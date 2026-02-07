Дарья Непряева: «Я пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира»

Непряева: я пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира.

Российская лыжница Дарья Непряева призналась, что пока не готова конкурировать с лучшими лыжницами мира.

Сегодня Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпийских играх.

— 17-е место — скорее плохо или хорошо?

— Не знаю. В принципе, место в десятке было бы здорово, в пятнашке тоже хорошо. 17-е — удовлетворительно. За сегодняшний скиатлон я бы поставила себе тройку.

— У тебя 17-е место, ты бежала в 17-м бибе.

— Да, я сегодня легенда № 17, ха-ха.

— А можно на следующую гонку первый номер попросить?

— Было бы неплохо. Но, наверное, такого не будет.

— Здесь вообще за медали есть шансы бороться? Или мы слишком много пропустили?

— Конечно, бороться можно всегда. Всякое бывает. Где-то повезет, кому-то может не повезти. Олимпиада — такой старт, всякое может случиться.

Но, на самом деле, я прекрасно отдаю себе отчет, что пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира — в силу возраста, опыта и так далее. В принципе, это мой первый международный сезон. Я считаю, что пока достаточно неплохо проявляю себя, потому что это мой дебютный сезон, и сразу олимпийский. Сложно сразу заезжать в призы. Все идет своим чередом, я набираюсь опыта, становлюсь сильнее, — сказала Непряева.