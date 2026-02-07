Дарья Непряева: «Мы с Коростелевым рушим миф, что спортсмены из нашей страны суровы. Мы со всеми общаемся»

Непряева: мы с Коростелевым рушим миф, что спортсмены из нашей страны суровы.

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как к ней относятся иностранные соперницы.

— Как реагируют иностранцы — не сталкивалась ли с хейтом?

— Лично у меня очень хорошие отношения с иностранцами. И у Савелия (Коростелева) тоже. Мы не закрываемся, со всеми здороваемся. Все с нами приветливы. То, что спортсмены из других стран к нам плохо относятся — это миф. Наверное, это те, кто сами… Просто есть очень много российских спортсменов, которые даже на соревнованиях внутри страны делают лицо кирпичом и проходят мимо, никогда не поздороваются. Все время серьезные, не улыбаются. Наверное, из-за них могут думать, что русские неприветливы.

Но мы с Савелием здесь рушим этот миф, что спортсмены из нашей страны суровы. Мы со всеми общаемся. Девчонки всегда ко мне приветливы, подходят, общаются, здороваются, спрашивают, как у меня дела, как я себя чувствую, желают удачи перед гонками. И я тоже желаю им удачи. Если получается с кем-то поработать в группе, мы благодарим друг друга, что хорошо поработали.

— А скандинавские журналисты не атакуют? Они «зубастые».

— Конечно, они берут интервью. Все время говорю им: «Простите за мой английский». А они: «Все нормально, ты хорошо говоришь». Комплименты посылают. Наверное, льстят, ха-ха.

Но мне «зубастые» журналисты не попадались. Может, Савелию, да, а мне — нет. Он лучше меня говорит на английском. Наверняка ему попались такие (провокационные) вопросы. У меня все проще — меня спрашивают только по гонке, настроению, состоянию, самочувствию, — сказала Непряева.