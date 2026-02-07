  • Спортс
Дарья Непряева: «Я пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира»

Непряева: я пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира.

Российская лыжница Дарья Непряева призналась, что пока не готова конкурировать с лучшими лыжницами мира. 

Сегодня Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпийских играх. 

— 17-е место — скорее плохо или хорошо?

— Не знаю. В принципе, место в десятке было бы здорово, в пятнашке тоже хорошо. 17-е — удовлетворительно. За сегодняшний скиатлон я бы поставила себе тройку.

— У тебя 17-е место, ты бежала в 17-м бибе.

— Да, я сегодня легенда № 17, ха-ха. 

— А можно на следующую гонку первый номер попросить?

— Было бы неплохо. Но, наверное, такого не будет. 

— Здесь вообще за медали есть шансы бороться? Или мы слишком много пропустили?

— Конечно, бороться можно всегда. Всякое бывает. Где-то повезет, кому-то может не повезти. Олимпиада — такой старт, всякое может случиться.

Но, на самом деле, я прекрасно отдаю себе отчет, что пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира — в силу возраста, опыта и так далее. В принципе, это мой первый международный сезон. Я считаю, что пока достаточно неплохо проявляю себя, потому что это мой дебютный сезон, и сразу олимпийский. Сложно сразу заезжать в призы. Все идет своим чередом, я набираюсь опыта, становлюсь сильнее, — сказала Непряева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
До старшей сестры к сожалению очень далеко, по многим спортивным качествам
Даша, всё впереди !
Мы в тебя верим !
Съездила за опытом и личными впечатлениями, олимпионик...
Главное участие а не победа.жал. Чторгуьера не будет на Олимпиаде
А вот это уже правильные слова… она-вчерашняя юниорка…нарабатываем опыт
Ей 24 в мае , многовато для юниора
Хотя бы не падай , в своем темпе работай
Адекватная оценка своей формы на данном этапе. Спортсмены всегда чувствуют на что способны. Это не чиновники-болтуны, у которых "если бы", "могли бы" и прочая хрень.
Ну это понятно
Больше уверенности в себе! Удачи! 🍀
