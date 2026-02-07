Дарья Непряева: «Я пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира»
Российская лыжница Дарья Непряева призналась, что пока не готова конкурировать с лучшими лыжницами мира.
Сегодня Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпийских играх.
— 17-е место — скорее плохо или хорошо?
— Не знаю. В принципе, место в десятке было бы здорово, в пятнашке тоже хорошо. 17-е — удовлетворительно. За сегодняшний скиатлон я бы поставила себе тройку.
— У тебя 17-е место, ты бежала в 17-м бибе.
— Да, я сегодня легенда № 17, ха-ха.
— А можно на следующую гонку первый номер попросить?
— Было бы неплохо. Но, наверное, такого не будет.
— Здесь вообще за медали есть шансы бороться? Или мы слишком много пропустили?
— Конечно, бороться можно всегда. Всякое бывает. Где-то повезет, кому-то может не повезти. Олимпиада — такой старт, всякое может случиться.
Но, на самом деле, я прекрасно отдаю себе отчет, что пока не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира — в силу возраста, опыта и так далее. В принципе, это мой первый международный сезон. Я считаю, что пока достаточно неплохо проявляю себя, потому что это мой дебютный сезон, и сразу олимпийский. Сложно сразу заезжать в призы. Все идет своим чередом, я набираюсь опыта, становлюсь сильнее, — сказала Непряева.
Мы в тебя верим !