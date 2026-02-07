  • Спортс
Мама Непряевой о ее 17-м месте в скиатлоне: «Человек впервые стартует на Олимпиаде, а мы сразу хотим всех шапками закидать. Такого чуда не бывает»

Мама Непряевой высказалась о ее 17-м месте в скиатлоне на Олимпиаде.

Ирина Непряева, мать российской лыжницы Дарьи Непряевой, поделилась впечатлениями от выступления спортсменки в скиатлоне на Олимпиаде-2026. 

Непряева заняла 17-е место, финишировав с отставанием в 3 минуты и 56,1 секунды от победительницы – Фриды Карлссон из Швеции. На финальном круге россиянка упала. 

«Все боролись, более именитые спортсмены также заваливались, падали, но дальше вставали и продолжали гонку. Человек впервые стартует на Олимпиаде, а мы сразу хотим всех шапками закидать. Такого чуда не бывает.

Сейчас не могу кричать, что все исправим. Давайте реально смотреть на вещи. Все ждут хорошее выступление. Сами знаете, что Олимпиада – это первый, второй, третий, а дальше уже не важно, на шестом ты месте или десятом.

Но кто-то это делает впервые, а у кого-то опыт уже больше чем у Натальи Непряевой. Например, как у Хейди Венг или Джессики Диггинс. Давайте подождем, пока ребята переборют сами себя и почувствуют себя фаворитами этой борьбы, а не просто ее участниками», – сказала мама спортсменки. 

Олимпийский дебют Дарьи Непряевой: падение и 17-е место – как оценить?

Да это может быть и последняя Олимпиада для неё, и шансов больше не будет.
Белорукова на своих 1-х ОИ в Корее бронзу в спринте взяла и моложе Дарьи была тогда.
Ответ Лида_1116995157
Белорукова на своих 1-х ОИ в Корее бронзу в спринте взяла и моложе Дарьи была тогда.
А старшая сестра Дарьи Наталья старше Белоруковой и на тех ОИ не выиграла ничего в личке, в спринте была за Белоруковой как раз, на дистанциях за медали не боролась, в том сезоне она только раскрывалась и боролась только за места в десятке, в скиатлоне была 8-й. И это при полноценной команде. А этот сезон у неё не был первым на кубке мира. Но Наталья прогрессировала дальше, и Дарья тоже может прогрессировать.
Ответ Лида_1116995157
Белорукова на своих 1-х ОИ в Корее бронзу в спринте взяла и моложе Дарьи была тогда.
Бана не было и была полноценная подводка через КМ годами!
Большунов на первой Олимпиаде взял 4 серебра, ему было 20 лет. Посмотрим, что завтра покажет маменькин сыночек
Нужно сделать отдельный сайт с комментариями мам , пап дядь и других родственников спортсменов на спортс
Мы ничего не хотим. Это губа и пердун какой то с окр скулят. Мы все понимаем.
Тут даже не место занятое,а какой отрыв,как по мне очень слабое выступление,для неё Олимпиада-посто участие.Сильнейшие наши лыжницы это Степанова ,Наталья Коростылёва(Нееряева) и Пехлецова-у них были бы шансы.Очень жаль Большунова ,только он ,когда в форме главный и основной претендент на Победу и призы в дистанционных гонках,остальные практически без шансов
Ответ Andry 72
Тут даже не место занятое,а какой отрыв,как по мне очень слабое выступление,для неё Олимпиада-посто участие.Сильнейшие наши лыжницы это Степанова ,Наталья Коростылёва(Нееряева) и Пехлецова-у них были бы шансы.Очень жаль Большунова ,только он ,когда в форме главный и основной претендент на Победу и призы в дистанционных гонках,остальные практически без шансов
Коростылёва? Может Терентьева?
Ответ Andry 72
Тут даже не место занятое,а какой отрыв,как по мне очень слабое выступление,для неё Олимпиада-посто участие.Сильнейшие наши лыжницы это Степанова ,Наталья Коростылёва(Нееряева) и Пехлецова-у них были бы шансы.Очень жаль Большунова ,только он ,когда в форме главный и основной претендент на Победу и призы в дистанционных гонках,остальные практически без шансов
Степанова? Можно Крупицкая, Баранова, Пеклецова и тп? Степанова даже в топ 15 на кубке России не входит по очкам, что уж про мир говорить
