарьи Непряевой, поделилась впечатлениями от выступления спортсменки в скиатлоне на Олимпиаде -2026.

Непряева заняла 17-е место, финишировав с отставанием в 3 минуты и 56,1 секунды от победительницы – Фриды Карлссон из Швеции. На финальном круге россиянка упала.

«Все боролись, более именитые спортсмены также заваливались, падали, но дальше вставали и продолжали гонку. Человек впервые стартует на Олимпиаде, а мы сразу хотим всех шапками закидать. Такого чуда не бывает.

Сейчас не могу кричать, что все исправим. Давайте реально смотреть на вещи. Все ждут хорошее выступление. Сами знаете, что Олимпиада – это первый, второй, третий, а дальше уже не важно, на шестом ты месте или десятом.

Но кто-то это делает впервые, а у кого-то опыт уже больше чем у Натальи Непряевой. Например, как у Хейди Венг или Джессики Диггинс. Давайте подождем, пока ребята переборют сами себя и почувствуют себя фаворитами этой борьбы, а не просто ее участниками», – сказала мама спортсменки.

